Wohlen: Modernes Mehrfamilienhaus im Park geplant

Wohlen Zwischen den historischen Villen Dreifuss und Goldschmidt: Ein modernes, ovales Mehrfamilienhaus soll in den Park An der Oberen Farnbühlstrasse in Wohlen sind herrliche Villen aus Zeiten der Strohindustrie zu entdecken, abgesperrt durch hohe Zäune. Nun will der Wohler Zahnarzt Alessandro Mattiola dazwischen einen nahezu schwebenden Neubau mit 15 Wohnungen in den Park stellen. Andrea Weibel Jetzt kommentieren 09.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

15 Wohnungen soll das neue Mehrfamilienhaus umfassen, das zwischen der Villa Dreifuss und der Villa Goldschmidt an der Oberen Farnbühlstrasse in Wohlen geplant ist. Visualisierung/zvg

Lange war es still um die feudalen historischen Landhäuser an der Oberen Farnbühlstrasse. Zuletzt wollte der Wohler Zahnarzt Alessandro Mattiola die Villa Dreifuss abreissen lassen. Das war 2013. Doch der Gemeinderat und der Aargauer Heimatschutz liessen das nicht zu. Seither vertröstete Mattiola Anfragende immer wieder auf später. Jetzt aber zeigt ein Baugesuch, das noch bis am 20. Juni auf der Gemeinde aufliegt, dass der in Seengen wohnende Grundbesitzer Mattiola sich etwas Neues hat einfallen lassen.

Die Villa Dreifuss, die 1898 vom Wohler Strohfabrikanten Theodor Dreifuss (1871–1950) erbaut wurde und heute Mattiola gehört, bildet bei diesem Projekt allerdings lediglich die Kulisse. Ebenso die benachbarte Villa Goldschmidt, die derselbe Theodor Dreifuss 1921 für seine Schwiegermutter Fanny Goldschmidt-Levi bauen liess. Zwischen den beiden Villen liegt ein prächtiger grüner Park mit hohen Bäumen.

Die Villa Goldschmidt wurde 1921 erbaut und ist heute schön restauriert und bewohnt. Melanie Burgener

Dort, in diesem Park, soll nun ein Mehrfamilienhaus mit dem klingenden Namen «Park-Apartments» gebaut werden. Dieser Gedanke lässt wohl einige Lesende aufschrecken. Ein Mehrfamilienhaus in einer so geschichtsträchtigen, feudalen Umgebung? Vielleicht kann sie Mattiolas Projekt, das knapp 8 Mio. Franken kosten soll, aber überzeugen.

Durch Betonscheiben wird eine «schwebende Wirkung erzielt»

Auf den Plänen und der Visualisierung wirkt das Gebäude, für das zwei Garagenhäuschen weichen müssen, modern und überhaupt nicht klotzig. Eher irgendwie leicht. Das liegt an seiner Form und den dunklen Betonelementen. Im Baubeschrieb wird erklärt: «Aufgrund der Lage in der parkartigen Umgebung zwischen den zwei bestehenden Villenbauten ist eine Form gesucht worden, welche sich unabhängig zu den beiden Gebäuden verhält und beidseitig formal gleich reagiert.»

Die prächtige Villa Dreifuss wartet gut versteckt hinter den hohen Bäumen auf ihre Sanierung. Melanie Burgener

Die ovale Form sorgt dafür, dass es keine Vorder- und Rückseiten gibt. Ausserdem wird der Neubau mit seinen knapp zehn Meter Höhe und drei Geschossen deutlich niedriger als die viergeschossigen Villen. Im Baugesuch, das von der Ruch Architekten AG in Bremgarten verfasst wurde, heisst es weiter: «Der Neubau dominiert nicht, sondern verhält sich neutral zu der bestehenden Bebauung.»

Warum wirkt der Bau aber eher leicht als klotzig? Im Baubeschrieb wird erklärt: «Die Balkongeländer, sogenannte einfache Staketengeländer, wurden gestalterisch zurückgenommen. So werden die horizontalen Betonscheiben, die die Geschossigkeit zeigen, betont.» Da auch das Erdgeschoss auf einer solchen Betonscheibe steht, «wird eine leichte, schwebende Wirkung erzielt». «Der Zugang zum Haus erfolgt über eine Art Brücke, die den schwebenden Effekt noch unterstützt.»

Die Bauprofile des Mehrfamilienhauses stehen in der Einfahrt der Villa Goldschmidt. Melanie Burgener

Das ganze Gebäude wird in einem dunkleren Farbton gehalten, die Fassade wird aus Holz und dunklem Sichtbeton bestehen, «was einen zurückhaltenden Charakter erzeugt». «Trotz der expressiven Form gliedert sich das Gebäude gut in den vorhandenen Baumbestand mit den beiden Villen ein», schreiben die Architekten.

Baumbestand soll so gut wie möglich erhalten bleiben

15 Wohnungen soll das Mehrfamilienhaus an der Oberen Farnbühlstrasse 3 dereinst beherbergen, sobald es nach einer anderthalbjährigen Bauzeit bezugsbereit ist. Dabei werden die kleinsten Wohnungen 1-Zimmer-Studios sein, von denen es im Erd- und im ersten Obergeschoss je eine gibt. Das Gebäude soll durch eine Wärmepumpe geheizt werden. Die Bauprofile stehen seit April.

Das neue Mehrfamilienhaus soll an die Obere Farnbühlstrasse 3 gebaut werden. Nummer 1 istr die Villa Dreifuss, Nummer 5 die Villa Goldschmidt. Melanie Burgener

Die dazugehörige Einstellhalle fasst 31 Parkplätze, davon sind vier für die Obere Farnbühlstrasse 5, also die Villa Goldschmidt, reserviert. Und nochmals betonen die Architekten: «Angeordnet ist das Gebäude in einem Park zwischen zwei bestehenden Villen. Der Baumbestand wird so gut wie möglich erhalten.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen