Wohlen Wohler Grüne machen sich für das Isler-Areal stark, der Gemeinderat wiegelt in seiner Antwort noch ab Die Wohler Grünen schalten sich in die Debatte um das Isler-Areal ein. Sie fordern, dass der Abstand zum Gewässerraum eingehalten wird und so der Lebensraum der Tiere geschützt wird. Der Gemeinderat will aber keine wesentlichen Änderungen vornehmen. Nathalie Wolgensinger 10.06.2022, 09.29 Uhr

Seit Jahrzehnten liegt das Stück Land mitten in Wohlen brach. Nathalie Wolgensinger

Anfang April gelangten die Grünen mit einem offenen Brief an den Gemeinderat. Stein des Anstosses ist für die Partei, dass im Gestaltungsplan für das Areal der Gewässerraum von den sonst üblichen 25 Metern auf 4 Meter reduziert wurde. Es dürfte also bedeutend näher an die Bünz gebaut werden.

Im Herbst des vergangenen Jahres wurde die Teilrevision der Bau- und Nutzungsordnung aufgelegt, die Grünen deponierten ihre Anliegen dort auch. Marianne Keusch von den Grünen sagt:

«Wir sind absolut nicht gegen die Überbauung, uns geht es einzig und allein um den Schutz und den Abstand zum Gewässerraum.»

Denn nicht nur Glühwürmchen finden auf dem Areal einen Lebensraum, sondern auch Wacholderdrosseln und Zwergfledermäuse. Diesen wichtigen Lebensraum möchten die Wohler Grünen schützen. Zugleich machen sie mit ihrer Initiative darauf aufmerksam, wie wichtig solche Freiflächen mit schattenspenden Bäumen gerade auch während der warmen Sommermonate sind.

Marianne Keusch und ihre Partei machen sich stark dafür, dass der Gewässerabstand von 25 Metern auf dem Jakob Isler-Areal eingehalten wird. Nathalie Wolgensinger

Das Rechtsgutachten können sie sich nicht leisten

Die Grünen weisen auch darauf hin, dass die Verkleinerung des Gewässerraumes das grüne Band, das die Bünz auf ihrem Weg durch Wohlen umgibt, unterbrochen würde. Marianne Keusch erzählt:

«Wir haben in Betracht gezogen, ein Rechtsgutachten in Auftrag zu geben. Das können wir uns aber einfach nicht leisten.»

Der Gemeinderat Wohlen schreibt, dass eine fachliche Stellungnahme zu den Entwürfen der Teilrevision der Nutzungsplanung vom Mai 2021 vorliege und seit Ende Mai 2022 von einem Planungsbüro und einer begleitenden Arbeitsgruppe ausgewertet werde.

Dem Prüfbericht sei, «eine prinzipielle Zustimmung zu den verschiedenen Gewässerraumbreiten zu entnehmen.» Derzeit seien aber keine wesentlichen Änderungen des Gewässerraums entlang des Areals vorgesehen.

Die qualitativ hochwertige Umgebungs- und Grünraumgestaltung sei nicht nur eine Vorgabe und ein Ziel der Gemeinde, sondern werde auch vom Kanton überprüft, so der Gemeinderat in seiner Stellungnahme weiter. Abschliessend betont er, dass der Freiraumgestaltung im Sinne der Ökologie und des Klimaschutzes in der Umsetzung des Gestaltungsplanes eine besondere Bedeutung zugemessen werde.

Wo die Glühwürmchen noch einen Lebensraum finden

Mitten im Zentrum der Freiämter Metropole liegt seit Jahrzehnten ein Stück Land brach. Das leerstehende Grundstück ist in erster Linie ein beliebter Parkplatz, auch schon weideten aber Maultiere auf der angrenzenden Wiese. Aktuell steht die Sommerbar auf der Wiese und zieht mit ihrem Angebot Nachtschwärmer jeden Alters an. Wer länger bleibt, der kann im Dunkeln sogar Glühwürmchen beobachten.

Die Glühwürmchen auf dem Jakob-Isler-Areal werden geschützt Nathalie Wolgensinger

Während rund um das leerstehende Areal neue Wohn- und Geschäftshäuser entstanden und alte Zeugen aus der Strohindustrie saniert wurden, blieb das Jakob-Isler-Areal ein Stück Wiese. Was damit nicht schon alles geplant wurde!

Die Geschichte des Areals ist lang und wechselhaft. Einst standen hier die Produktionsstätten von Jacob Isler, der mit seinen Produkten der bis anhin bloss regional tätigen Strohindustrie zu internationaler Ausstrahlung verhalf und Wohlen damit zu Chly Paris machte.

Pläne für das Areal gab es mehr als genug

1983 wurde das Areal an die Baufirma Marti verkauft, diese liess etwas später die Gebäude der Strohindustrie abreissen. Schon damals schieden sich die Geister, was mit dem Areal geschehen sollte. Ob Ideenwettbewerb im Jahr 1985 oder Gestaltungsplanpflicht ein Jahr später: Die Wohler lehnten beides ab.

Eine Zäsur in der wechselhaften Geschichte des Areals war der Konkurs der Marti AG im Jahr 2001. Die Gemeinde Wohlen kaufte das Areal, um sieben Jahre später, im Jahr 2008, vorzuschlagen, es wieder zu verkaufen. Der Einwohnerrat forderte hingegen einen Masterplan. Im selben Jahr wurde eine Volksinitiative lanciert, die eine Umwandlung des Areals in eine Park- und Parkhauszone forderte.

Dieses Ansinnen wurde an der Urne wuchtig abgelehnt. 2013 präsentierte der Gemeinderat den Gestaltungsplan, der vom Baudepartement genehmigt wurde. Zwei Jahre später wurde das Referendum gegen den Rahmenkredit für die Investoren-Ausschreibung ergriffen, das Stimmvolk schickte dieses Ansinnen an der Urne aber wuchtig bachab. Ebenfalls abgelehnt wurde 2017 die Volksinitiative «Das Jakob-Isler-Areal dem Volk», die das Stück Land für die nächsten zehn Jahre als Park nutzen wollte.

Derzeit steht die Sommerbar auf dem Areal. Nathalie Wolgensinger

Kürzlich nun veröffentlichte der Gemeinderat sein Legislaturprogramm. Nun soll es vorwärts gehen: Der Gemeinderat will das Areal an einen oder mehrere Investoren übertragen. Diese sollen dann eine Überbauung gemäss dem Gestaltungsplan ausführen.