Zum 20. Mal findet das Motocross in Wohlen statt

Wohlen/Hilfikon/Boswil Sie führen das Erbe fort – zum 20. Mal organisieren Gisela und Ueli Hilfiker das Motocross Wohlen In der Motocrosswelt ist das Boswiler Ehepaar Gisela und Ueli Hilfiker ein Begriff – geradezu eine Institution. 2011 haben sie die Leitung des Motocross Wohlen beim Schloss Hilfikon übernommen und es zu dem gemacht, was es heute ist: ein Mekka für Motorradfans von nah und fern. Am Wochenende dröhnen die Motoren wieder. Andrea Weibel Jetzt kommentieren 30.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gisela und Ueli Hilfiker sind vom Wohler Motocross nicht mehr wegzudenken. Zum 20. Mal organisieren sie jetzt den beliebten Frühlingsevent oberhalb des Schlosses Hilfikon. Chris Iseli

Bei strahlendem Sonnenschein lachen Gisela und Ueli Hilfiker in die Kamera. Hinter ihnen die fertig präparierte Motocrosspiste oberhalb des Schlosses Hilfikon. Einer der Sprünge, die zu sehen sind, heisst Hilfiker-Sprung. Er ist nur ein kleines Zeichen dafür, wie wichtig das Paar für die Motocrosswelt ist.

Bei solch strahlendem Wetter und rund 20 Grad konnten sie am vergangenen Wochenende zum ersten Mal seit drei Jahren wieder ein Motocrosswochenende feiern. Doch das Wetter wird nicht halten, es ist sogar Schnee angesagt am kommenden Hauptrennwochenende.

Aber das löst bei den beiden höchstens ein müdes Schulterzucken aus. Gisela Hilfiker sagt mit ihrem bekannten herzlichen Lachen:

«Da sieht man, dass wir die gesamte Bandbreite anzubieten haben. Bei uns trifft sich Alt und Jung, wir bieten Sommer und Winter.»

Natürlich würden sie sich warme Temperaturen wünschen, aber die beiden haben in den 20 Jahren, in denen sie das Motocross nun schon organisieren, gelernt, dass das Wetter nicht planbar ist. Jetzt, zu ihrem eigenen kleinen Jubiläum, das gleichzeitig das 65. Motocross Wohlen sein wird, erleben sie das aufs Neue.

Die Naturarena ist eines der Highlights des Motocross Wohlen. Sie gefällt den Fahrenden und dem Publikum sehr. Chris Iseli

Sie feiern stattdessen das 66. Motocross im grossen Stil

Um genau zu sein: Die beiden führen nicht ihr 20. Motocross durch. Sondern sie haben bereits 20 organisiert, jedoch konnten nicht alle davon auch wirklich stattfinden. Ueli Hilfiker, der früher selber für die Schweiz an internationalen Rennen teilgenommen hat, erklärt:

«In den letzten zwei Jahren waren wir auch schon fast fertig mit der Organisation, aber dann mussten wir dennoch alles absagen. Das zählen wir dazu.»

So hätten sie auch das 65. Wohler Motocross im grossen Stil feiern wollen. Inklusive grosser Festschrift und allerlei Attraktionen. Viel Spannendes wird es auch dieses Mal geben. «Aber wir mussten im Oktober entscheiden, welche Rennen wir anbieten wollen. Und da war die Pandemie noch in vollem Gange», erinnert sich Gisela Hilfiker.

«Darum haben wir beschlossen, keine Europameisterschaft zu veranstalten und auch das Jubiläum zu verschieben. Stattdessen werden wir nächstes Jahr das 66. gross feiern», sagt sie gut gelaunt.

Die Pisten sind bereit. Jetzt hoffen die Organisierenden, dass das Wetter nicht allzu garstig wird am Wochenende. Chris Iseli

«Wir freuen uns, dass wir überhaupt Rennen veranstalten können. Und wie das vergangene Wochenende gezeigt hat, geht es den Leuten gleich», freut sich Ueli Hilfiker. Normalerweise finden am ersten Wochenende lizenzfreie Rennen statt, und zwar nur am Sonntag. Diesmal boten sie gleich zwei Tage an, an denen es auch schon lizenzierte Rennen gab. Die 540 Fahrerinnen und Fahrer und geschätzten 2000 bis 3000 Zuschauenden schätzten das sehr. Es war wie immer, als wäre nichts gewesen.

