Wohlen Zwei Freundinnen verwirklichen ihren grossen Traum: Wohlen bekommt eine Kinderzahnarztpraxis Nina Arnold und Ursula Schwyzer heissen die beiden Kinderzahnärztinnen, die im Spätsommer des kommenden Jahres ihre eigene Praxis im Wohler Chappelehof eröffnen werden. Nathalie Wolgensinger Jetzt kommentieren 25.09.2022, 14.47 Uhr

Nina Arnold (links) und Ursula Schwyzer eröffnen in Wohlen eine Kinderzahnarztpraxis. Nathalie Wolgensinger

Noch kann man es sich kaum vorstellen, dass die vier Zimmer im Rohbau einst Behandlungszimmer werden. Die beiden Kinderzahnärztinnen Nina Arnold und Ursula Schwyzer aber wissen genau, wie es hier bald aussehen wird. Im Spätsommer des kommenden Jahres eröffnen die beiden Zürcher Schulfreundinnen die Kinderzahnarztpraxis im Chappelehof und wagen damit den Schritt in die Selbstständigkeit.

Derzeit wird der Chappelehof einer umfassenden Renovation unterzogen. Das Gemeinschaftszentrum im Herzen der Gemeinde wird für 13 Millionen Franken saniert. Die Praxis der beiden Zahnärztinnen ist oberhalb des Chappelehof Saales geplant. Paul Huwiler, Präsident des Vereins St.Leonhard, sagte anlässlich der Pressekonferenz am Samstag: «Damit ist die lange angestrebte Entflechtung möglich.»

Hier werden im Spätsommer des kommenden Jahres die vier Behandlungszimmer eröffnet. Nathalie Wolgensinger

Denn: Wenn bisher im Saal eine Veranstaltung stattfand, kamen die Bewohnenden der Alterswohnungen, die oberhalb gelegen sind, kaum zur Ruhe. Das wird sich nun ändern. Die Praxis wird tagsüber genutzt, von den Veranstaltungen, die abends im Saal stattfinden, wird künftig niemand mehr gestört.

Der Chappelehof ist der richtige Standort

Die beiden Zahnärztinnen kennen sich seit der gemeinsamen Schulzeit in Zürich. Ihre Wege trennten sich während des Studiums. Nina Arnold studierte in Zürich, Ursula Schwyzer zog es nach Madrid. Beide hegten bereits während des Studiums grosse Sympathien für die kleinen Patienten. Die 42-jährige Ursula Schwyzer arbeitet an der Schulzahnklinik West in Zürich, Nina Arnold behandelt Kinder in Zahnarztpraxen in Sins und Horgen.

Die beiden Freundinnen träumten schon länger den Traum einer Kinderzahnarztpraxis. Nina Arnold, die mit ihrem Partner in Wohlen lebte, war es, welche die Idee hatte, im Freiamt eine Kinderzahnarztpraxis zu eröffnen. Die 40-Jährige sagt:

«Wir sind überzeugt, dass wir mit dem Chappelehof den richtigen Standort gefunden haben.»

Kinder und Teenager bis 18 Jahre werden von den beiden Zahnärztinnen am Standort in Wohlen behandelt. Ihr Angebot reicht von der Zahnkontrolle über die Prophylaxe und Chirurgie bis zur Zahnreinigung. Dank ihrer langjährigen Berufserfahrung sind auch Angstpatienten bei ihnen gut aufgehoben.

Die Einrichtung wird auf die Bedürfnisse der kleinen Patientinnen und Patienten abgestimmt, so darf auch ein Bildschirm an der Decke des Behandlungszimmers nicht fehlen. Er lenkt die Kinder von dem ab, was gerade in ihrem Mund passiert.

Noch sind die Räume leer, das wird sich bald ändern und Nina Arnold (links) und Ursula Schwyzer werden ihre kleinen Patienten darin behandeln. Nathalie Wolgensinger

Weiterhin gesucht sind eine Kinderärztin oder ein Kinderarzt

Paul Huwiler freute sich, dass sich die beiden Frauen für den Chappelehof als Standort ihrer Praxis entschieden. Denn das Gemeinschaftszentrum steht in der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen. Die Nutzung ist eng definiert und schränkt den Verein ein. Huwiler sagt:

«Im Fokus stehen ausschliesslich Geschäftsräume und Praxen für Dienstleister im öffentlichen Interesse, wie beispielsweise die medizinische Grundversorgung.»

Die Bemühungen, das Angebot mit einer Kinderarztpraxis abzurunden, sind bisher gescheitert. Huwiler gibt aber noch nicht auf. Die restlichen 320 Quadratmeter werden für Praxen und Büros zur Vermietung ausgeschrieben.

