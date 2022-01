Muris Gemeindepräsident Hans-Peter Budmiger blickt auf Legislatur

Zukunft der grösseren Gemeinden «Es geht in Muri nicht nur ums Bauen»: Der Gemeindepräsident spricht über neuen Bahnhof, Kunstrasen und Verkehr In der AZ blicken die Oberhäupter der drei Freiämter Zentren Bremgarten, Muri und Wohlen auf die bevorstehende Legislatur. Der Auftakt macht Muris Gemeindepräsident Hans-Peter Budmiger. Er spricht über grosse Ziele und darüber, warum die Arbeit des Gemeinderates von aussen nach Zufall ausgesehen hat. Melanie Burgener 27.01.2022, 05.00 Uhr

«Wir beginnen nicht bei null.» Gemeindepräsident Hans-Peter Budmiger freut sich darauf, in der neuen Legislatur Projekte der vergangenen Jahre einzuweihen. Melanie Burgener

Muri, Sitzungszimmer oberhalb des pompösen Festsaals. Hans-Peter Budmiger beendet sein Telefongespräch, setzt sich an den grossen Holztisch und widmet sich seinem nächsten Termin — dem Interview mit der AZ. Der Gemeindepräsident befindet sich bereits mitten in den Aufgaben der neuen Legislatur. Er blickt auf vier Jahre mit Einweihungsanlässen und verbesserter Kommunikation voraus.

Wie ist der Gemeinderat Muri in die neue Legislatur gestartet?

Hans-Peter Budmiger: Wir sind in der neuen Zusammensetzung gut und vor allem steil gestartet.

Inwiefern steil?

Unser Programm ist ziemlich durchgetaktet, die Legislaturplanung soll bis Ostern verabschiedet sein. Dafür nimmt sich der Gemeinderat viel Zeit.

Welche Themen werden Sie während der kommenden vier Jahre beschäftigen?

Das werden der Bahnhof, die Sportstätten inklusive Badi und der Verkehr in allen Facetten sein. Doch das sind nur die augenfälligsten Themen. Wenn ich hier beim Aufzählen stoppe, würde ich Muri nicht gerecht werden. Es geht in dieser Gemeinde nicht nur ums Bauen.

Welchen anderen Themen möchten Sie sich widmen?

Wir befassen uns mit der Umsetzung der Energiestrategie. Auch die Übernahme der Schulpflege und das Thema Gesundheit werden uns beschäftigen. Wir wollen beispielsweise den Hausärztemangel angehen. Bei diesen Themen beginnen wir aber nicht bei null.

Welche Vorarbeit haben Sie denn schon geleistet?

Beispielsweise die Erarbeitung der Energiestrategie, die Umsetzung der neuen Führungsstrukturen in der Volksschule, Vorbereitungen für die Testplanung Bahnhof oder auch die Bevölkerungsumfrage, deren Ergebnisse wir bald kommunizieren werden. Die Gemeinde hat sich in vergangenen Jahren in vielen Bereichen entwickelt.

Für Hans-Peter Budmgier ist es bereits die fünfte Legislatur im Murianer Gemeinderat. Melanie Burgener

Wo zum Beispiel?

Wir haben eine gute Schule, eine funktionierende Infrastruktur, ein vielfältiges Gewerbe, belebte Vereine, ein grosses Kulturangebot und eine gute Politkultur.

Mit welchen Zielen starten Sie in die neue Legislatur?

Wir wollen die politischen Geschäfte verständlich und übersichtlich weiterbringen. Zusätzlich soll auch in der Verwaltung mehr Stabilität erreicht werden. Da gab es in der Vergangenheit mehr Personalwechsel, als zu wünschen gewesen wäre.

Bereiten Ihnen diese Ziele Bauchschmerzen?

Nein, wenn man Bauchschmerzen hat, heisst das, dass es einem schlecht geht. Das ist bei uns nicht der Fall. Es gibt aber Aufgaben, die uns herausfordern werden.

Welche wären das?

Zu priorisieren, was wir in Muri wirklich leisten können. Zudem möchten wir strukturierter vorgehen und gezielter kommunizieren. In der Vergangenheit hat es von aussen manchmal nach zufälligem Arbeiten ausgesehen. Da möchten wir in Zukunft transparenter sein.

Wie gehen Sie das an?

Wir schärfen unser Zielbild mit einer klaren Legislaturplanung und wollen diese kommunizieren. Damit soll Ruhe innen wie aussen entstehen. Wenn wir mehr agieren, anstatt zu reagieren, sind wir sicher effizienter.

Was haben Sie in der vergangenen Legislatur gelernt, das Sie nun mitnehmen?

Dass weniger mehr ist. Es ist besser, wenn man etwas wirklich realisieren kann, anstatt drei Sachen anzufangen. Dazu wollen wir einen klaren Fokus und die Projekte in zeitliche Abfolge setzen, damit wir uns nicht verzetteln. Auch im Bereich Kommunikation müssen wir uns verbessern.

Wie soll diese Verbesserung aussehen?

Der Gemeinderat wird regelmässiger über Schlüsselprojekte wie den Bahnhof informieren. Dabei bedienen wir uns verschiedener Kanäle wie den Zeitungen oder Newslettern. Die überarbeitete Website wird uns helfen, hierbei einen Schritt in die richtige Richtung zu machen.

Worauf freuen Sie sich am meisten in den kommenden Jahren?

Darauf, Muri noch lebenswerter zu machen. Ich freue mich, die Herausforderungen kreativ anzugehen, auf die Zusammenarbeit mit verschiedenen Menschen und auf neue Begegnungen. Und natürlich aufs Einweihen verschiedener Projekte, wie der Abwasserreinigungsanlage oder des Kunstrasens, der auf dem Bauplan 2022 steht. Ich bin froh, all das mit einem tollen Gemeinderat sowie einer guten Verwaltung tun zu dürfen.