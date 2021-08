Martina Kuhn-Burkard ist die erste Kanti-Rektorin im Aargau

Wohlen/aarau Erste Rektorin im Aargau: Diese Wohlerin steht an der Spitze der Neuen Kanti Aarau Nicht nur für die Erstklässler der neuen Kantonsschule Aarau beginnt am Montag ein neuer Lebensabschnitt. Auch für ihre Rektorin Martina Kuhn-Burkard ist dies ein Neuanfang, allerdings an einem vertrauten Ort. Die 38-Jährige war bisher Prorektorin. Nun ist sie die erste Frau, die eine Aargauer Kantonsschule leitet. Nathalie Wolgensinger 07.08.2021, 05.00 Uhr

Martina Kuhn-Burkard freut sich auf die Herausforderung als Rektorin der Neuen Kantonsschule in Aarau.

Nathalie Wolgensinger

Wenn Martina Kuhn-Burkard von ihrer Jugendzeit in Wohlen erzählt, dann strahlen ihre blauen Augen. Hier in der Freiämter Metropole ist sie verwurzelt, pflegt einen grossen Freundeskreis und weiss ihre Familie in der Nähe. «Ich kann auf ein grosses Netzwerk zurückgreifen, das ist unglaublich schön», sagt sie. Sie schätzt es, dass sowohl ihre Eltern als auch die Schwiegereltern im selben Ort leben und ihr und ihrem Mann bei der Betreuung der drei Buben im Alter zwischen fünf und zehn Jahren helfen.

Beide Eltern sind Lehrer, ihr Vater Martin Burkard wirkte während 22 Jahren als Rektor der Alten Kanti Aarau, 2020 ging er in Pension. Er ist damit der Rektor mit der längsten Amtszeit an der Alten Kantonsschule. Sie erzählt:

«Meine Eltern waren mir stets ein Vorbild, sie bewiesen, dass es neben dem Lehrerberuf möglich ist, präsent für die Kinder zu sein. Das hat mir die Gewissheit gegeben, dass ich diese Herausforderung schaffen kann.»

Der Berufswunsch Lehrerin stand früh schon fest. Bereits während der Primarschule habe sie mit ihren beiden Schwestern «Lehrerlis» gespielt, erzählt sie lachend. Nach der Bezirksschule wechselte sie an die Kantonsschule in Wohlen.

Während des Studiums lernte sie fürs Leben

Die begeisterte Tennisspielerin absolvierte als Maturandin ein taffes Arbeitspensum. Nach dem Unterricht bereitete sie die Gruppenstunden für die Blauring-Mädchen vor, erteilte Tennisunterricht oder bespannte Rackets im Tennisshop in Villmergen. Dies alles unter einen Hut zu bringen, sei eine gute Lebensschule gewesen.

«Ich lernte, meine Zeit gut einzuteilen.»

Diese Fähigkeit kam ihr während des Studiums an der Universität Zürich zugute. Auch während des Studiums der Deutschen Literatur und Sprachwissenschaft und Allgemeinen Geschichte pflegte sie ihre verschiedenen Hobbys weiter. Dass sie aus Wohlen wegziehen würde, kam aber nie in Frage. «Ich bin hier verwurzelt und pflege einen grossen Freundeskreis», sagt sie.

Es verwundert denn auch nicht, dass sie in ihrem Heimatort ihre erste Anstellung als Deutschlehrerin an der Bezirksschule erhielt. Ihre Lizenziatsarbeit schrieb sie während dieser Zeit. 2009, nach Beendigung des Studiums, übernahm sie ein Pensum als Deutschlehrerin an der Neuen Kantonsschule Aarau.

Die Unterstützung aus dem Kollegium ist ihr wichtig

Ihr habe die Arbeit am jüngeren Gymnasium in der Kantonshauptstadt auf Anhieb Spass gemacht, blickt sie zurück. Als eine Prorektorin gesucht wurde, bewarb sie sich und wurde 2019 prompt gewählt. Kaum richtig im Amt brach die Pandemie aus und stellte das Leitungsteam vor grosse Herausforderungen. Sie habe ihre hohe Belastbarkeit und Flexibilität unter Beweis gestellt, wurde sie von ihrem Arbeitgeber, dem Departement Bildung, Kultur und Sport, gelobt.



Dass sie bereits zwei Jahre nach ihrem Amtsantritt als Prorektorin die Verantwortung nun ganz übernehmen würde, damit habe sie wirklich nicht gerechnet. «Als Rektor Zsolt Balkanyi seine Kündigung bekanntgab, waren alle im Team sehr überrascht», erzählt sie. In Diskussionen mit Lehrerkollegen sei sie darin bestärkt worden, sich um die Stelle zu bewerben.

Martina Kuhn-Burkard ist in Wohlen fest verwurzelt. Nathalie Wolgensinger

Im Wissen darum, dass sie in Wohlen eine verlässliche Homebase habe und mit ihrem Ehemann Martin ein gutes Team bilde, habe sie sich diesen Schritt zugetraut. «Ich fühle mich wohl an dieser Schule und will dazu beitragen, dass sie sich weiterentwickelt», sagt sie. Das notwendige Rüstzeug dazu holt sich die erste Rektorin einer Aargauer Kantonsschule am Institut für Wirtschaftspädagogik in St.Gallen, wo sie die Schulleiterausbildung absolviert.

Die Rektorin geht als Vorbild voran

Was wird sich unter ihrer Leitung ändern? «Ich gehe die Aufgabe pragmatisch an», antwortet sie. Stets im Dialog zu bleiben und den Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern nicht zu verlieren, sei ihr ein Anliegen.

Den Erstklässlern gebe sie am ersten Schultag mit auf den Weg, dass sie bewusst mit ihren Ressourcen umgehen sollen. Sie tut dies auch. «Ich werde einen Tag pro Woche daheim sein, das ist mir wichtig», sagt sie und fügt lächelnd an, «ich bin es gewohnt, abends, wenn die Kinder schlafen, noch zu arbeiten.»