Die 100 Pokale schleppen sie seit drei Jahren herum

Highlights gibt es am kommenden Wochenende ebenfalls genug, auch wenn es keine prestigeträchtigen internationalen Pokale zu gewinnen gibt. Beispielsweise die Läufe der Pro-Race-Serie, bei der die schnellsten Fahrer antreten, die normalerweise in unterschiedlichen Kategorien starten. «Diese Serie gibt es erst seit vergangenem Jahr, und es gibt auch nur sechs Rennen. Es ist eine Ergänzung zur Schweizer Meisterschaft. Und es ist unglaublich spannend», sagt Gisela Hilfiker.

Ein weiteres Highlight gibt es innerhalb der Seitenwagenkategorie zu sehen. «Vor gut zehn Jahren fuhren zwei Brüder als Team Käser-Käser. Beide Brüder haben unterdessen zwei oder mehr Söhne, die ebenfalls Motocross fahren. Nun sind zwei Brüdergespanne Käser-Käser am Start, die also Cousins voneinander sind. Sie sind wirklich schnell – dabei sind sie erst zwischen elf und 17 Jahren alt», ist Gisela Hilfiker beeindruckt.

Die 100 Pokale warten seit drei Jahren darauf, endlich den Siegerinnen und Siegern überreicht zu werden. Chris Iseli

Apropos Pokale: Ueli Hilfiker stellt einen Steinbrocken mit Glasscheibe darauf auf den Tisch und erzählt lachend: «Seit drei Jahren schleppen wir die 100 Pokale durch die Gegend und kleben jedes Jahr neue Schilder daran. Das sind total 700 Kilo Steine. Jetzt werden wir die endlich los.»

Die nächste Generation kommt nach – Hilfikers sind erleichtert

Hinter den beiden stapft ihr 17-jähriger Sohn Matthias Hilfiker mit zwei grossen Flaggen über das Gelände und stellt sie an einer Ecke auf. Gisela Hilfiker ist begeistert: «Zusammen mit seinen Freunden, die alle nicht Motocross fahren, packt Matthias überall mit an. Sie kamen auch spontan und halfen am Buffet, als mehrere Helfer absagen mussten. Wir merken, dass da eine junge Generation nachrutscht, auf die man bauen kann. Das ist ein sehr gutes Gefühl.»

Viele Vereine, die normalerweise mithelfen, haben dieses Jahr abgesagt. Das fand Gisela Hilfiker sehr schade.

«Dafür haben unsere eigenen Vereinsmitglieder uns unglaublich positiv überrascht. Sie packen überall an, fahren teilweise selber an den Rennen mit, kommen aber dennoch abends und helfen an der Bar. Ich bin sehr stolz auf sie.»

Und: Dieses Jahr konnte am Samstag ja nicht mehr aufgebaut werden, «es mussten sich alle freinehmen während der Woche, um mitzuhelfen, und das klappte sehr gut».

Gisela und Ueli Hilfiker sind froh, dass eine junge Generation nachwächst, die ebenfalls Spass am Motocross hat und sich auch mal fürs Helfen freinimmt. Chris Iseli

Ein paar Jahre werden Gisela und Ueli Hilfiker sicher noch weitermachen als OK-Chefs. «Als uns der vorherige OK-Präsident Hugo Müller damals anfragte, ob wir übernehmen würden, erklärte er uns, dass wir ein grosses Erbe antreten würden. Es war eine grosse Verantwortung, eines der ältesten Motocrosse der Schweiz weiterzuführen, an das jährlich Tausende bis Zehntausende von Fans pilgern.» Im Februar verstarb Hugo Müller. «Seit seinem Tod denke ich umso mehr an seine Worte.» Er könnte stolz darauf sein, was Hilfikers aus dem Motocross gemacht haben.

Mehr Infos und das Programm gibt's auf www.motocross-wohlen.ch.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen