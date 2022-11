Wohlen/Villmergen Abschied von der alten Holperpiste: Die Nutzenbachstrasse ist seit dem 11.11. um 11.11 Uhr in Betrieb Nach etwas mehr als zwei Jahren Bauzeit konnte die frisch sanierten Nutzenbachstrasse zwischen Wohlen und Villmergen dem Verkehr übergeben werden. Baudirektor Stephan Attiger weihte die Strecke mit einem ganz besonderen Gefährt ein. Toni Widmer Jetzt kommentieren 11.11.2022, 16.17 Uhr

Eröffnung der frisch sanierten Nutzenbachstrasse mit dem Kantonsingenieur Dominik Studer, dem Villmerger Gemeindeammann Ueli Lütolf, Baudirektor Stephan Attiger und dem Wohler Gemeindeammann Arsène Perroud (von links). Toni Widmer

Guggenmusiken haben nicht gespielt. Obwohl es gepasst hätte. Nicht nur, weil Kantonsingenieur Dominik Studer am Freitag, 11.11. um 11.11 Uhr die feierliche Zeremonie zur Inbetriebnahme der um- und ausgebauten Nutzenbachstrasse eröffnet hat. Sondern auch, weil dieses Bauvorhaben die Gemüter in Wohlen und Villmergen über Jahrzehnte beschäftigt hat und sich ab und an für humoristische Beiträge in einer Fasnachtszeitung geeignet hätte.

Schwamm darüber. Es ist vollbracht und das Ergebnis lässt sich sehen. Für knapp 25 Mio. Franken – damit liegt man laut Kantonsingenieur Studer unter dem Voranschlag von 26 Mio. Franken – ist aus der schmalen, mit Schlaglöchern übersäten und entsprechend gefährlichen Querspange zwischen Villmergen und Anglikon, beziehungsweise den beiden Bünztaler Nord-Südachsen, eine Strasse geworden, die diesen Namen verdient.

Pünktlich zum Fasnachtsbeginn wird die neue Nutzenbachstrasse wieder dem Verkehr übergeben. Toni Widmer

Auch unter dem neu gebauten SBB-Viadukt sowie über die Bünzbrücke in Anglikon können jetzt Lastwagen gefahrlos kreuzen, die Einfahrten in die Querstrassen sind deutlich verbessert worden, der Nutzenbach ist revitalisiert und damit naturnaher und hochwasserresistenter geworden.

Dazu wurde ein durchgehender, grosszügig gestalteter Rad- und Gehweg gebaut. Wie nötig dieses Bauwerk ist, hat sich bereits am Eröffnungstag gezeigt. Zahlreiche Fussgängerinnen und Fussgänger sowie Radlerinnen und Radler haben umgehend von der neuen Möglichkeit Gebrauch gemacht, sicher von Anglikon nach Villmergen und/oder zurück zu gelangen.

Neugierige Fussgänger haben gleich von der neuen, sicheren Möglichkeit von Villmergen nach Anglikon zu gelangen. Toni Widmer

Sehr viel Flexibilität in der Bauphase nötig

Am 31. August 2020 hat der Spatenstich stattgefunden. Das für die Realisierung verantwortliche Team um Projektleiter Thomas Meile vom Departement Bau, Verkehr und Umwelt sowie die beteiligten Unternehmen mussten seither ein paar schlaflose Nächte überstehen und viel Beweglichkeit an den Tag legen.

Denn es lief beim Bau längst nicht alles so, wie man es sich gewünscht hätte: da waren die Einschränkungen von Covid und Lockdown, da war Hochwasser, das die Baugrube für den SBB-Viadukt mehrmals überflutete und da waren – wiederum durch Covid verursacht – Lieferengpässe für benötigtes Material.

Die frisch sanierte Nutzenbachstrasse konnte am Freitag feierlich eröffnet werden. Toni Widmer Toni Widmer / Aargauer Zeitung Toni Widmer / Aargauer Zeitung Toni Widmer / Aargauer Zeitung Toni Widmer Eröffnung der frisch sanierten Nutzenbachstrasse mit RR Attiger Toni Widmer Toni Widmer

«Die Verantwortlichen haben es geschafft, dieses grosse und für die Region bedeutende Projekt trotz widriger Umstände in der geplanten Zeit und unter dem geplanten Kostenrahmen abzuschliessen. Dafür waren ein gutes Zusammenspiel zwischen Planern und Unternehmern nötig, aber auch hohe Flexibilität und überdurchschnittliches Engagement», lobte Regierungsrat und Baudirektor Stephan Attiger am Festakt.

Regierungsrat Stephan Attiger die hohe Flexibilität der Verantwortlichen. Toni Widmer

Die Arbeit der von ihm geleiteten Abteilung Bau, Verkehr und Umwelt, erklärte er beim Apéro, sei mit der Sanierung der Nutzenbachstrasse im Bünztal aber noch keineswegs abgeschlossen.

«Es warten in den nächsten Jahren noch einige Knacknüsse auf uns, denn wir wollen mit verschiedenen Projekten den Verkehrsfluss hinunter zur Autobahn weiter verbessern.»

Abschied von der alten Holperpiste

Der Wohler Gemeindeammann Arsène Perroud ist überzeugt, «dass sich die ganze Übung gelohnt hat.» Toni Widmer

Die Bauphase mit der während zwei Jahren gesperrten Verbindung, erklärte der Wohler Gemeindeammann Arsène Perroud, habe für die Freiämter Metropole eine starke Mehrbelastung und häufige Staus mit sich gebracht. Doch die ganze Übung haben sich gelohnt.

«Endlich können wir Abschied nehmen von der alten, gefährlichen Holperpiste, die den Ansprüchen seit Jahrzehnten nicht mehr genügt hat.»

Der Ausbau sei mehr als eine Sanierung: «Wir haben ein neues Bauwerk geschaffen, das den heutigen Ansprüchen des motorisierten Verkehrs genügt und mit dem Rad- und Gehweg auch für den langsamen Verkehr deutliche Verbesserungen gebracht hat.

Sorgt für mehr Sicherheit: Der Fahrradweg ist von der Strasse getrennt. Toni Widmer

Der Villmerger Ammann Ueli Lütolf erinnerte an einen Gemeindeversammlungsentscheid von 2013. Die Villmerger Stimmberechtigten hatten damals einen Teilausbau der Anglikerstrasse (wie die Nutzenbachstrasse auf ihrem Gebiet heisst) abgelehnt. «Dieser Entscheid hat Tür und Tor für die heutige umfassende und gute Lösung geöffnet», erklärte er.

Den Baudirektor im Oldtimer chauffiert

Wie schon Amtskollege Perroud zuvor dankte auch Lütolf allen am Projekt beteiligten Planern und Unternehmen sowie insbesondere den Landbesitzern, ohne deren Entgegenkommen der Ausbau nicht hätte in dieser Form bewerkstelligt werden können.

Für den eindrücklichen Schlusspunkt der Feier sorgte der legendäre Dintiker Unternehmer Hanspeter Setz. Er chauffierte den Baudirektor in einem Oldtimer über die neue Strasse. Der Clou daran: wie der nachfolgende moderne Tesla, in dem die beiden Ammänner sassen, hat auch der 1912 gebaute amerikanische «Rauch and Lang» Elektroantrieb.

Regierungsrat Stephan Attiger mit Chauffeur Hanspeter Setz unterwegs im Elektroauto aus dem Jahr 1912. Toni Widmer

