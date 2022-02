Weshalb Bremgarten höchste Freiämter Lebensqualität haben soll

Zukunft der grösseren Gemeinden «Bremgarten ist das Zentrum mit der höchsten Lebensqualität im Freiamt» – an dieser Vision arbeitet der Stadtrat In der AZ blicken die Oberhäupter der drei Freiämter Zentren Bremgarten, Muri und Wohlen auf die bevorstehende Legislatur. Den Abschluss macht Bremgartens Stadtammann Raymond Tellenbach. Er umschreibt die Vision, die sich der Stadtrat als Ziel gesetzt hat. Marc Ribolla Jetzt kommentieren 03.02.2022, 05.00 Uhr

Der Bremgarter Stadtammann Raymond Tellenbach in seinem Büro. Marc Ribolla

Ganz zuoberst im 3. Stock des Rathauses. Der Blick aus seinem Büro auf die Dächer der Altstadt hinterlässt bei Bremgartens Stadtammann Raymond Tellenbach ein zufriedenes Gefühl. Auch wenn an diesem Vormittag der Himmel grau ist. Der 67-Jährige steht am Beginn seiner vierten Amtsperiode als Stadtammann, er amtiert seit 2010.

«Die Stadt ist grundsätzlich gut aufgestellt. Sie ist sauber, belebt und sicher. Das Freizeit- und Kulturangebot ist vielfältig und es hat Erholungsgebiete in der Natur», sagt Tellenbach. Zusammen mit seinen vier Stadtratskolleginnen und -kollegen hat er sich kürzlich dennoch zu einer eintägigen Klausur zurückgezogen. Ziel: Die Leitlinien und Vorstellungen für die nächsten vier Jahre der Legislatur zu definieren.

Trotz hoher Lebensqualität noch Möglichkeiten zur Verbesserung

Als Ergebnis dieses Austausches ist eine Vision entstanden, unter der die kommende Amtsperiode stehen soll. Gemäss Tellenbach lautet diese:

«Bremgarten ist das Zentrum mit der höchsten Lebensqualität im Freiamt.»

Ein anspruchsvolles Motiv, denn: «Die Lebensqualität ist schon sehr hoch hier», sagt der Ammann. Trotzdem sehen er und der ganze Stadtrat durchaus noch Möglichkeiten zur Verbesserung auf einem hohen Niveau.

Die einzelnen Punkte, denen sich der Stadtrat in den nächsten vier Jahren speziell widmen möchte, betreffen diverse Gebiete. Ausgeklammert sind bereits angestossene laufende Projekte mit einem längeren Zeithorizont wie beispielsweise die Revision der Bau- und Nutzungsordnung, die Casino-Zukunft oder der neue Busbahnhof als ÖV-Drehscheibe.

Zwei Ortsbuslinien schweben dem Stadtrat vor

«Eines unserer Ziele ist eine eigene interne Buslinie, quasi ein Ortsbus, der der Bevölkerung dient. Primär denken wir an eine Verbindung aus der Unterstadt zum Bahnhof und eine in der Oberebene in Richtung Hermetschwil-Staffeln», sagt Tellenbach. Die Nachhaltigkeit möchte sich der Stadtrat ausserdem mit mehreren Legislatur-Zielen auf die Fahne schreiben.

Aus seinem Büro im Rathaus geniesst Raymond Tellenbach den Blick auf die Altstadtgassen. Marc Ribolla

Die Pflege der Biodiversität soll vermehrt einfliessen, man möchte vermehrt Bäume pflanzen oder Grünflächen schaffen und erhalten. Die Verwaltung soll auf E-Fahrzeuge umstellen, wenn es die Möglichkeit dazu gibt. Tellenbach blickt voraus:

«Wir möchten auch wieder eine Natur- und Umweltkommission ins Leben rufen und beim Thema Energiestadt noch einen Zacken zulegen.»

Bezüglich noch grösserer Lebensqualität für Mensch und Tiere plant der Stadtrat ein Lichtreglement zu verfassen. Dies soll eher früher als später geschehen. «Das erachten wir als nötig, um der zunehmenden Lichtverschmutzung Einhalt zu bieten. Das betrifft private Eigentümer. Aber auch die Stadt, wo wir versuchen, die öffentliche Beleuchtung sinnvoll zu reduzieren», begründet Tellenbach.

City Manager soll zwei neue Firmen anlocken

Im Bereich der Verwaltung und dem Kontakt mit Behörden und der Bevölkerung möchte der Stadtrat die Digitalisierung vorantreiben. Zudem hat er im Sinn den Dialog mit der Bevölkerung an regelmässigen Veranstaltungen zu intensivieren. Neu im Amt ist ein City Manager. Dessen Aufgabe sei es, zwei neue Firmen mit je 20 Arbeitsplätzen nach Bremgarten zu bringen, umschreibt der Ammann weiter.

Ein Anliegen in der neuen Legislatur ist dem Stadtrat eine Notfallplanung für längere Stromausfälle. «Wir sprechen da von mehreren Stunden bis Tagen. Das Risiko ist da und wir machen uns Gedanken darüber», so Tellenbach. Weiter wünscht sich die Exekutive im Schulbereich eine Konsolidierung in den nächsten Jahren und beschäftigt sich mit der Planung des Bremgarter Stadtfests 2023.

Blick auf die Alstadt Bremgartens mit der Reuss. Marc Ribolla (7.10.2021)

Finanziell steht die Stadt in den kommenden Jahren vor grösseren Investitionen. Dennoch soll der Steuerfuss wenn möglich nicht steigen müssen. Der ganze Stadtrat stehe hinter den erwähnten Legislatur-Zielen, sagt Tellenbach und:

«Wir sind uns bewusst, dass diese nicht einfach so erreicht werden können. Das eine oder andere Projekt wird etwas kosten. Davon müssen wir den Souverän überzeugen können.»

An jenen möchte der Stadtammann abschliessend einen Wunsch richten. Denn der Stadtrat habe auch eine Erwartung ans Volk. «Der Anstand bei Diskussionen zwischen der Verwaltung und den Leuten soll gewahrt bleiben. Der Umgang gegen aussen und innen muss höflich bleiben, auch wenn man nicht immer gleicher Meinung ist.»

