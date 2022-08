Zufikon: Diebe mit Wasserglas-Trick erfolgreich, später verhaftet

Zufikon Zwei Diebe mit «Wasserglas-Trick» erfolgreich – Polizei schnappt mutmassliche Täter In Zufikon haben zwei Männer eine Seniorin bestohlen. Sie haben die Frau um Essen und Trinken gebeten, worauf sie ins Haus gebeten wurden. Dort klauten sie Geld. Die Polizei hat die beiden mutmasslichen Täter gefasst. Alessandro Crippa 10.08.2022, 13.30 Uhr

Am Dienstagnachmittag erschienen zwei junge Männer an der Haustüre einer 85-jährigen Frau in Zufikon. Sie klagten über Hunger und Durst, was die hilfsbereite Seniorin veranlasste, sie ins Haus zu bitten.