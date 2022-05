Brief mit vertraulichem Inhalt landete gleich zwei Mal in AZ-Post

Zwischenruf Zurück an Absender? Brief mit Krankheitsgeschichte wurde gleich zwei Mal ins AZ-Postfach gelegt Im Postfach der Freiämter AZ Redaktion landete gleich zwei Mal ein Brief mit der Krankheitsgeschichte, der ärztlichen Diagnose und der entsprechenden Medikation eines Patienten. Nachdem die Redaktorin den Brief bei der Post retournierte, wurde dieser wieder ins AZ-Postfach gelegt. Nathalie Wolgensinger 11.05.2022, 05.00 Uhr

Ein Brief landete zweimal im falschen Postfach. Bruno Kissling

Hä? Ja, das fragt man sich, wenn man frühmorgens die Post holt, noch etwas schläfrig die Couverts aufreisst und eine Diagnose einer schweren psychischen Erkrankung liest mitsamt Krankheitsgeschichte des Patienten, Art der Medikation und Datum der Entlassung aus der Psychiatrie.

Der Blick wandert zum Briefkopf. Dort steht die Adresse einer Amtsstelle in Wohlen. Der Brief ist offensichtlich im falschen Postfach gelandet. Was tut man mit einem Brief, der derart persönliche und intime Details aus dem Leben eines Fremden offenbart?

Zurück an den Absender. Also den Brief ins Couvert gesteckt und am nächsten Tag damit zur Post. Dort klärt sich die Sache auch auf: Die Postfachnummer der Redaktion und die der betreffenden Amtsstelle liegen bloss wenige Zahlen auseinander. Verständlich, da ist ein Fehler unterlaufen. Die Frau am Postschalter schreibt noch genau aufs Couvert, wohin es gehöre. Problem gelöst.

Nur: Was tut man, wenn derselbe Brief einen Tag später wieder im Redaktionspostfach landet?