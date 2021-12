Wohlen führt Tempo 30 im ganzen Ortsteil Anglikon ein

Wohlen Wohlen führt flächendeckend Tempo 30 im ganzen Ortsteil Anglikon ein Die Sicherheit für Fussgänger und Radfahrer sowie die Wohnqualität sollen in Anglikon verbessert werden. Deshalb plant der Gemeinderat auf sämtlichen Quartierstrassen nördlich und südlich der Kantonsstrasse das Tempolimit auf 30 km/h zu senken. Marc Ribolla 21.12.2021, 05.00 Uhr

Im westlichen Teil der Raimattstrasse wird noch öfters zu zügig gefahren. Marc Ribolla

In mehreren Wohnquartieren im Wohler Zentrum sind Tempo-30-Zonen seit längerer Zeit in Betrieb. Nun macht der Gemeinderat einen weiteren Schritt. Dieses Mal betrifft es den Ortsteil Anglikon, der mit Ausnahme der Dottikerstrasse in eine Tempo-30-Zone umgewandelt wird.