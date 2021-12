Zeugenaufruf Auseinandersetzung in einem Wohnquartier in Hermetschwil-Staffeln «Im Spilhof» wurde ein Anwohner am Samstagmorgen von zwei Unbekannten tätlich angegangen. Er wurde dabei leicht am Kopf verletzt. Die Polizei sucht Zeugen. 19.12.2021, 16.07 Uhr

Am Samstag, 18. Dezember um zirka 9 Uhr morgens attackierten zwei Männer einen 34-jährigen Schweizer, als dieser sein Haus in Hermetschwil-Staffeln verliess. Er erlitt dabei eine kleine Platzwunde am Kopf, wie die Kantonspolizei Aargau am Sonntag mitteilt. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.