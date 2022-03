Wie kommt eine Wohlerin zum Alpinen Museum in Bern?

Wohlen/Bern «Museen sind cool!»: Wie eine Freiämterin in Bern hilft, Geschichten von Bergsteigerinnen zu sammeln Die 37-jährige Wohlerin Michelle Huwiler ist nicht nur begeistert vom Bergsport, sondern auch von der Geschichte. Im Alpinen Museum in Bern kann sie beides in ihrem Job als Mitarbeiterin der Sammlung vereinen. Ihre Führungen durch die Ausstellungen sind leidenschaftlich. Man merkt: Sie liebt ihren Job. Dabei fand sie Museen früher total langweilig. Andrea Weibel Jetzt kommentieren 19.03.2022, 05.00 Uhr

Michelle Huwiler aus Wohlen zeigt, was ihr an ihrem Beruf im Alpinen Museum in Bern so gefällt. Sandra Ardizzone

Was haben das Skivirus, Nordkorea und Bergsteigerinnen miteinander zu tun? Ganz einfach: Sie alle gehören im Moment zum Arbeitsort der Wohlerin Michelle Huwiler. Sie reist dafür nicht etwa nach Fernost. Ein wenig über die Freiämter Grenzen hinaus hat sie sich dennoch bewegt – allerdings gen Westen. Die 37-Jährige ist Mitarbeiterin im Alpinen Museum der Schweiz in Bern.

Bekannt ist das Museum, das rund 20 Angestellte hat, im Moment vor allem wegen seiner Ausstellung «Let's Talk About Mountains» über Nordkorea. In einem Video aus einer nordkoreanischen Schulstunde erfahren die Museumsbesuchenden, dass der rund 2750 Meter hohe Paektusan, der höchste Berg Nordkoreas, viel mit dem Nationalstolz der Diktatur zu tun hat.

An der Museumsnacht 2021 führte Michelle Huwiler durch die Ausstellung. zvg

«Die Videos, die unser Team in Nordkorea gedreht hat, werden in der Ausstellung unkommentiert gezeigt. So können sich die Besuchenden selber ein Bild machen», erklärt Huwiler. «Dafür wurden wir gelobt, aber auch kritisiert. Die Frage ist erlaubt, ob wir Filme zeigen sollen, in denen sich die Diktatur so zeigen kann, wie sie es möchte. Das ist für uns ein ganz wichtiger Punkt: Wir möchten den kulturellen Dialog fördern und Diskussionen anregen.»

Skifahren in Schanghai: Auf Förderbändern in einer Halle

Michelle Huwiler ist begeistert vom Konzept des Museums. «Früher dachte ich, Museen seien langweilig und verstaubt. Heute weiss ich, dass einzig diese Ansicht verstaubt ist», hält sie lachend fest. «Museen sind cool!»

Die Wohlerin Michelle Huwiler arbeitet im Alpinen Museum in Bern. Hier bei der Trockenreinigung eines Objekts. zvg

Die Nordkorea-Ausstellung befindet sich im Obergeschoss des Hauses, das sich neben vielen anderen Museen um den Berner Helvetiaplatz gruppiert. Im Erdgeschoss sind Café und Shop sowie das Biwak untergebracht, ein kleinerer Ausstellungsraum, in dem momentan Fotos aus Adelboden in den 30er-Jahren gezeigt werden. Thema: das Skivirus. Dazu hat das Museumsteam ein Video in Schanghai drehen lassen, wo Skifahren ebenfalls sehr populär ist – allerdings nicht nur in den Bergen, sondern zum Trainieren auch auf einer Art Förderband in Skihallen.

Dann führt Huwiler in den Keller. «Das ist für mich ein Herzensprojekt der vergangenen 1,5 Jahre», sagt sie, als sich die Tür zum «Fundbüro für Erinnerungen» öffnet. Hier hängen neben einer Fotowand Seile, Steigeisen, Rucksäcke und alles andere, was man zum Bergsport braucht. Wer allerdings genauer hinschaut, kann die kuriosesten Geschichten entdecken. Huwiler erklärt: «Sammlungsstücke haben für uns erst dann einen Wert, wenn wir die Geschichte dahinter kennen.» Ihre Augen beginnen zu leuchten, als sie in die Ausstellung «Frauen am Berg» hineinspaziert.

Michelle Huwiler erzählt Spannendes aus ihrem Alltag im Alpinen Museum in Bern. Sandra Ardizzone

Sie wollen die Geschichte aufarbeiten – und bitten die Bevölkerung um Hilfe

Zielstrebig steuert die gebürtige Wohlerin auf eine Vitrine zu. «Hier sieht man den Rucksack von Verena Brönnimann, Jahrgang 1922. Sie war begeisterte Skifahrerin und Tourengängerin. Dann lernte sie ihren Mann kennen, der diese Hobbys mit ihr teilte. Sie dachte, das sei das grosse Los. Doch nachdem sie ein Kind bekommen hatte, war Schluss mit Skifahren. Sie hatte daheimzubleiben und auf Bäckerei und Kind aufzupassen», erzählt Huwiler. «Ihren Rucksack hatte sie rund 50 Jahre lang fixfertig gepackt, als wollte sie am nächsten Tag in die Berge aufbrechen. Was darin war, zeigen wir in der Ausstellung – inklusive Lippenstift, natürlich.»

