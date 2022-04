Baustelle Nutzenbachstrasse geht in die letzte Bauphase

Wohlen/Villmergen Good News von der Baustelle: Die Nutzenbachstrasse ist voll im Zeitplan und soll Ende November fertig werden Ein Spaziergang über die Baustelle – geführt von den Projektverantwortlichen – zeigt, dass der Grossteil der Arbeiten auf der Nutzenbach- und Anglikerstrasse, die an Wohlen vorbeiführen, fast fertig ist. Sobald die Fischschonzeit Mitte Mai vorbei ist, folgt der Ersatz der Bünz- und Mattenhofwegbrücke. Bis Ende Jahr soll alles fertig sein. Andrea Weibel Jetzt kommentieren 27.04.2022, 16.00 Uhr

Die Baustelle Nutzenbachstrasse geht in die letzte Etappe: Die Projektverantwortlichen Michael Rhiner, Thomas Meile und Stefan Marxer (von links) zeigen die Baustelle bei der alten Bünzbrücke nahe Anglikon. Andrea Weibel

Eine Nachricht, die viele freuen wird: Ende November sollen die Nutzenbach- und Anglikerstrasse wieder komplett befahrbar sein. Von Anglikon her kommt man dann direkt wieder zum Coop Bau & Hobby und nach Villmergen. Von Villmergen her endlich wieder direkt zum Bring's. Und im Zentrum von Wohlen wird mindestens ein Teil des täglichen Verkehrschaos wieder verschwinden.

Projektleiter Thomas Meile der Abteilung Tiefbau des kantonalen Departements Bau, Verkehr und Umwelt freut sich: «Wir sind absolut im Zeitplan. Mit dem Einbau des Deckbelags sind wir sogar noch früher dran als geplant. Und das trotz der üblen Überraschung bei der SBB-Unterführung, bei der wir rund fünf Monate in Verzug geraten sind.»

Die neue vergrösserte SBB-Unterführung samt breitem Fussgänger- und Veloweg (rechts) hatte wegen des schlechten Untergrunds rund fünf Monate Verzögerung. Jetzt wartet sie nur noch auf den Deckbelag. Andrea Weibel

Dort haben schon die geologischen Prüfbohrungen gezeigt, dass der Boden nicht optimal ist. «Aber dass er gleich so schlecht ist, damit hat niemand rechnen können», bestätigt Bauingenieur Stefan Marxer. Eine Begehung mit den Verantwortlichen zeigt aber: Jetzt sind alle Probleme bei der SBB-Brücke gelöst. Dabei hätte die Verzögerung gut mehrere Jahre dauern können.

Marxer erklärt: «Die SBB geben aufeinander abgestimmte Zeitfenster vor, in denen an der Strecke gebaut werden darf. Die müssen rund zwei Jahre im Voraus beantragt werden. Durch die Verzögerung haben wir unsere Zeitfenster verpasst. Aber die SBB kamen uns sehr entgegen und haben uns kurzfristig neue Zeitfenster bereitgestellt, sodass die Bauarbeiten im vorgesehenen Zeitraum abgeschlossen werden.»

An Muttertag wird der westliche Strassenteil komplett gesperrt

Nun ist die Strecke von der Kreuzung Bünztalstrasse bis nach der SBB-Unterführung fast fertig. «Nur der Deckbelag fehlt noch», sagt Meile. «Ursprünglich war geplant, dass wir diesen erst im kommenden Frühling einbauen würden. Stattdessen können wir das jetzt schon machen.» Er muss unter Vollsperrung eingebaut werden.

Diese ist am Muttertag, 8. Mai, geplant. Dann wird der Strassenteil zwischen der Kreuzung Bünztalstrasse bis nach der SBB-Unterführung von Sonntag, 5 Uhr morgens, bis Montag, 5 Uhr morgens, komplett gesperrt. Die Umleitungen werden signalisiert sein, zudem werden Verkehrsdienste dafür sorgen, dass niemand aus Versehen auf den frischen Belag fährt. Bei schlechtem Wetter wird die Sperrung um eine Woche verschoben.

