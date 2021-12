Zufikon: Ammann Christian Baumann tritt nach 12 Jahren ab

Zufikon Ammann Baumann tritt nach zwölf Jahren ab: «Die Gegner wussten bei mir immer, woran sie sind» Ende Dezember endet die Amtszeit von Zufikons Gemeindeammann Christian Baumann. Der 68-Jährige blickt auf insgesamt fast 15 Jahre im Gemeinderat zurück, davon zwölf als Ammann. In der AZ zieht er eine Bilanz seines Schaffens. Marc Ribolla 08.12.2021, 05.00 Uhr

Der abtretende Zufiker Gemeindeammann Christian Baumann an seinem langjährigen Platz im Sitzungszimmer des Gemeinderats. Marc Ribolla

Eines ist für ihn klar: Wenn er persönlich einen Gast empfängt, dann kümmert er sich auch von A bis Z um dessen Wohl. Deshalb lässt es sich der Zufiker Gemeindeammann Christian Baumann nicht nehmen, selbst den Kaffee für den AZ-Journalisten zu holen. «Das ist selbstverständlich», meint er und stellt die gefüllte Tasse und die Rahmflasche auf den Tisch in seinem Büro.

Dieses liegt im 2. Stock des Altbautrakts des Gemeindehauses. Und wirkt bereits etwas karg. Denn Baumann hat schon einiges an Material geräumt. Ende Dezember endet nach zwölf Jahren seine Amtszeit als Gemeindeammann. Eine langjährige politische Epoche, die rund 20 Jahre dauert, nimmt ihr Ende.

Baumann wurde 2007 in die Zufiker Exekutive gewählt und war zuvor sechs Jahre Mitglied der Finanzkommission. Seit Januar 2010 hatte er das Amt des Gemeindeammanns inne. «Die beiden Wahlerfolge waren für mich damals eher überraschend. Sie bedeuteten aber auch einschneidende Momente für mein privates Umfeld, weil ich auf einen Schlag viel mehr Termine wahrnehmen musste», erklärt Baumann.

Dienst am Kunden als Motto für die Verwaltung vorgelebt

Als Ammann sei ihm das Wohl der Zufikerinnen und Zufiker stets am Herzen gelegen. Deshalb setzte er sich in seiner Laufbahn von Beginn an dafür ein, dass die Mitarbeitenden der Gemeindeverwaltung als gute, kompetente Dienstleister agieren. «Da draussen sind unsere Kunden, dies wollte ich immer vorleben», sagt Baumann und zeigt mit der Hand Richtung Fenster. Er windet den rund 30 Personen ein Kränzchen:

«Ich darf mit Fug und Recht behaupten, dass wir eine Verwaltung mit sehr wenig Personalveränderungen sind. Mein Dank gilt deshalb den Mitarbeitenden, die immer alle mitzogen.»

Das Gemeindehaus Zufikon war in den vergangenen rund 15 Jahren für Baumann ein wichtiger Ort. Marc Ribolla

Selbstredend gab es auch schwierige Zeiten und Tiefpunkte. Dazu zählt er die Gerichtsprozesse vor knapp zehn Jahren rund um den «Fall Kuhlen», einen deutschen Wirtschaftskriminellen in den 90er-Jahren und die reisserischen Schlagzeilen des Boulevards. «Die Anschuldigungen gegen mich wurden vom Bezirks- und Obergericht alle widerlegt. Die Sache entpuppte sich rückblickend zum Glück als Sturm im Wasserglas», sagt Baumann.

Er sei in der damaligen Zeit immer vor die Verwaltung gestanden und habe offen kommuniziert. «Eine klare Kommunikation, und die Wahrheit zu sagen, ist zentral», lautet sein Credo. Als Ammann brauche es auch eine gewisse Empathie für die Mitmenschen, aber:

«In solch einem Amt kann man keine Lorbeeren ernten. Man wird oft kritisiert und braucht ab und zu eine Teflonbeschichtung, um nicht alles an sich herankommen zu lassen.»

Baumann arbeitete stets nach dem Motto «Hart, aber fair», wie er ausführt. Das spürten auch die politischen Rivalen im Umgang mit ihm. «Die Gegner wussten bei mir immer, woran sie sind. Das wurde mir auch immer bestätigt», sagt er.

Amtsperiode angehängt, weil wichtige Personen pensioniert wurden

Eigentlich wollte er schon vor vier Jahren abtreten, entschied sich aber, eine weitere Legislaturperiode anzutreten. «Mit den Pensionierungen von Gemeindeschreiber Felix Etterlin und Bauverwalter Rolf Hüsser sind zwei wichtige, langjährige Personen und deren Know-how verloren gegangen. Dieses drohende Wissensvakuum wollte ich verhindern», erklärt Baumann.

Christian Baumann ist stolz auf die gut funktionierende Zufiker Verwaltung. Marc Ribolla

Im Rückblick seiner Tätigkeit ist er stolz, das Projekt eines Ortszentrums mit einer Begegnungsstätte lanciert zu haben. «Der Stein dazu ist nun langsam am Rollen.» Auf seine Initiative hin wurde 2019 im Dorf auch eine Bevölkerungsumfrage durch die HSG durchgeführt. Dort schnitt Zufikon im Vergleich mit anderen Gemeinden sehr gut ab. Baumann sagt: «Ich hatte grosse Freude daran und Genugtuung. Es zeigt, dass die Arbeit vom Gemeinderat und der Verwaltung gut gemacht wurde.»

5000 Einwohner als das Mass aller Dinge

Für die Zukunft seines Dorfes wünscht er sich, dass die Bevölkerungszahl nicht über 5000 steigt. Aktuell liegt sie bei rund 4600. «5000 ist für mich das Mass aller Dinge. Zufikon ist noch einer der wenigen Orte mit einer grünen Lunge mitten im Dorf und viel Erholungsgebiet», erklärt Baumann.

Ein solches Gebiet ist der Zopfhau, das Zufiker Waldgebiet an der Reuss. Dort wird sich Baumann in Zukunft noch öfters aufhalten. Er sagt:

«Die Ortsbürger haben mir dort eine 35 Meter hohe Eiche zum Abschied geschenkt. Das finde ich ein sehr originelles Geschenk.»

Der Abschied von der lokalen Politbühne falle ihm im Übrigen nicht schwer. «Ich gehe nur mit einem lachenden Auge, ohne das berühmte weinende. Ich konnte mich vier Jahre lang darauf vorbereiten. Wäre es nicht so, könnte ich nicht loslassen», blickt Baumann voraus.

Langweilig wird es ihm trotzdem nicht, er habe ein paar kleine Mandate, die er noch weiterführen werde. Und ausserdem: «Sportliche Aktivitäten werde ich künftig vermehrt ausüben können, vorausgesetzt, die Gesundheit lässt dies weiterhin zu.»