Michelle Huwiler zeigt den Inhalt von Verena Brönnimanns Rucksack – eines ihrer Lieblingsexponate. Sandra Ardizzone

Es sind solche Geschichten, die ihr zeigen, wie wichtig ihre Museumsarbeit ist. «Wir haben sehr viel Material von Bergsportlern in der Sammlung. Nur etwa zehn Prozent davon stammen von Frauen. Ein Grund dafür ist, dass das Museum 1905 vom Schweizer Alpen-Club (SAC) gegründet wurde, dem zwischen 1907 und 1980 keine Frauen angehören durften.»

Dennoch gab es immer Frauen am Berg. «Deren Geschichte wollen wir mit unserem partizipativen Sammlungsprojekt aufarbeiten. Das bedeutet, dass wir die Bevölkerung auffordern, uns ihre Erinnerungsstücke zu bringen und ihre Geschichten zu erzählen.»

Die erste Schweizerin, die Touren im Himalaja leitete

So kam auch die Geschichte von Heidi Lüdi ans Tageslicht. Die 1947 geborene Tourenführerin war laut Huwiler die erste Schweizer Frau, die eine Expedition im Himalaja geleitet hat. «Sie hat dem Museum schon vor etwa 20 Jahren viel Bersteigermaterial geschenkt. Irgendwann haben wir sie nach ihrer Geschichte gefragt. Es war unfassbar, was sie alles erlebt hat», schwärmt Huwiler. Und: «Anfang März hatten wir eine Wikipedia-Schreibwerkstatt in unseren Räumen. Dort wurde dazu aufgerufen, auch Einträge über Frauen zu schreiben. Auch Heidi Lüdi wird in Kürze einen eigenen Wikipedia-Eintrag erhalten. Das ist grossartig.»

Das «Fundbüro für Erinnerungen» zum Thema «Frauen am Berg» – es ist quasi Michelle Huwilers Baby. Sandra Ardizzone

Michelle Huwiler, die Tochter des ehemaligen Wohler Gemeinderats Paul Huwiler, hat ihre ersten Erfahrungen in Sachen Geschichtsvermittlung im Praktikum bei der Badener Firma Imraum gemacht. Diese überarbeitete das Konzept des Wohler Strohmuseums, wobei die damalige Geschichts- und Germanistikstudentin mithelfen durfte. «Mein Schwerpunkt im Masterstudium war die Vermittlung historischer Ereignisse.» Sie wohnte und studierte damals in Basel.

Exponate der Ausstellung «Fundbüro für Erinnerungen» zum Thema «Frauen am Berg». Hier soll auch die Bevölkerung mitmachen. Sandra Ardizzone

Nach ihrem Masterabschluss ging sie reisen und begann ein Praktikum beim Alpinen Museum in Bern. Das war 2012, kurz nachdem das Museum mit einem völlig neuen, modernen Konzept seine Wiedereröffnung gefeiert hatte. Also pendelte sie von da an von Basel aus nach Baden und Bern.

Ihr wird es hier noch lange nicht langweilig

2014, als sie das Pendeln satthatte, zügelte sie in die Bundeshauptstadt. «Doch dann fand ich eine tolle Stelle in Basel», erzählt sie lachend. Am Ende, im Oktober 2019, landete sie aber wieder im Alpinen Museum, wo sie eine Stelle in der Sammlung erhielt. Zu ihrer Zukunft sagt sie schmunzelnd: «Ich weiss, dass es mir rasch langweilig wird, wenn ich immer dasselbe mache. Doch hier im Museum gibt es noch so viele Themen, die ich angehen möchte, dass diese Langeweile vermutlich noch lange nicht eintrifft.»

Exponate der Ausstellung «Fundbüro für Erinnerungen» zum Thema «Frauen am Berg». Sandra Ardizzone

Ausserdem kann sie hier ihre Hobbys wie Skitouren, Klettern und Bergsteigen mit ihrer Liebe für Geschichte und deren Vermittlung vereinen. Derzeit bereitet sie die Vernissage eines kleinen Glaskastens im Museumscafé vor. Dort wird bald der Rucksack eines ehemaligen Physikdoktoranden gezeigt.

«Er hatte überhaupt keine Erfahrung im Bergsteigen, dafür ein riesiges Selbstvertrauen. Er beschloss, das Finsteraarhorn allein zu besteigen. Beim Abstieg fiel er in eine 18 Meter tiefe Gletscherspalte. Er wurde gerettet, verlor aber seinen Rucksack», erzählt Huwiler. «2021, auf den Tag genau 29 Jahre später, wurde dieser von Wanderern gefunden und der Polizei übergeben. Der Gletscher hatte ihn freigegeben. Diesen Rucksack zeigen wir bald bei uns.»

Mehr Infos zum Museum und den Ausstellungen gibt's auf der Website www.alpinesmuseum.ch.

