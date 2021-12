Neue Vorschriften machen der Seifenherstellerin das Leben schwer

zufikon Bis zu 2000 Franken für ein Zertifikat: Neue Vorschriften brechen Seifenherstellerin wirtschaftlich fast das Genick Die Verordnung über kosmetische Mittel bringt das Einfrau-Unternehmen von Nicola Casanova schwer ins Trudeln. Seit zwölf Jahren stellt sie Naturseifen her. Nun muss sie sämtliche Inhaltsstoffe zertifizieren lassen. Das hat für die Zufikerin und ihr Unternehmen schwerwiegende Folgen. Nathalie Wolgensinger Jetzt kommentieren 16.12.2021, 05.00 Uhr

Trotz des amtlich verordneten Ungemachs: Nicola Casanova lässt sich nicht unterkriegen. Bild: Chris Iseli

Damit hatte Nicola Casanova nicht gerechnet: Sie muss sämtliche Produkte, die sie in ihrer zehn Quadratmeter grossen Werkstatt herstellt, zertifizieren lassen. Notwendig macht dies die «Verordnung über kosmetische Mittel», die seit Mai dieses Jahres in Kraft ist. Diese richtet sich nach EU-Vorgaben und sieht vor, dass sämtliche Inhaltsstoffe eines Produktes aufgelistet und zertifiziert sein müssen. Die 51-Jährige aus Zufikon erklärt: «Je mehr Inhaltsstoffe ein Produkt hat, desto teurer wird die Zertifizierung.»

Seit zwölf Jahren führt sie ihr Unternehmen Duschmödeli in der zur Werkstatt umfunktionierten Garage. Ein Zertifikat bedeutet für das Einfrau-Unternehmen Kosten von bis zu 2000 Franken. Das ist ein herber Schlag. Casanova erzählt:

«Ich hatte zwei schlaflose Nächte und spielte bereits mit dem Gedanken, alles aufzugeben.»

Aber aufgeben nach zwölf intensiven und lehrreichen Jahren? Die Zufikerin mit Bündner Wurzeln sagt: «Wenn ich eins gelernt habe während meiner Selbstständigkeit, dann ist es das: durchhalten.»

Sie wird voraussichtlich von 85 auf 30 Produkte reduzieren

Und so stellte sie sich dem Problem, das sich bald als Knacknuss herausstellen sollte. Denn mittlerweile führt sie 85 unterschiedliche Produkte in ihrem Webshop. Nebst Naturseifen bietet sie auch Deos, flüssige Seifen und Reinigungsmittel an.

Auch die Etiketten müssen neu gestaltet werden, alle Inhaltsstoffe müssen aufgeführt werden. Bild: Chris Iseli

Sie erzählt: «Ich habe ausgewertet, was am besten läuft. Ich werde voraussichtlich dreissig Produkte zertifizieren lassen, mehr kann ich mir nicht leisten.» Dass sie sich dabei auch von ihren Lieblingen, wie beispielsweise dem Haarformer, einem Mischung zwischen Wachs und Gel, trennen muss, macht ihr zu schaffen.

Casanova sagt: «Den Haarformer habe vielleicht dreissig Mal im Jahr verkauft, wenn ich ihn zertifizieren lassen möchte, müsste ich 400 Franken dafür bezahlen. Da geht die Rechnung nie und nimmer auf.»

Blick in die zehn Quadratmeter grosse Werkstatt an der Schlossbergstrasse in Zufikon. Bild: Chris Iseli

So müssen viele ihrer Lieblinge über die Klinge springen. Eine Entscheidung, die der ehemaligen technischen Einkäuferin eines internationalen Konzerns schwerfällt. Die 51-Jährige erklärt:« Ich habe Seifen, die bis zu acht verschiedene ätherische Öle enthalten, jedes einzelne davon muss zertifiziert werden, das geht ins Geld.»

Nebst der Zertifikation muss sie auch die Etiketten neu gestalten. Jeder Inhaltsstoff muss aufgeführt sein sowie der Vermerk, dass die Seife für Kinder unter drei Jahren nicht geeignet ist, weil ätherische Öle enthalten sind. Casanova kommentiert:

«Hier zeigt sich, dass zwischen Wirklichkeit und Zertifizierung ein Tal der Trostlosigkeit liegt.»

Gegen die Verordnung anzukämpfen sei aussichtslos, findet sie und fügt an: «Ich bin ja nur ein kleiner Fisch.» Ihre Kundschaft informierte sie via Newsletter über die anstehenden Veränderungen. Darauf habe sie viele aufmunternde Rückmeldungen erhalten, freut sie sich.

Mit 40 Jahren wagte sie den Schritt in die Selbstständigkeit

Auf das Duschmödeli brachte Nicola Casanova ihre Schwägerin, die aus Japan stammt. Sie stellt ihre Seife mit einfachen Mitteln selber her. Fasziniert von der Technik versuchte sich die Zufikerin in dem alten Handwerk und war fasziniert.

Vor zehn Jahren kündigte sie ihre gut bezahlte Stelle als technische Einkäuferin und setzte auf das Duschmödeli, das ohne Palmöl auskommt und aus natürlichen ätherischen Ölen und Erdpigmenten besteht. Die ersten Jahr arbeitete Casanova nebenher in ihrem angestammten Beruf, seit vier Jahren kann sie von ihrer Seifenmanufaktur leben.

Naturseifen hergestellt aus Rohmaterialien aus der Region: Das ist das Erfolgsrezept des Zufiker Einfrau-Unternehmens. Bild: Chris Iseli

Die Rohmaterialien bezieht sie zum grossen Teil aus der Region. Im Lauf der Jahre konnte sie sich eine kleine, aber treue Stammkundschaft aufbauen, die sie immer wieder dazu ermuntert, weiterzumachen. Am meisten freut sie sich darüber, dass sie mit Herz und Seele bei der Sache ist und voll hinter ihren Produkten steht; Zertifikat hin oder her.

