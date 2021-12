Wohlen: Ortsbürger wollen Alternativen zum Zivilstandsamt

Der Wohler Gemeinderat prüft, ob das Zivilstandsamt neu in der Liegenschaft Bünzstrasse 3 neben dem Strohmuseum untergebracht werden kann. Diese gehört den Ortsbürgern. An ihrer Versammlung bewilligen diese den Projektierungskredit. Gleichzeitig möchten sie auch, dass der Gemeinderat weitere Möglichkeiten an potenziellen Mietern abklärt.

Marc Ribolla 01.12.2021, 05.00 Uhr