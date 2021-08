Die Freiämter Ringer starten gut in die neue Nationalliga-A-Saison. Sie verwandelten einen 2:8-Rückstand in einen 25:11-Kantersieg. In der Bachmattenhalle Muri verfolgten die 300 lautstark mitgehenden Zuschauer einen spannenden Ringermatch. Freiamts-Trainer Marcel Leutert äusserte sich zufrieden.

Wolfgang Rytz 29.08.2021, 17.10 Uhr