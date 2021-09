Villmergen/Hilfikon: Mittelaltermarkt WUMS wird aussergewöhnlich

Wums Hilfikon Wikingern und holden Maiden ist langweilig: Darum wird der Mittelaltermarkt auch ohne 3G-Zertifikat speziell Dieses Jahr darf das Wums kein Wikinger- und Mittelalterspektakel sein, auch kein Konzert, kein Tanz, kein Schauspiel. Dennoch verspricht die vierte Austragung vom 3. bis 5. September, etwas ganz Besonderes zu werden. Warum? Weil den Clans während Corona langweilig war und sie jede Menge neue Ideen haben. Andrea Weibel 01.09.2021, 05.00 Uhr

Das waren noch Zeiten, als die Marktfahrer sich höchstens wegen wildgewordener Orks Sorgen machen mussten und es die «Pest Corona» noch nicht gab.

Melanie Burgener (28.9.2019)

Was waren das für schöne Zeiten, als sich die Marktfahrer am Wikinger- und Mittelalterspektakel in Hilfikon höchstens einmal vor einem wildgewordenen Ork oder einem betrunkenen Wikinger fürchten mussten, die ihre Töchter zu rauben drohten.

Damals konnten sich die Clans zusammenrotten und dem Feind mit Schwert und Bogen trotzen. Gegen die «Pest Corona» können sie nicht gar so leicht ankommen. Doch jenes probate Mittel hilft auch diesmal: Noch nie waren sich Marktfahrer, Heerlager und Organisatoren so nah.

Nur so wird es möglich sein, das Wums auch dieses Jahr durchzuführen. «Es ist unglaublich, wie sehr sich die einzelnen Gruppen einbringen, wie gut wir alle zusammenarbeiten und einander helfen», freut sich Jera, die mit ihrem Mann Höiu das Wums ins Leben gerufen hat – und die, wie im Mittelalter üblich, keinen Nachnamen braucht.

Beim Wums im vergangenen Jahr in Hilfikon. Andrea Weibel (27.9.2020)

Höiu fügt an: «Wir haben gemerkt, wie kreativ all die Clans, Heerlager und Marktfahrer geworden sind. Weil es im vergangenen Jahr kaum Mittelaltermärkte gab, freuen sie sich umso mehr aufs Wums – und bereiten sich auch umso mehr darauf vor.» Genaueres kann er noch nicht verraten, aber:

«Ich habe das Gefühl, das diesjährige Wums wird unvergesslich werden.»

Kein Konzert, kein Programm, kein Tanz – und trotzdem ...

Dabei ist es für die Organisatoren alles andere als leicht. «So viele Menschen mussten auf so vieles verzichten», sagt Jera. «Darum wollen wir allen die Chance geben, bei uns endlich wieder Freude haben zu dürfen.» So verzichten sie auf die 3-G-Regelung, bei der nur jene Zutritt haben, die geimpft, genesen oder getestet sind.

«Für Jahrmärkte im Freien gilt, dass der Abstand eingehalten oder Masken getragen werden muss. Wir weisen alle darauf hin, überlassen es aber den Leuten, für welche Variante sie sich entscheiden.»

Bei Jahrmärkten dürfen laut Covid-Verordnung keine Konzerte durchgeführt werden, es darf kein Rahmenprogramm mit Zeitangaben geben, und getanzt werden darf auch nicht. Höiu ist bewusst: «Es ist schwierig, aber uns ist es so wichtig, dass auch die Marktfahrer endlich wieder ihrer Arbeit nachgehen können, dass wir alles versuchen, um dies möglich zu machen.»

So gibt es zwar eine Band vor Ort, diese spielt aber höchstens zwei Lieder am gleichen Ort, bevor sie weiterzieht. Die traditionelle Schlacht, bei der Wikinger gegen Christen kämpfen, hat keine genaue Uhrzeit und dort gilt Maskenpflicht, und auch der Pestumzug samt Feuertänzern findet am Freitag und Samstag irgendwann um die Dämmerstunde statt.

Plexiglasfirma spendete viel, weil sie von Corona profitierte

So konnte das Wums bewilligt werden. «Auch der Villmerger Gemeinderat, der uns sehr wohlwollend gegenübersteht, ist mit unseren Konzepten einverstanden», freut sich Jera. Nun wollen sie die Unterstützung, die sie von überall her spüren, weitergeben. «Wie schon letztes Jahr wollen wir gemeinsam die Marktfahrer, die mit am stärksten leiden, unterstützen.» Durch eine Spendensammlung soll ihnen die Standgebühr erlassen werden.

Im vergangenen Jahr kamen rund 6000 Franken zusammen. So mussten die Marktfahrer nur 70 statt 280 Franken Gebühren bezahlen. Höiu freut sich:

«Dieses Jahr haben wir bereits 4000 Franken gesammelt. Beispielsweise spendete eine Plexiglasfirma, die während Corona viele Aufträge erhalten hat, knapp 1000 Franken.»

Zusammen mit den fantasievollen Ideen der Heerlager sei dies ein weiteres Zeichen dafür, dass es trotz der «Pest Corona» weitergehen werde.

Mehr Infos und das Spendenkonto gibt es auf der Wums-Website.