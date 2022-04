Wohlen/Hilfikon Das haben sie in 20 Jahren nicht erlebt: Beide Renntage des Motocross Wohlen kurzfristig abgesagt Gisela und Ueli Hilfiker waren zuversichtlich, dass sie das 65. Motocross Wohlen trotz des schlechten Wetters durchführen können. Doch dann kam der Schnee. Aufgrund des schlechten Pistenzustands mussten sie den Anlass nach zwei Jahren Corona nun zum dritten Mal komplett abblasen. Melanie Burgener 02.04.2022, 19.35 Uhr

Der Zustand der Piste in Hilfikon war wegen des vielen Schnees schlecht. Das 65. Motocross Wohlen musste deshalb zum dritten Mal in Folge abgesagt werden. Melanie Burgener

Mit einem solch trostlosen Bild von der Landschaft oberhalb des Schlosses Hilfikon hätte vor einer Woche wohl niemand gerechnet. Da jagten die Fahrerinnen und Fahrer am Lizenzfreien Motocrossrennen mit ihren Maschinen bei strahlendem Wetter über die Naturarena. Doch an diesem Samstagmorgen gleicht die Wiese einer sumpfigen Moorlandschaft. Anstatt brauner Staubwolken wirbelt der Wind Schneeflocken durch die Luft. Die Piste ähnelt einer Skiarena.

«Das hier wäre der Startbereich gewesen», sagt Ueli Hilfiker und zeigt auf eine schlammige Fläche, die mit Absperrbändern eingezäunt wurde. Die winterliche Stimmung spiegelt sich in seinem und dem Gesicht seiner Frau Gisela wieder. Sie sagt:

«Es ist richtig bitter. Nach zwei Jahren Corona müssen wir nun zum dritten Mal alles absagen.»

Lange Zeit war das Paar, das das Motocross Wohlen heuer bereits zum 20. Mal organisiert hat, zuversichtlich gewesen. Und das, obwohl der Wetterbericht bereits in den vergangenen Tagen ankündigte, dass die Piste wohl nicht trocken bleiben würde «Mit diesem Risiko muss man leben. Das ist in den vergangenen Jahren auch schon vorgekommen. Doch meistens konnten wir die Rennen trotzdem durchführen», so Gisela Hilfiker.

Die Enttäuschung Organisierenden Ueli und Gisela Hilfiker über die Absage war gross. Dennoch freuen sie sich darauf, ihr Jubiläum im kommenden Jahr nachzuholen. Melanie Burgener

Ihr Mann ergänzt: «Oder wir mussten zumindest nur am Samstag absagen. Bis am Sonntag, der eigentlich der Hauptrenntag ist, hat sich die Situation immer beruhigt.» In all den 65 Jahren, in denen es das Motocross Wohlen bereits gäbe, sei es erst ein einziges Mal vorgekommen, dass gleich der ganze Anlass aufgrund des Wetters abgeblasen werden musste. «Und das war, bevor wir dafür verantwortlich waren», sagt Gisela Hilfiker.

Das Fahren zu gefährlich, der Schaden der Landwirtschaft zu gross

Deshalb seien sie auch in diesem Jahr zuversichtlich gewesen, dass wenigstens am Sonntag die Fahrerinnen und Fahrer auf die Piste können. «Doch dann kam der Schnee», sagt Gisela Hilfiker und schüttelt den Kopf. «Am Freitagabend um 12 Uhr haben wir beschlossen, das Samstagsrennen abzusagen.» Die Festivitäten am Abend und der Wettkampf am Sonntag sollten wie geplant stattfinden.

Die Naturarena oberhalb des Schlosses Hilfikon glich am Samstagmorgen einer Skiarena. Melanie Burgener

Doch als sie dann am Samstagmorgen um 6 Uhr früh den vielen Schnee gesehen hätten, sei die Entscheidung gefallen. «Und es war die richtige, auch wenn es uns sehr schwer fällt», sagt Ueli Hilfiker. Einerseits seien das Fahren und die Sprünge auf einer solch schlammigen Piste gefährlich. Er sagt:

«Man sieht die Rillen nicht und die Bahn kann bei diesen Verhältnissen nicht präpariert werden.»

Andererseits wäre das Parkieren auf der grossen nassen Wiese unterhalb des Schlosses problematisch geworden. «Man hätte die Fahrzeuge der Besuchenden anhängen und rausziehen müssen. So wäre ein enormer Aufwand aber auch ein grosser Schaden am landwirtschaftlichen Land entstanden», sagt er.

Hätten die Besuchenden unter solchen Umständen parkieren müssen, wäre der Schaden am Landwirschaftlichen Land enorm gewesen. Melanie Burgener

Grosse Solidarität der fast 400 Helfenden

Was die beiden jedoch etwas aufheiterte war die grosse Solidarität der Helfenden. «Es ist schön zu sehen, wie sie alle mitanpacken», so Gisela Hilfiker. Sie seien auf jede und jeden der fast 400 Leuten angewiesen. Die Aufräumarbeiten unter solchen Umständen würden drei Mal mehr Aufwand als sonst verursachen.

Aufgrund des Schneefalls wird das Motocross in Wohlen abgesagt. Tele M1

«Am Montag hilft uns zudem der Zivildienst beim Abbau des Zeltes, dass bis dahin hoffentlich trocken ist», sagt sie. Wann die Piste wieder in ihren Originalzustand versetzt werden kann, können sie nicht planen. «Dafür muss es trocken sein, sonst können wir sie beispielsweise nicht neu ansäen», so Ueli Hilfiker.

Die Zuschauerplätze blieben auch in diesem Jahr leer. Melanie Burgener

Zusätzlich zur Enttäuschung über den beliebten Anlass kommt der finanzielle Verlust. Die Startgelder der Teilnehmenden des Rennens, die Einnahmen der Zuschauenden - das alles fällt nun weg. Dazu komme der Verlust der bereits eingekauften Esswaren. «In solchen Fällen ist es wichtig, dass man einen starken Verein im Rücken hat», sagt Gisela Hilfiker. Ihr Mann ergänzt:

«Regelmässig können aber auch wir uns das nicht leisten.»

Bereits 2020 hätten sie aufgrund von Corona grosse wirtschaftliche Verluste verzeichnen müssen. «Und das obwohl wir den Anlass frühzeitig abgesagt haben. Zum Glück hatten wir das im vergangenen Jahr besser im Griff», sagt er.

Der Boden auf dem Areal oberhalb des Schlosses Hilfikon war am Samstagmrogen eine Sumpflandschaft. Melanie Burgener

Sobald die Naturarena wieder rückgebaut wurde, beginnt auch schon bald die Planung für das Motocross Wohlen des kommenden Jahres. Dann soll das diesjährige 65-Jahr-Jubiläum, dass heuer aufgrund der Pandemie ohne grosse Attraktionen stattgefunden hätte, im grossen Stil nachgefeiert werden. «Mit den ersten Planungen müssen wir jeweils schon im Mai beginnen», erzählt Gisela Hilfiker. Doch nach dem Kraftaufwand dieses Wochenendes brauchen die beiden nun zuerst eine Pause vom Organisieren.