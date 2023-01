Zufikon «Wie armselig ist das denn»: Illegal Styropor am Waldrand entsorgt – Facebook-Aufruf nach Täter geht viral In Zufikon wurde vor einigen Tagen ein grosser Haufen Styropor mitten in der Natur illegal deponiert. In einem Beitrag auf Facebook richtet sich eine Zufikerin direkt an die vermeintliche Täterschaft und erhält viel Zuspruch. Marc Ribolla Jetzt kommentieren 21.01.2023, 05.00 Uhr

Entlang der Trottenstrasse in Zufikon wurde vor einigen Tagen ein Haufen Styropor illegal entsorgt. zvg

Vergangenen Sonntagnachmittag: Eine Zufikerin fährt in ihrem Auto entlang der Zugerstrasse aus Unterlunkhofen kommend Richtung Zufikon. Dabei fällt ihr im Bereich der Trottenstrasse, die Richtung Waldhütte abzweigt, ein komisch manövrierendes Fahrzeug und ein weisser Haufen Material auf.

Sie schaut sich das Ganze aus der Nähe an und was sie dort beobachtet hat, macht sie so hässig, dass sie auf ihrem Facebook-Account später ihrem Ärger Luft verschafft. «Ich wollte ja eigentlich nur Positives auf Facebook teilen. Aber wie armselig ist das denn!», schreibt sie in einem Beitrag.

Ergänzt ist dieser mit drei Fotos. Sie zeigen einerseits einen grösseren Haufen Styropor-Verpackungsmaterial an einem Waldrand deponiert und andererseits ein Reifenabdruck-Profil im morastigen Untergrund. «Du hast Geld, dir eine Anschaffung zu machen, aber nicht, den Abfall zu entsorgen? Ernsthaft? Geht ja gar nicht!», spricht die Zufikerin den illegalen Abfallsünder direkt an.

Gegen 200 Mal wurde der Post bereits geteilt

Und die Zufikerin setzt auch Druck auf. Sie schreibt weiter: «Ich habe dich gesehen, heute Sonntag, 15. Januar, um 14.15 Uhr mit einem weissen SUV und weggefahren bist du in Richtung Unterlunkhofen. Habe deine Nummer. Räum das weg, sonst mache ich eine Anzeige.»

Der Facebook-Post bewegt die Gemüter die Leute. Bis Freitagmittag wurde er von den Userinnen und User schon fast 200 Mal geteilt und erhält Dutzende Daumen-Hoch-Reaktionen. Der Tenor der Kommentare ist durchs Band positiv. Die Zufikerin erhält Unterstützung für ihre Vorgehensweise.

Der Styropor-Haufen am Waldrand. zvg

«Sehr guet gmacht und muetig. Shame on you für die Person!», heisst es in einem Kommentar dazu beispielsweise. Oder: «Spar dir die Mühe und mach eine Anzeige – solche Leute ändern nur ihr Verhalten, wenn es weh tut.»

Mittlerweile sei der Haufen verschwunden, sagt die Zufikerin am Telefon zur AZ. Eine Anzeige habe sie bisher nicht gemacht. «Ich vermute einfach, dass der Lenker des beobachteten Fahrzeugs den Styropor dort abgelegt haben könnte. Aufgrund des ungewöhnlichen Wendemanövers.»

Styropor-Entsorgung in Bremgarten wäre sogar gratis

Die Unsitte, sich illegal irgendwelchen Gegenständen oder Abfall zu entledigen, ist auch in anderen Regionen ein leidiges Thema. Eine Kommentatorin, die in der Ostschweiz lebt, schreibt zum Beitrag: «Hab heut auch einen ausrangierten Drucker im Wald gefunden.»

Wer auch immer den Abfall in Zufikon entsorgt hat, hätte andere Möglichkeiten gehabt. Bei der Entsorgungsstelle der H. Keller AG in Bremgarten kann beispielsweise Styropor kostenlos abgegeben werden. Elektronische Geräte zudem auch in jedem Fachgeschäft.

