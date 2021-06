Wohlen/Boswil Swiss Location Award: Circus Monti und «Chillout/Löwen» gehören zu den schönsten Eventlokalen der Schweiz Pitsch Wyrsch kann es kaum fassen: Sein Restaurant Löwen und das dazugehörige «Chillout» in Boswil wurden mit dem Swiss Location Award 2021 ausgezeichnet. Noch besser abgeschnitten hat im Freiamt nur der Circus Monti – und das gleich doppelt. Andrea Weibel 17.06.2021, 05.00 Uhr

«Löwen» und «Chillout» in Boswil wurden mit dem Best Location Award ausgezeichnet und gehören jetzt zu den schönsten Eventlokalen der Schweiz. zvg

Eines der schönsten Eventlokale befindet sich mitten im Freiamt. Das steht seit Dienstagmorgen, 15. Juni, fest. Denn genau um 10.40 Uhr erhielt der Löwen- und Chillout-Wirt Pitsch Wyrsch ein E-Mail, in dem ihm mitgeteilt wurde, dass seine Dorfbeiz mit zugehörigem Konzertsaal tatsächlich mit einem Swiss Location Award ausgezeichnet wurde. Er freut sich hörbar und sagt bescheiden:

«Ich bin sehr überrascht, aber die Auszeichnung bedeutet uns auch sehr viel. Es zeigt, dass wir es scheinbar nicht schlecht machen.»

Insbesondere in Coronazeiten haben der Wirt und sein Team alles getan, um trotz der strengen Vorschriften ihre Gäste und Stammkunden mit Essen zu versorgen und auch ein wenig gute Laune in die düstere Zeit zu bringen. So war Wyrsch, der zudem Boswiler Gemeinderat ist, immer wieder als positives Beispiel in der «Aargauer Zeitung».

Peter Wyrsch, Wirt des Restaurants Löwen in Boswil, hat mit seinem Team auch während der Coronazeit sehr vieles möglich gemacht.

Chris Iseli (2012)

Zum Beispiel als er, weil die Gaststuben geschlossen bleiben mussten, stattdessen die Bestellungen direkt zu den Büezern auf die Baustellen lieferte. Oder als die Fasnacht nicht stattfinden durfte und stattdessen verschiedene DJs zwei Tage lang via Livestream Fasnacht aus dem «Chillout» in die Stuben brachten.

Finanziell zahlte sich vieles nicht aus, aber sie taten es trotzdem

«Uns war immer klar, dass sich viele dieser Aktionen, die wir während Corona durchgeführt haben, finanziell nicht auszahlen würden», berichtet Wyrsch. «Aber wir wollten nicht nur unsere Kunden nicht hängen lassen, sondern auch die Mitarbeiter. Und das hat sich am Ende vielfach gelohnt.» Denn abgesehen vom Award konnte der Wirt drei neue Angestellte verpflichten, so dass das Team nun auf 19 Leute angewachsen ist. Zwei der Neuen stehen in der Küche: Bei ihren vorherigen Arbeitgebern hatten sie wegen Corona nichts mehr zu tun und wechselten zum «Löwen». «Dadurch ist unsere Küche noch besser geworden und wir am Ende noch beliebter», freut sich Pitsch Wyrsch.

Das «Chillout», wo Gölä 2016 sein Privatkonzert gab, gilt als eines der schönsten Eventlokale der Schweiz.

Dominic Kobelt (13.8.2016)

So kam wohl auch das grosse Netzwerk an Gästen, Freunden und Fans zusammen, das der Boswiler Beiz samt Konzertlokal zur Auszeichnung verhalf. Denn wie das Team des Swiss Location Awards schreibt, haben neben einer Fachjury auch 27'923 Leute aus total 532 Locations ihre Lieblinge gekürt. Unter den Gewinnern in der Sparte Eventolcations finden sich bekannte Namen wie die Aura Eventlocation in Zürich, das Stadtcasino Basel, das Hotel Schweizerhof in Luzern oder das Bierhübeli in Bern. Und jetzt eben auch der «Löwen» und das «Chillout» in Boswil.

