Sädelstrasse/Zufikon: Autofahrer landet in der Böschung

Zufikon Autofahrer verliert die Kontrolle und landet in der Böschung Ein Autofahrer kam bei Zufikon von der Sädelstrasse ab und landete in der Böschung. Er musste zur Kontrolle ins Spital gebracht werden. 29.12.2021, 11.21 Uhr

mzm

Ein 40-Jähriger fuhr am Dienstagabend kurz nach 19 Uhr von Zufikon in Richtung Bremgarten. Auf der Sädelstrasse verlor er aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Daraufhin kam er von der Strasse ab und landete in der Böschung.