Hofmattenhalle in Wohlen: Wer soll den Unterhalt machen?

Wohlen Zusätzliche Stellen abgelehnt: Doch wie sollen nun die neue Tiefgarage und die Hofmattenhalle unterhalten werden? Der Wohler Einwohnerrat lehnte kürzlich neue Stellen im Bereich Liegenschaften (Hauswart und Reinigung) ab. Diese wären primär für die Dreifachhalle Hofmatten und die Bahnhoftiefgarage gedacht gewesen. Die Grünen zeigen sich enttäuscht, die SVP will die Vereine in die Pflicht nehmen. Marc Ribolla 16.07.2021, 17.30 Uhr

Die Einfahrt in die neue Tiefgarage beim Bahnhof Wohlen, die bald eröffnet werden wird. Marc Ribolla

In wenigen Wochen wird in Wohlen die neue Tiefgarage unter dem Bushof am Bahnhof in Betrieb gehen – und im Herbst 2022 soll die neue zusätzliche Dreifachturnhalle Hofmatten eröffnet werden. Für den Gemeinderat ist klar, dass dadurch dort und auch an anderen gemeindeeigenen Örtlichkeiten der Bedarf an Personal im Bereich Liegenschaften grösser wird.