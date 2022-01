Daran muss Wohlen in den nächsten vier Jahren arbeiten

Zukunft der grösseren Gemeinden Grosse Baustellen, Hausärztemangel und eine Steuererhöhung ‒ der Wohler Ammann zeigt, dass vieles angepackt wird In der AZ blicken die Oberhäupter der drei Freiämter Zentren Bremgarten, Muri und Wohlen auf die bevorstehende Legislatur. Der Wohler Ammann Arsène Perroud zeigt auf, wie sich seine Gemeinde darauf vorbereitet, dass bis 2050 über 30% mehr Menschen in Wohlen wohnen werden ‒ und was das für Verkehr, Gesundheitsvorsorge und Raumplanung bedeutet. Andrea Weibel Jetzt kommentieren 31.01.2022, 05.00 Uhr

Der Wohler Ammann Arsène Perroud zeigt im AZ-Interview auf, dass in seiner Gemeinde vieles angepackt wird. Darunter nicht nur beliebte Themen wie die Aufwertung der Zentralstrasse, sondern auch unbeliebte wie eine Steuererhöhung. Britta Gut (22.12.2020)

Es klingt nach einer ganz einfachen Frage: Welche grossen Themen stehen in der Wohler Politik in den nächsten vier Jahren an? Doch um sie zu beantworten, muss Gemeindeammann Arsène Perroud erst einmal ein paar Zahlen auf den Tisch legen, die einen staunen lassen.

Gemäss aktuellen Prognosen wird die Bevölkerungszahl in der Gemeinde Wohlen bis ins Jahr 2050 um über 30% zunehmen. Insbesondere der Anteil der über 85-Jährigen und der unter 20-Jährigen wird stark ansteigen. Der Verkehr wird beim mobilisierten Individualverkehr um 25% und beim öffentlichen Verkehr um 50% zunehmen. «Entsprechend sind in der kommenden Legislatur wichtige Planungen zu starten, um genügend Zeit für die Vorbereitungen zu haben», hält Perroud fest, der nicht nur Wohler Gemeindeammann ist, sondern auch für die SP im Grossen Rat sitzt.

Drei grosse Strassenbauprojekte und mehr Haus- und Kinderärzte

Er zählt fünf Themengebiete auf, denen sich der Wohler Gemeinderat in der aktuellen Legislatur besonders widmen wird. Allerdings stellt er voran: «Die Aufzählung ist weder abschliessend noch wertend zu verstehen.»

Als Erstes geht es um den Verkehr. Zu dessen Planung stehen beispielsweise der Kommunale Gesamtplan Verkehr, die Gesamtverkehrsbetrachtung Wohlen sowie die Zweckmässigkeitsbeurteilung der Südumfahrung auf dem Programm. Doch auch konkrete Bauprojekte werden angepackt. Darunter die Aufwertung der Zentralstrasse, die Sanierung der alten Bahnhofstrasse sowie die Sanierung der Freiämter- und Friedhofstrasse.

Betreffend Gesundheitsversorgung ist dem Gemeinderat bewusst, dass es immer weniger Haus- und Kinderärzte gibt, die eine eigene Praxis führen wollen. Dennoch will er sich überlegen, wie er die Versorgung mit Haus- und Kinderärzten sicherstellen kann. «Ebenso die Versorgung mit ambulanter Pflege zu Hause», fügt Perroud hinzu.

Gemeindehaus und Schulzentrum Junkholz müssen saniert werden

Auch in der Raumplanung stehen viele Revisionen von wichtigen Plänen an. In den nächsten vier Jahren soll mit der Gesamtrevision der Nutzungsplanung gestartet werden. Dazu gehören beispielsweise das Räumliche Entwicklungsleitbild sowie der Bauzonenplan. Ein konkretes Beispiel ist hier die Baurechtsvergabe des Isler-Areals.

Zwei weitere wichtige Themen sind die Infrastruktur und die Volksschule, zählt Perroud weiter auf. Zu Ersterem gehören die Projektierung der Sanierung und Erweiterung des Verwaltungsgebäudes. Ausserdem muss die Projektierung der Sanierung der Schulanlage Junkholz an die Hand genommen werden.

Die Dreifach-Turnhalle Junkholz muss nach fast 50 Jahren saniert werden. Chris Iseli

Schon viel weiter sind die Grossprojekte Neubau und Sanierung Schulzentrum Halde und Neubau Turnhalle Hofmatte, sie beide sollen in den kommenden vier Jahren gebaut und eingeweiht werden können. «Die Schulraumplanung ist generell ein ständiges Thema», fügt Perroud hinzu.

Nachholbedarf in Werterhaltung und Infrastruktur

Seit einigen Jahren kann beobachtet werden, wie die Gemeinde Wohlen alte, teilweise über Jahre liegengebliebene Projekte aufarbeitet. Perroud sagt: «Wir haben nach wie vor grossen Nachholbedarf im Werterhalt und einer zukunftsorientierten Erweiterung der Infrastruktur.» Die Projekte werden aber nicht pro Legislatur festgelegt. Der Gemeinderat überarbeitet jährlich das Investitionsprogramm, nimmt neue Projekte auf und nimmt Priorisierungen vor.

«In der kommenden Legislatur müssen wir mit der Planung zur Totalsanierung des Schulzentrums Junkholz beginnen, da der Handlungsbedarf sehr gross ist. Ebenfalls muss das Leitbild der Gemeinde Wohlen überarbeitet werden, welches mittlerweile in die Jahre gekommen ist», zählt er auf.

Ausserdem sei die Führung der Volksschule durch den Gemeinderat vielversprechend gestartet. «Das Schulleitungsmodell der Gemeinde Wohlen funktioniert bestens.» Trotzdem müsse in den kommenden vier Jahren ein «Fokus auf die Weiterentwicklung der Organisation» gelegt werden.

Die Abfall- und Grüngut-Saga geht in die nächste Runde

Ein Thema beschäftigt Wohlen sein Jahren: Die Abfallbewirtschaftung inklusive Grüngut. «Die überarbeitete Vorlage zur Abfallbewirtschaftung wird in diesem Jahr dem Einwohnerrat vorgelegt», erklärt Perroud. Die Abfallwirtschaft muss gemäss gesetzlichen Grundlagen kostendeckend und verursachergerecht sein. «Heute besteht eine Unterdeckung, die mit Steuerprozenten finanziert wird. Die Gemeinde ist für die Abfallwirtschaft verantwortlich, eine Finanzierung aus Steuermitteln ist nicht zulässig. Da müssen Anpassungen erfolgen», macht der Wohler Ammann einmal mehr deutlich.

Zusätzlich diskutiert die Wohler Politik immer wieder über das unbeliebte Thema Steuererhöhung. Perroud sagt: «Wir haben eine hohe Ausgabendisziplin und einen sehr tiefen Nettoaufwand pro Einwohner. Das kommt uns zugute. Trotzdem ist die prognostizierte Steuererhöhung aufgrund der beschlossenen und anstehenden Investitionen gemäss aktueller Planung unumgänglich.»

Denn: Die Infrastruktur zeitgemäss zu unterhalten und weiterzuentwickeln, sei die zentrale Aufgabe der Gemeinde und ein wesentlicher Faktor für die Standortattraktivität.

