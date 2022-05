Zufikon: 240 Teilnehmende an der Grenzwanderung.

Zufikon Auf Wanderschaft entlang der Gemeindegrenze – knapp 240 Teilnehmende umrundeten das Dorf Zum zweiten Mal nach elf Jahren Unterbruch organisierte der Zufiker Gemeinderat wieder eine Grenzwanderung rund um das Dorf. Rund 240 Teilnehmende machten sich am Samstagvormittag in sechs Gruppen auf die knapp 12,5 Kilometer lange Tour. Marc Ribolla 16.05.2022, 05.00 Uhr

Gemeindeammann Daniel Stark führt seine Gruppe kurz nach dem Start beim Emaus an. Marc Ribolla

Besser hätte sich das Wetter für eine Wanderung am Samstag nicht präsentieren können. Das freute besonders die 240 Teilnehmenden an Zufikons zweiter Grenzwanderung nach 2011. Über Stock und Stein und mit einigen Höhenmetern vor sich ging's in sechs Gruppen auf die knapp 12,5 Kilometer lange Runde.