8,6 von 10 Punkten bringen Löwen/Chillout ein «Ausgezeichnet»

Im Gratulations-E-Mail heisst es dazu: «Auf eure Auszeichnung könnt ihr mächtig stolz sein. Sie bringt zum Ausdruck, dass die Veranstalter und Besucher in der Schweiz von euch und eurer Location ausserordentlich begeistert sind!» So erhielten Löwen und Chillout total 8,6 von 10 Punkten und damit das Gütesiegel «Ausgezeichnet».

Eine grosse Awardvergabe wird es coronabedingt nicht geben. Stattdessen erhält Pitsch Wyrsch das Diplom mit der persönlichen Auszeichnung sowie eine Auswahl an Aufklebern mit dem Gütesiegel per Post. «Sobald sie da sind, werden wir das auf jeden Fall so richtig feiern», sagt er. «Vermutlich gleich zusammen mit dem EM-Public-Viewing, das wir in ganz grossem Stil aufgezogen haben.» Sämtliche Coronaregeln wurden eingehalten, und doch können pro Abend bis zu 100 Leute im grossen Festzelt korrekt an mit Plexiglas abgetrennten Vierertischen ihrem Lieblingssport frönen – und werden dabei vom Löwenteam fürstlich bewirtet.

Das grosse Festzelt wartet vor dem Löwen Boswil auf die EM-Public-Viewings – coronakonform mit abgetrennten Vierertischen. zvg

Swiss Location Award Der Swiss Location Award wurde dieses Jahr zum fünften Mal von eventlokale.ch, dem grössten Eventportal der Schweiz, organisiert. 532 Locations waren in der Kategorie «Eventlocations» nominiert. Davon haben 11 das Gütesiegel «Herausragend» (9+ Punkte), 36 jenes für «Ausgezeichnet» (8+ Punkte) und 17 ein «Empfohlen» (7+ Punkte) erhalten und gehören somit offiziell zu den «schönsten Eventlocations der Schweiz». Wer es unter die Sieger schaffen wollte, musste über eine ausgezeichnete Event-Infrastruktur verfügen und für unterschiedliche Veranstaltungsarten mittlerer Grösse wie Firmenanlässe, Weihnachtsessen, Produktepräsentationen, Konzerte, Privatanlässe, Jubiläen, Vereinsanlässe und mehr geeignet sein.

Montis Variété steht mit Zoo Zürich an der Spitze

Auch der Circur Monti und sein Montis Variété (Bild) haben sehr hohe Bewertungen erhalten – das Variété gar die höchste. zvg (2018)

Noch besser als der «Löwen/Chillout» hat der Circus Monti abgeschnitten – und das gleich doppelt. In der Kategorie Erlebnislocation ist der Wohler Zirkus mit seinem Montis Variété zusammen mit dem Zoo Zürich, dem Windwerk Indoor Skydiving in Winterthur und dem Fifa-Museum un Zürich auf Platz 1 gelandet, und zwar mit 9,3 von 10 möglichen Punkten. Das brachte ihm das Gütesiegel «Herausragend» ein. Zudem hat es auch der Circus Monti selber mit 8,7 Punkten bis fast an die Spitze der Liste geschafft und das Prädikat «Ausgezeichnet» erhalten.

Bereits in den Jahren 2017 und 2018 war der Wohler Zirkus weit vorne auf der Liste mit dabei. «Wir sind stolz auf diese Auszeichnung. Dass wir es gleich an die Spitze schaffen würden, hätten wir nicht erwartet», sagt Zirkusdirektor Johannes Muntwyler erfreut. «Es zeigt uns, dass die Leute uns auch im vergangenen Jahr, als wir nicht auf Tournee gehen konnten, keineswegs vergessen haben.»

In der Kategorie Meetinglocations hat es zudem das Qunique aus Wohlen mit 8,1 Punkten auf die Liste geschafft. Es wirbt mit «majestätischem Flair im historischen Schlosspark Mühlenhof», womit das ehemalige Verwaltungsgebäude der Camille Bauer am Wohler Bahnhofweg gemeint ist.