Sprayer schaffte eine Hommage: Peach Weber an der Lärmschutzwand

Wohlen/Villmergen Peach Weber an der Lärmschutzwand – Sprayer schaffte eine liebevolle Hommage an den Komiker Seit einigen Monaten ist das Konterfei des Komikers Peach Weber an einer Lärmschutzwand der SBB in Wohlen zu bewundern. Der Graffiti-Künstler ist Silvan Liegl aus Villmergen. Der AZ erzählt der 40-Jährige, was seine verstorbene Grossmutter mit all dem zu tun hat. 20.03.2022

Silvan Liegl aus Villmergen hat Peach Weber an eine SBB-Lärmschutzwand an der Wohler Allmendstrasse gesprayt. Verena Schmidtke

Wohlen hat ein neues Highlight: Jetzt lächelt Peach Weber jede Passantin und jeden Passanten persönlich an, die am Bahndamm an der Allmendstrasse vorbeispazieren. Und zwar in Übergrösse – und in Schwarz-Weiss. Sein Porträt sticht aus den übrigen, meist sehr bunten Graffiti deutlich heraus. Der Künstler, der den bekannten Freiämter Komiker verewigt hat, heisst Silvan Liegl und wohnt in Villmergen.

«Sehr oft spraye ich Schriftzüge», erzählt Liegl und führt lachend aus: «Aber immer das Gleiche ist ja langweilig, ich mag Herausforderungen.» Dann gibt er einen Tipp: «Am besten wirkt das Bild, wenn man es von schräg links unten anschaut.» Gesagt, getan – und tatsächlich kommt das Bild aus der ein wenig unbequemen Perspektive noch besser zur Geltung.

Von schräg links unten komme das Bild am besten zur Geltung, sagt der Künstler. Verena Schmidtke

Vor wenigen Wochen erfuhr Peach Weber von dem Graffito an der Lärmschutzwand seiner Heimatgemeinde. Einige hielten das Kunstwerk für eine coole PR-Aktion, immerhin startet in diesen Tagen seine neue Tournee. Doch der Komiker wusste gar nichts von dem Graffito, fand sich aber gut getroffen. «Sieht gut aus, obwohl ich es bin», stellte er humorvoll in einem Beitrag des Regionalsenders Tele M1 fest. Wie lange sich das Porträt schon an der Wand befinde, wisse er nicht.

Das Bild entstand an einem Graffiti-Jam – ganz legal

Das Bild ist mit «Step» signiert, dem Künstlernamen von Silvan Liegl. Diesen begleiten die Farben nicht nur in seiner Freizeit, auch beruflich hat der zweifache Vater damit zu tun. Er erzählt schmunzelnd:

«Ich arbeite seit zehn Jahren bei Brunner Küchen in Bettwil als Lackierer.»

Zur Entstehungsgeschichte des Peach-Weber-Porträts berichtet Liegl trocken: «Vor etwa einem halben Jahr haben Kollegen und ich hier an einem Graffiti-Jam gesprayt, dabei ist das Bild entstanden.» In der Tat zieren die gut 400 Meter lange Lärmschutzwand viele ganz unterschiedliche Werke wie Comicfiguren oder Schriftzüge.

«Die Graffiti-Künstler kamen für ein Wochenende aus der gesamten Schweiz», erklärt er, «etwa aus Bern, aus dem Tessin und Obwalden. Wir sind gut vernetzt.» Gern hätten sie den Anlass ein bisschen grösser gestaltet, mit Musik und Besuchenden. «Aber während der Pandemie war so ein Vorhaben nicht möglich», bedauert er.

Am Jam sei ganz legal gesprayt worden, betont er noch. Bevor es daran geht, graue Wände zu verschönern, müssen Genehmigungen eingeholt werden. In diesem Fall bei den SBB, beim Kanton und der Gemeinde. Mittlerweile wissen Liegl und seine Kollegen, an wen sie sich dort wenden müssen. Das Prozedere könne durchaus ein Jahr dauern, erzählt er.

Was die Grossmutter mit dem Sprayen zu tun hat

Einen Tag habe er für das Porträt gebraucht. Vorarbeiten, wie etwa die Umwandlung eines farbigen Bildes in Schwarz-Weiss-Abstufungen, könne er mittels eines Programms auf seinem Tablet machen. Auf die Idee, Peach Weber zu sprayen, sei er gekommen, weil dieser ihm einfach sehr sympathisch sei:

«Das ist ein cooler Typ, finde ich, und ich habe gehofft, dass er nichts dagegen hat. Ausserdem hat er früher neben meiner Grossmutter gewohnt.»

Silvan Liegl ist mittlerweile 40 Jahre alt und Familienvater. Das Sprayen hat er seit seiner Jugend als Hobby behalten. Verena Schmidtke

Die Grossmutter – sie lebt leider nicht mehr – spielt bei der Graffiti-Karriere ihres Enkels sowieso eine nicht unbedeutende Rolle. «Sie finanzierte meine ersten drei Spraydosen», erinnert sich Silvan Liegl. Mittlerweile lagern in Liegls Garage mehrere hundert Dosen, nach Farben sortiert, und sehr viel Malerfarbe, schliesslich müssen die Wände vor dem Sprayen vorbereitet werden.

Peach Weber hat sich persönlich bei ihm gemeldet

Die Begeisterung für Graffiti packte den heute 40-Jährigen schon in früher Jugend. «Meine Grossmutter hatte eine Ferienwohnung in Sarnen, dort bewunderte ich immer die gesprayten Werke in der Unterführung Rondell.» Zunächst fotografierte er diese mit der Kamera, die er zu seiner Erstkommunion geschenkt bekommen hatte. Schliesslich probierte er sich selbst als Sprayer – in der Garage der Grossmutter. Das war 1995.

Silvan Liegl ist dieser Leidenschaft seitdem treu geblieben. «Ich nehme an verschiedenen Graffiti-Jams in der Schweiz teil», erzählt er. «Ausserdem habe ich schon in Düsseldorf und Heidelberg und auf Mallorca gesprayt.»

Graffiti ist längst nicht mehr verpönt wie einst. Erst vor kurzem durfte Liegl beispielsweise eine Leseecke in der Villmerger Bibliothek mit einem Graffito versehen. Der nächste Jam stehe auch schon in seinem Kalender: «In drei Wochen fahre ich nach Chur.»

Seit jenem Tele-M1-Beitrag hat sich aber noch etwas getan: Peach Weber selbst hat sich bei ihm gemeldet. Silvan Liegl zückt lächelnd sein Smartphone, sucht kurz und sagt dann:

«Er hat mir ein E-Mail geschrieben, dass er sich sehr über das Porträt gefreut habe.»

So berichtete Tele M1 über das Graffiti-Porträt am Wohler Bahnhof. Tele M1

