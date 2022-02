Marco Polo verkauft die Bremgarter «Sonne» und Wohler Apartments

Wohlen/Bremgarten Marco Polo verkauft die Bremgarter «Sonne» und die Wohler Business-Apartments Die Coronapandemie hat der Marco Polo Business Apartments AG zugesetzt. Nun trennt sie sich von drei Liegenschaften in Wohlen, Bremgarten und Brugg. Keine Auswirkungen habe die Verkäufe auf den Gastrobereich des Unternehmens. Marc Ribolla Jetzt kommentieren 26.02.2022, 05.00 Uhr

Die Marco Polo Business Apartments in Wohlen sind verkauft worden. Marc Ribolla

Die Gastro- und Hotelleriebranche blickt auf zwei schwierige Jahre zurück. Mit dem Ausbruch der Coronapandemie im Frühling 2020 änderte sich alles. Das bekam auch die Marco Polo Business Apartements AG zu spüren. Sie betreibt bekanntlich verschiedene Betriebe unter anderem in Wohlen und Bremgarten.

Bei diesen gibt es nun Veränderungen, wie der «Bremgarter Bezirks-Anzeiger» (BBA) am Freitag berichtete. Verwaltungsratspräsident und FC-Aarau-Sportchef Sandro Burki sagt dort: «Wir wollen nicht jammern. Es ging nicht anders. Wir haben unsere drei Liegenschaften verkauft.» Burki spricht von den Business-Apartments in Wohlen, dem Gebäude der «Sonne» in Bremgarten und dem Hotel in Brugg.

Aufgekauft habe die Gebäude eine Gruppe von Investoren mit dem Namen «Geneva Trust». Über diese ist im Detail nichts Weiteres bekannt. Burki erklärt im BBA weiter: «Wenn sich die Coronasituation nicht verbessert hätte, wären wir ohne den Verkauf wohl irgendwann in Konkurs gegangen.» Der Entscheid zum Verkauf fiel schon vor einigen Monaten, als ein so rasches Ende der Coronamassnahmen nicht erwartet werden konnte.

Marco Polo bleibt Pächter der Bremgarter «Sonne»

Aus Sicht der Besuchenden wird sich aber nichts ändern. Marco-Polo-Gastrochef René Holenweger sagt: «Der Betrieb läuft an den Standorten normal weiter.» Denn die Marco Polo Business Apartments AG war bis auf die erwähnten Liegenschaften überall nur Mieter.

Gewiss ist auch, dass Marco Polo in der Bremgarter «Sonne» weiter Pächter bleibt. Vor allem im Gastrobereich, der gut läuft, will das Unternehmen weiter angreifen und expandieren. In Wohlen betrifft dies das gleichnamige Restaurant, in Bremgarten das Café und den «Städtlimärt», die Gastronomie in den Badis von Wohlen und Bremgarten und das «Volare» in Waltenschwil. Dort ist Marco Polo seit kurzem ebenfalls Pächter.

«Der Verkauf der drei Liegenschaften ist ein Glücksfall für das Unternehmen, denn es sichert die Zukunft», werden Burki und Holenweger im «Bremgarter Bezirks-Anzeiger» zitiert. Wie es mit den drei verkauften Gebäude weitergeht, und ob es allenfalls weiter Business-Apartments in Wohlen gibt, ist offen. Das liegt nicht mehr in den Händen von Marco Polo.

