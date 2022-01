Freiamt: Eddy Schambron erinnert sich an Mäzen Franz Käppeli

Zum Gedenken «Das Freiamt hat mit Mäzen Franz Käppeli einen Freund verloren» – alt AZ-Journalist Eddy Schambron erinnert sich Der pensionierte Redaktor und ehemalige Ressortleiter der AZ Freiamt, Eddy Schambron, hat viele Jahre lang immer wieder mit dem verstorbenen Franz Käppeli zusammengearbeitet. In einer Würdigung erinnert er sich an die Zeit mit ihm. Eddy Schambron Jetzt kommentieren 31.01.2022, 14.24 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eddy Schambron erinnert sich: Dieses Foto mit dem Singisenflügel links im Hintergrund war das Lieblingsbild von Franz Käppeli. Eddy Schambron (8.5.2013)

Es war 2012. Geltwil, die kleinste Freiämter Gemeinde, plante zur Einweihung des erweiterten und sanierten Schulhauses ein Fest. Es war eine Gelegenheit, eine neue Broschüre über die Gemeinde herauszugeben. Der damalige Gemeinderat meinte, wenn ich Geld dafür auftreibe, könne ich das machen. In der Hoffnung, dieses Geld zusammenzubringen, schrieb ich einige Persönlichkeiten an, die ich gar nicht kannte. Franz Käppeli schrieb zurück, er übernehme die Kosten. Aber alleine. Punkt.

Der ehemalige AZ-Journalist und Ressortleiter Freiamt, Eddy Schambron, erinnert sich in diesem Artikel an Begegnungen mit dem Mäzen Franz Käppeli. Mathias Marx

Aus der geplanten Broschüre wurde ein richtiges Buch, «Geltwil ist anders». Darin ist auch ein Kapitel über das historisch wertvolle Käppeli-Haus in Isenbergschwil, das Franz Käppeli 1982/83 aufwendig restaurieren liess und zu einem einzigartigen Privatmuseum machte. Käppeli war ein direkter Nachfahre der 1661 aus Merenschwand nach Isenbergschwil zugezogenen Familie Käppeli. Seine drei Kinder sind in der direkten Stammfolge die 12. Generation seit dem «Amtseinkauf als Bürger» in Geltwil-Isenbergschwil vor über 360 Jahren.

Buch lässt Beziehung zur Geltwil wieder aufflammen

Franz Käppeli war stolz auf seine Wurzeln. Hin und wieder öffnete er das Käppeli-Haus für eine Besichtigung. Die Führungen waren jeweils gespickt mit Anekdoten und Erlebnissen aus seiner Jugendzeit oder aus Überlieferungen seiner Eltern.

Das Buch war der Anfang zu einer Wiederbelebung der Beziehungen von Franz Käppeli zur Gemeinde Geltwil. In dieser förderte er in der Folge nachhaltige Projekte wie Photovoltaik-Anlagen und energetische Haussanierungen mit grossem finanziellem Engagement. Die Verleihung des ersten Ehrenbürgerrechts der Gemeinde freute ihn ausserordentlich.

Das Buch war aber auch der Beginn einer persönlichen Beziehung und offenbarte einen grundsätzlichen Wesenszug von Käppeli: Er redete weder beim Konzept des Buches noch bei der Umsetzung und Gestaltung drein, sondern schenkte einfach sein Vertrauen. Das erlebten viele Menschen bei anderen Gelegenheiten genauso.

Keiner, der das Rampenlicht suchte

Franz Käppeli war blitzgescheit und ein Schnelldenker, visionär sowie anderen Meinungen und Ansichten gegenüber offen. Er analysierte messerscharf, durchschaute Menschen und menschliches Verhalten treffsicher und in Windeseile. Er war sich seines aussergewöhnlichen Werdegangs und seines nicht minder aussergewöhnlichen Erfolges bewusst, verlor aber nie die Bodenhaftung.

Käppeli fand den Zugang zu hochrangigen Persönlichkeiten genauso wie zu sogenannt einfachen Menschen, wobei er Nähe nur eher zurückhaltend zuliess. Er überraschte immer wieder mit unerwarteten persönlichen Einschätzungen oder mit der Unterstützung von (sozialen) Projekten, bei denen er gerne im Hintergrund blieb. Überhaupt mied Franz Käppeli das Rampenlicht, wo es ging. «Es ist gut, unter dem Radar zu fliegen.» Wie, geht mir durch den Kopf, würde Franz Käppeli das kommentieren, was jetzt über ihn geschrieben wird?

Mit dem Tod von Franz Käppeli hat das Freiamt einen Freund verloren, dessen Freundschaft zu dieser Region – um nicht zu sagen: Liebe – vielen gar nicht so bewusst war. Was durchaus um Sinne von Franz Käppeli gewesen sein dürfte.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen