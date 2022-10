Kartbahn Wohlen feiert 60. Geburtstag mit vielen Überraschungen

Wohlen/Waltenschwil Driftende Badewannen und Kimi Räikkönen in «Little Monaco»: Die einst schönste Kartbahn Europas feiert ihren 60. Geburtstag Die Kartbahn Wohlen, die auf Waltenschwiler Boden steht, ist eine von nur drei Freiluft-Kartbahnen in der Schweiz und wurde wegen ihrer Begrünung einst die schönste Europas genannt. Ayrton Senna, Mika Häkkinen und Nick Heidfeld sind nur drei der Formel-1-Legenden, die hier Kart fuhren. Am 15. Oktober feiert sie ihren 60. Geburtstag mit vielen Highlights. Andrea Weibel 14.10.2022, 05.01 Uhr

Erinnerungen an 60 Jahre Kartbahn Wohlen. So sahen die Karts früher aus. Kein Wunder, dass es damals viel mehr Unfälle gab als heute. (Jahr der Aufnahme leider unbekannt) zvg

Es war 1962, in dem Jahr, als der Algerienkrieg formell beendet wurde, die Kubakrise stattfand und Nelson Mandela verhaftet wurde. In Waltenschwil wurde in dem Jahr, genauer am 28. August 1962, gefeiert. Das Dorf erhielt eine eigene Gokart-Bahn. Damals wussten die Erbauer noch nicht, dass ihre Piste einmal zur schönsten Europas und längsten der Schweiz werden würde. Und dass zahlreiche Formel-1-Piloten auf ihr ihre Runden drehen.