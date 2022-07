Sechs Aargauer Seilziehende sind bei World Games in USA dabei

World Games «Es ist das Grösste, was man als Seilzieher erleben kann»: Sechs Aargauer Seilziehende wollen an den World Games um den Titel kämpfen Als amtierender Weltmeister hat die Schweizer Seilzieh-Nation eine Chance auf einen Podestplatz an den World Games. Emanuel Zumbühl ist einer der Athleten und Präsident des Seilziehclubs Sins. Er verrät, wieso er dabei ist, was er erwartet und wie viel ihn das Turnier kostet. Soraya Sägesser Jetzt kommentieren 07.07.2022, 05.00 Uhr

Diese Athletinnen und Athleten des Seilziehclubs Sins vertreten die Schweizer Nationalmannschaften an den World Games in den USA: Jürg Rogenmoser (von hinten links), Johannes Zumbühl, Emanuel Zumbühl, Roland Peter, Sarah Villiger (von vorne links), Jasmin Villiger, Melanie Villiger, Elena Beier. zvg

Sins ist eine Seilzieh-Hochburg in der Schweiz. Hierzulande sind die Seilziehenden aus der Aargauer Gemeinde eine grosse Nummer. Nun wollen sie sich auch international behaupten: Sie treten an den World Games im amerikanischen Birmingham an.

Von 1900 bis 1920 war Seilziehen noch eine olympische Disziplin. Seit 1981 ist «Tug of War», wie die Sportart auf Englisch heisst, bei den World Games im Programm. Während das Seilziehen in den letztjährigen Turnieren noch In- und Outdoor durchgeführt wurde, gibt es 2022 nur noch das Outdoor-Seilziehen. Dieses ist wiederum in drei Gewichtsklassen unterteilt: Frauen (540 kg), Mixed (580 kg) sowie Männer (640 kg).

Was sind die World Games? Die World Games sind ein internationales Sportevent, welches alle vier Jahre in wechselnden Städten rund um den Globus stattfindet. Ähnlich wie bei Olympia wird in verschiedensten Disziplinen um die Medaillen gekämpft. Insgesamt messen sich rund 3600 Athletinnen und Athleten aus über 100 Nationen in 36 verschiedenen Sportarten. Durch die Worlds Games erhalten auch vermeintlich kleine Sportarten eine grosse Bühne. Organisiert wird das Mehrsporten-Turnier von der «International World Games Association» (IWGA), welche sich aus den internationalen Sportföderationen der vertretenen Sportarten zusammensetzt und auch vom «Internationalen Olympischen Komitee» (IOC) anerkannt ist. Durch die tiefgreifende Verankerung in den jeweiligen Sportföderationen, soll das Ziel erreicht werden, die Beziehungen untereinander zu verstärken.



Die kommenden World Games finden vom 7. - 17. Juli 2022 in Birmingham in den Vereinigten Staaten statt. Die Schweiz wird in folgenden Disziplinen vertreten sein: Faustball, Unihockey, Ju-Jitsu, Karate, Orientierungslauf, Inline Hockey, Sportklettern Squash, Triathlon, Tauziehen, Wasserski und Wakeboard, Rollstuhl Rugby und Wushu. (mhö)

Die Schweiz startet mit drei Mannschaften, bestehend aus 25 Athletinnen und Athleten. Unter ihnen sind sechs Teilnehmende und zwei Trainer aus dem Aargau. Sie alle gehören zum Seilziehclub Sins. Einer von ihnen ist Emanuel Zumbühl. Zumbühl ist nicht nur Athlet der Schweizer Nationalmannschaft, sondern amtet auch als Präsident des Seilziehclubs Sins.

Seit dem Saisonstart Ende April verbrachte Zumbühl die letzten zwölf Wochenenden an Turnieren, die ebenfalls Teil seiner Vorbereitung auf die World Games waren. «Zweimal in der Woche trainierten wir mit dem Verein», erzählt er. Alle zwei Wochen hätten dazu noch die Trainings mit der Nationalmannschaft stattgefunden. Diese Woche das letzte Mal. Dann heisst es für die Seilziehmannschaft und Zumbühl: «Genug schlafen und gut ernähren.»

Wettkampf und «Vereinsreisli» in einem

Während des Abschlusstrainings in der Schweiz und dem Wettkampf im amerikanischen Birmingham liegen nur wenige Tage. «Am kommenden Sonntag fliegen wir zusammen in die USA», sagt Zumbühl. Montag, Dienstag und Mittwoch hätten sie nochmals Zeit, um sich vorzubereiten. Am Donnerstag hat die Männer-Nationalmannschaft ihren Auftritt. Am Freitag sind die Frauen im Einsatz, am Samstag zieht das Mixed Team das Seil.

Nach den drei Wettkämpfen würden die Sinser aber noch in den USA bleiben. «Wir haben die World Games sozusagen mit einem ‹Vereinsreisli› verbunden», sagt Zumbühl.

Emanuel Zumbühl ist einer der Seilzieher und ebenfalls Präsident des Seilziehclubs Sins. Severin Bigler

Zumbühl hat hohe Erwartungen: «Ich bin gut vorbereitet und hoffe, ich kann meine Leistung am Turniertag abrufen.» Auch mit der Mannschaft hat er Grosses im Sinn:

«Wir wollen mindestens einen Podestplatz.»

Die World Games seien ein absolutes Highlight in seiner Karriere. «Es ist das Grösste, was man als Seilzieher erleben kann», sagt er. Für ihn ist es die Premiere an dem Turnier. Doch so gross die Vorfreude ist, so hoch sind die Kosten.

2000 Franken Kosten pro Person

Der Flug koste rund 1200 Franken, dazu würden noch die Kosten für die Unterkunft kommen, verrät er. «Am Schluss rechnet man mit gut 2000 Franken pro Person für das ganze Turnier.» Ganz allein müssen die Athletinnen und Athleten die Kosten jedoch nicht tragen. «Wir erhalten Unterstützung vom schweizerischen Tauzieh-Verband sowie von Swiss Olympic.» Trotzdem würde der grösste Teil des Betrags zulasten der einzelnen Teilnehmenden gehen.

Daneben muss Emanuel Zumbühl ebenfalls seine Ferien für die World Games opfern. Doch das stört ihn nicht, im Gegenteil: «Das ist es mir wert.»

Das sind alle Athletinnen und Athleten aus dem Aargau: Egolf Noemi (Faustball)

Egolf Tim (Faustball)

Flückiger Luca (Faustball)

Noël Seiler (Unihockey)

Elena Quirici (Karate)

Kyburz Matthias (Orientierungslauf)

Marco Steger (Inline Hockey)

Jasmin Villiger (Seilziehen)

Elena Beier (Seilziehen)

Melanie Villiger (Seilziehen)

Sarah Villiger (Seilziehen)

Emanuel Zumbühl (Seilziehen)

Johannes Zumbühl (Seilziehen)

Adrian Moser (Rollstuhl-Rugby)

Benjamin Alexander Müller (Wushu)

