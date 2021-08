Wohlen/Anglikon - Eingangspforte scheidet noch immer die Geister

Wohlen/Anglikon «Mehrwert» gegen «Schikane»: Ein Streitgespräch mit ehemaligen Gegnern und Befürwortern der Eingangspforte Hat es was gebracht? Es war eine unendliche Geschichte, bis die Verkehrsinsel auf der Kantonsstrasse am Dorfeingang zu Anglikon letztlich gebaut wurde. Ein Jahr nach der Fertigstellung blickt die AZ mit zwei Einwohnerräten zurück. Pascal Bruhin 14.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auch nach einem Jahr sind sich die beiden Einwohnerräte Mika Heinsalo (links) und Roland Büchi nicht einig über Sinn oder Unsinn der Eingangspforte. Pascal Bruhin

Kaum ein Politikum hat Wohlen im letzten Jahrzehnt mehr bewegt als sie: Die Eingangspforte auf der Kantonsstrasse nach Dottikon in Anglikon. Nach langem Hin und Her wurde sie im Augst 2020 letztlich in einer abgespeckten Version gebaut. Ein Jahr danach zeigt sich: Noch heute scheiden sich die Geister an ihr. Mit den Einwohnerräten Roland Büchi (SVP) und Mika Heinsalo (Dorfteil Anglikon) – damaligem Gegner und Befürworter – nimmt die AZ einen Augenschein vor Ort.