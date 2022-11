Gemeinderat Zufikon nimmt Stellung zu hohen Strompreisen.

Zufikon «Glaube an die Diplomatie hat uns zu lange warten lassen» – Gemeinderat äussert sich zu den explodierenden Strompreisen Dass in Zufikon der Strom 2023 Jahr doppelt so teuer wird, stösst vielen sauer auf. Nun erklären die Verantwortlichen, was passiert ist und wie sie die Bevölkerung mit einem Entlastungspaket finanziell unterstützen wollen. Melanie Burgener 05.11.2022, 05.00 Uhr

Die Zufiker Turnhalle war randvoll: Rund 230 Personen wollten hören, wie der Gemeinderat den Strompreisschock erklärt. Melanie Burgener

«Der Glaube an die Diplomatie hat uns zu lange warten lassen», entschuldigt sich Zufikons Vizeammann Boris Sommer an der Infoveranstaltung des Gemeinderates am Donnerstagabend. Die Aufgabe, die er für diesen Donnerstagabend gefasst hat, ist keine einfache. In der bis auf den letzten Platz besetzten Turnhalle sitzen rund 230 Personen, die Antworten von ihm erwarten.

Antworten darauf, weshalb sie in den kommenden Jahren Strompreise bezahlen müssen, die fast doppelt so hoch sind als bisher. Und auch dazu, was die Gemeinde nun gedenkt, zu unternehmen. Denn bis zur Gmeind am 17. November müssen sich die Teilnehmenden eine Meinung gebildet haben und über die neuen Tarife abstimmen.

Deshalb lud der Gemeinderat zur Informationsveranstaltung. Transparent wollte er aufzeigen, warum die Tarife so explodiert sind, und zugleich ein Entlastungspaket vorstellen, das den Schaden für die Bevölkerung abfedert.

Bisher gut gefahren, dieses Jahr aber gar nicht

Die Gemeinde hat zu lange mit dem Einkauf ihrer Energie zugewartet. Dies mit dem Resultat, dass die Strompreise in Zufikon im kommenden Jahr von 16,8 auf 33,4 Rappen pro Kilowattstunden ansteigen werden. Die Strategie, den Strom nur fürs nächste Jahr zu besorgen, ist für den Gemeinderat heuer nicht aufgegangen.

«Bisher sind wir damit sehr gut gefahren und gehörten mit unseren Strompreisen zu den günstigsten Gemeinden im Kanton», sagte Sommer. Doch dann kam der Krieg im Osten Europas und obendrauf ein trockener Sommer. Der Energiemarkt wurde unruhig. «Als die Preise im Frühling auf 20 Rappen/kWh stiegen, dachten wir, das sei eine Ausnahmesituation, die sich schnell wieder beruhigt», so Sommer.

Zufikons Vizeammann Boris Sommer informierte die Bevölkerung über die steigenden Strompreise 2023. Melanie Burgener

Bei einem Strompreis von 23,4 Rappen kamen dann aber die ersten Zweifel auf. Die Elektra Zufikon kaufte die erste Hälfte des Kontingents 2023 ein. Einen Monat später entschied man sich, entgegen der bisherigen Strategie auch die Hälfte des Stromkontingents für 2024 und 2025 zu kaufen.

Weiterhin hoffte man, dass sich die Krise im Osten mittels Diplomatie lösen lassen würde. Doch am 1. August musste man erkennen: Das wird nicht passieren. «Wir kauften die restlichen 50 Prozent für die Jahre 2023 bis 2025 ein und stellten gleichzeitig einen Antrag für weitere Lieferungen bis 2027.»

Der Gemeinderat ist überzeugt, das Richtige getan zu haben

Dass erst so spät gehandelt und dann gleich Strom für fünf Jahre gekauft wurde, stiess einigen Diskussionsteilnehmenden sauer auf. «Im Nachhinein ist man immer schlauer. Dennoch sind wir nach einer Analyse unseres Handelns zum Schluss gekommen, dass es richtig war, für die Jahre 2026 und 2027 vorzusorgen», verteidigte Sommer den Entscheid des Gremiums.

Die Schweiz werde künftig vermehrt in eigene Energie investieren, um vom Ausland unabhängig zu werden. «Das bedeutet, dass die Energiepreise hierzulande nicht mehr sinken werden.» Zudem könne man mit dem neuen Stromvorrat die Tarife flexibler auf die Jahre hinaus ausgleichen und den Anstieg vom kommenden Jahr abfedern.

Lehnt Zufikon an der Gmeind die Tarife 2023 ab, würde die Elektra Zufikon die Kosten tragen müssen und wahrscheinlich in Schieflage geraten, so Sommer. «Dann muss die Einwohnergemeinde eingreifen, was wiederum die Steuern und das Budget beeinflusst.»

Vom Entlastungspaket profitieren vor allem Besitzer von Pools

Nebst Energiepreisen hat die Bevölkerung wohl bald auch eine Inflation zu gewärtigen. Deshalb unterbreitete der Gemeinderat ein Entlastungspaket, mit dem er die Zufiker finanziell unterstützen möchte. «Wir möchten 2023 die Preise der Wasser- und Abwasserzinsen reduzieren», kommentierte Sommer. Die Wasserzinsen werden um 13 Prozent von 2.30 auf 2 Franken pro Kubikmeter gesenkt. Die Abwasserzinsen um ganze 68 Prozent von 1.25 auf 0.40 Franken.

Eine Geste, die wohl gut gemeint ist, einzelnen Einwohnenden dennoch unfair erscheint. «Alle, die einen Swimmingpool haben und damit viel Strom verbrauchen, profitieren von den günstigeren Wasserzinsen. So was zu sehen, tut mir weh», meldete sich ein Zufiker zu Wort.

Ein anderer fragte: «Wieso kann man dieses Geld aus der Wasserreserve nicht in die Elektra pumpen und damit einen Teil der höheren Strompreise finanzieren?» Darauf antwortete Sommer: «Wir müssen überprüfen, ob das rechtlichgesehen möglich ist. Falls ja, ist das sicher ein Weg, den wir uns überlegen werden.»

Den Stromhandel in professionelle Hände übergeben?

Ob das Paket angenommen wird, entscheidet die Stimmbevölkerung am 17. November. Dennoch scheint für viele Anwesende nach diesem vermeintlichen Fehler des Gemeinderates nur einer der richtige Ausweg zu sein: «Den Stromhandel endlich in professionelle Hände übergeben», so ein Zufiker. Sprich: die Elektra verkaufen, zum Beispiel an die AEW.

Darüber diskutierte man bereits, informierte Boris Sommer. Alle anderen Anliegen habe er sich notiert und werde diese zusammen mit dem restlichen Rat bis zur Versammlung abklären, versprach der Vizeammann.