Projektleiter Thomas J. Meile zeigt den fertigen Kreisel, der noch bepflanzt werden soll. Andrea Weibel

Anschliessend gibt es einige Begrünungs- und letzte Zaunarbeiten, dann ist der westliche Teil der Baustelle ab der SBB-Unterführung beendet. Ein Detail: Was künftig den dortigen neuen Kreisel zieren soll, ist noch unklar. «Dafür ist die Eigentümergemeinde Villmergen zuständig», sagt Meile. Dazu werde diese dem Kanton ein Begrünungskonzept oder eine spezielle Gestaltung zur Genehmigung vorlegen.

Nach der Fischschonzeit gibt's zwei neue Brücken

Der östliche Teil der Nutzenbachstrasse zwischen der SBB-Unterführung und dem Kreisel Anglikon konnte wie geplant weitergeführt werden, auch wenn es bei der Unterführung Verzögerungen gab. Darum ist die Baustelle noch immer voll im Zeitplan.

Die kleinen Brücken über den Nutzenbach wurden deutlich vergrössert, der Bach darunter als Nebenprojekt renaturiert und neue Silberpappeln gepflanzt. Andrea Weibel

Die meisten Brücken über den Nutzenbach wurden bereits erneuert, die Strasse verbreitert und ein abgetrennter Radweg entlang des Bachs angelegt. In einem Nebenprojekt wurde zudem der Nutzenbach selbst renaturiert und mit vielen Elementen wie Ast-, Stein- und Sandhaufen für verschiedene Tiere bewohnbar gemacht.

Auch auf diesem Strassenabschnitt soll der Deckbelag noch in diesem Jahr eingebaut werden. Im Moment wird allerdings vor allem eines vorbereitet: der Abbruch und Neubau der Bünz- und der Mattenhofwegbrücke. Damit darf erst Mitte Mai begonnen werden. «Da halten wir uns strikt an die Fischschonzeit», stellt Marxer klar.

Am 23. Mai sollen die alte Bünzbrücke (Bild) und die benachbarte Mattenhofwegbrücke abgebrochen und ersetzt werden. Andrea Weibel

Auch Zufussgehende müssen sich einen anderen Übergang suchen

Derzeit werden die Leitungen, beispielsweise der Swisscom, in separaten Röhren über die Bäche geführt. Nach dem Bau werden sie in die neuen Brücken verlegt. Worauf bei den Brücken ebenfalls geachtet werden muss: Unterhalb des Uferwegs an der Bünz führt ein Kanal das Abwasser der umliegenden Gemeinden zur Abwasserreinigungsanlage im Blettler hinter Anglikon. Marxer erklärt:

«Wir werden innert zwei bis drei Tagen das Abwasser um die Baustelle herumpumpen und den Abwasserkanal erneuern. Das muss schnell gehen.»

Deshalb müsse das neue Kanalelement seitlich vorgefertigt und zum Stichtag hin eingehoben werden, ist ihm wichtig zu betonen.

Die beiden Brücken sollen am 23. Mai abgebrochen und danach erneuert werden. Der gesamte Bereich um die Brücken muss dann gesperrt werden, auch Zufussgehende müssen andere Bachübergänge benützen. Die Umleitungen werden mit signalisiert.

Die letzte Etappe der Baustelle Nutzenbachstrasse: Die beiden Brücken nahe dem Kreisel Anglikon werden ersetzt, die Strasse leicht verschoben und mit einem Radweg bachseitig ergänzt. Andrea Weibel

Dies wird die letzte Bauetappe der Grossbaustelle Nutzenbachstrasse sein. Zeitlich ist alles im Plan, wie sieht es finanziell aus? «Auch da zeigen die Prognosen, dass wir den Kredit einhalten können», ist Meile zufrieden. Man habe Glück gehabt, dass sämtliche Baustoffe trotz Pandemiezeit bis jetzt lieferbar waren. «Das Einzige, das wir noch nicht erhalten haben, ist ein Steuerungsteil für eine Pumpe. Aber diese wird auch ein halbes Jahr ohne dieses Teil einsatzbereit sein», sagt Meile lachend.

