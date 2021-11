Die regionale Musikschule Wohlen lanciert den Band-Monat.

Wohlen Wohlen hat 18 neue Bands: Die Musikschule wagt ein neues Projekt – das Ergebnis wird bald präsentiert Zum ersten Mal führt die regionale Musikschule Wohlen in diesem Jahr das Projekt «Band-Monat» durch. 180 Schülerinnen und Schüler können so ihre ersten Banderfahrungen sammeln. Nach vier intensiven Wochen präsentieren sie, was während dieser Zeit entstanden ist. Melanie Burgener Jetzt kommentieren 11.11.2021, 05.00 Uhr

Sarah, 22, und Ledjan, 7, proben «Seven Nation Army». Sie singen in einer der insgesamt 18 Bands, die im Rahmen des Projektes «Band-Monat» der regionalen Musikschule Wohlen entstanden sind. Valentin Hehli

Es ist längst dunkel in den Villmerger Quartiersgassen. Die Kinderstimmen sind verstummt und die Räbeliechtli gehen langsam aus. Während die letzten Leute sich vom Umzug auf den Heimweg machen, fängt für Rahel, Sarah, Ledjan und ihre Kolleginnen und Kollegen der Abend erst richtig an.

Aus dem hell erleuchteten Kellerraum der reformierten Kirche tönt an diesem Montagabend das tiefe Brummen einer Saite – die 15-jährige Rahel stimmt gerade ihre E-Gitarre. Wenn sie gleich das Lied «Seven Nation Army» anspielt, müssen die Akkorde sitzen. Denn viel Zeit, um zu proben, bleibt der jungen Band nicht mehr. In gut zwei Wochen findet ihr grosser Auftritt statt.

Für jene Bandproben, die am Montag stattfinden, stellt die reformiert Kirche Villmergen einen Kellerraum zur Verfügung. Valentin Hehli Die Hauptverantwortlichen Michael Müller (links) und Micha Dettwyler helfen der jungen Pianistin Julia beim proben. Valentin Hehli In dieser Formation haben diese drei Musikerinnen zuvor noch nie gemeinsam gespielt. Trotzdem harmonieren sie bereits nach drei gemeinsamen Proben. Valentin Hehli Obwohl sich die Schülerinnen und Schülerinnen nicht freiwillig gemeldet haben, geben sie sich Mühe und sind meist mit voller Konzentration bei den Probendabei. Valentin Hehli Alter, Instrument und Niveau spielen hier keine Rolle: Beim Bandmonat darf jede und jeder mitspielen. Valentin Hehli

Speziell an dieser 10-köpfigen Band ist, dass es sie erst seit knapp drei Wochen gibt. Und noch spezieller: Nebst ihr wurden gleichzeitig 17 weitere Musikgruppen gegründet. Alle zusammen geben sie am 21. November ein Konzert im Chappelehof Wohlen und präsentieren ihre Pop- und Rocksongs, die sie während einem Monat geprobt haben.

Aber wo kommen diese Bands alle auf einmal her? Ist in der Region Wohlen etwa ein neuer Trend ausgebrochen? Nein, die 180 jungen Musikerinnen und Musiker haben sich nicht willkürlich zusammengeschlossen. Sie sind alle Teil des neuen Projektes «Band-Monat» der regionalen Musikschule Wohlen.

Ein Konzept, das es so nur selten gibt

Während vier Wochen können die Kinder und jungen Erwachsenen für einmal Band-Luft schnuppern – für die meisten von ihnen ist es die erste Erfahrung dieser Art. «Am meisten fasziniert mich, dass sich hier nicht einfach Jugendliche zu Bands zusammenschliessen, das gibt es wohl an jeder Musikschule. Bei diesem Projekt haben auch jene die Möglichkeit, in einer Band zu spielen, die sich sonst nie für so etwas anmelden würden», sagt Michael Müller.

Denn bei diesem Projekt hätten sich nur Fachkräfte der Musikschule anmelden können – und mit ihnen gleich ihre ganze Schülerschaft, so der Klavierlehrer. Er war es, der das Projekt ins Rollen gebracht hat. «Ich habe es aber nicht erfunden», betont Müller. «Das gibt es bereits an einer Musikschule in Bern. Als ich davon erfuhr, besuchte ich den dortigen Leiter. Das Grundprinzip des Band-Monats hat mir gefallen.»

Michael Müller (links) und Micha Dettwyler von der regionalen Musikschule Wohlen haben zusammen das Projekt Band-Monat auf die Beine gestellt. Valentin Hehli

Und weil es ein solches Konzept in der Region noch nicht gab, hat er es kurzerhand ins Freiamt geholt – und stiess im Lehrerkollegium auf grosse Begeisterung. «Dass sich gleich 13 Lehrpersonen gemeldet haben, freut mich sehr», sagt Müller. Sein Musiker-Kollege und Mitorganisator Micha Dettwyler ergänzt:

«Unterdessen sind wir aber froh, haben sich nicht noch mehr angemeldet.»

Denn obwohl beiden das Projekt viel Freude bereitet, sei damit auch viel Aufwand verbunden.

Seit drei Wochen proben die Bands für ihren Auftritt im Chappelehof. Hier im Keller der reformierten Kirche Villmergen. Melanie Burgener

«Die Organisation hat uns schachmatt gesetzt»

Die grösste Herausforderung sei wohl gewesen, alle Teilenhemden in Bands einzuteilen. In jeder Gruppe mussten die Instrumente und das Niveau der Musizierenden möglichst ausgeglichen sein sowie auch Probeort und -zeit für jedes Mitglied stimmen. «Diese Organisation hat uns am Anfang kurz schachmatt gesetzt», sagt Dettwyler und lacht.

Die 15-jährige Rahel hat sich getraut und für den Band-Monat ihre akustische Gitarre gegen eine elektrische getauscht. Valentin Hehli

Trotzdem ist es ihnen gelungen, 18 Bands zu formieren. Die Freude der Mitglieder zeigt: Der Aufwand hat sich gelohnt. «Es macht sehr viel Spass und ist vor allem sehr lehrreich», sagt E-Gitarristin Rahel. Eigentlich spiele sie akustische Gitarre. Aber:

«Während der Proben haben wir gemerkt, dass das in diesem Fall nicht so gut tönt. Man muss sich zuerst trauen, sich so umzugewöhnen.»

Auch für Sarah, 22, und Ledjan, 7, die in dieser Band gemeinsam am Mikrofon stehen, war die Situation gewöhnungsbedürftig. «Hauptsächlich, weil wir vorher noch nie zusammen gesungen haben. Aber jetzt funktioniert es sehr gut», sagt Sarah. Dieser Ansicht sind auch ihre Mentoren. «Das kommt gut, ihr habt es schon ziemlich im Griff», lobt Dettwyler die Band zum Ende der Probe.

Die drei Abschlusskonzerte finden am 21. November um 11, 14 und 17 Uhr statt. Tickets können nicht reserviert, sondern müssen an der Kasse vor Ort im Chappelehof in Wohlen gekauft werden. Weitere Informationen zur Musikschule gibt es auf ihrer Website.