Wohlen Zu teuer und unnötig: Einwohnerrat lehnt Steg über Büelisacherkanal einstimmig ab Lange und ausschweifend war sie, die Wohler Einwohnerratssitzung am Montagabend. Geprägt wurde der Abend von Rückweisungsanträgen und teilweise heftigen Diskussionen. Marc Ribolla und Nathalie Wolgensinger Jetzt kommentieren 08.11.2021, 23.50 Uhr

Das Gebäude mit dem Lehrschwimmbecken des Bünzmattschulhauses in Wohlen. Es soll nun für 1,5 Millionen saniert werden. Marc Ribolla

Nach fast einer Stunde Debatte im Wohler Einwohnerratssitzung sah sich Ratspräsident Meinrad Meyer am Montagabend zu einer Ermahnung an seine Kollegen gezwungen. «Ich möchte Sie daran erinnern, dass wir für morgen früh das Frühstück bestellen müssten, wenn wir bei jedem Traktandum so lange reden», hob Meyer den virtuellen Mahnfinger. Dass es viel zu diskutieren geben würde, war im Vorfeld angesichts der neun, teils emotional behafteten Traktanden, hinlänglich zu erwarten gewesen.

Bis zum Frühstück mussten die Einwohnerräte aber dann doch nicht mehr ausharren. Die Sitzung dauerte allerdings bis kurz nach 23.30 Uhr oder knapp viereinhalb Stunden. Geprägt war der Abend von mehreren Rückweisungsanträgen aus dem Rat. Mitte-Einwohnerrat Daniel Heinrich sprach während der Debatte sogar von einem grassierenden «Rückweisungsvirus» in Analogie zum Coronavirus.

«Die Ziele des Lehrplan 21 können weiter erfüllt werden»

Zuerst wollte die SVP den Antrag für einen Verpflichtungskredit (1,5 Millionen Franken) für die Sanierung des Lehrschwimmbeckens im Schulzentrum Bünzmatt an den Absender, also den Gemeinderat, zurück schicken. Das Begehren fand ausser bei der SVP kein Gehör und wurde mit 11:25 Stimmen abgelehnt.

Die Finanz- und Geschäftsprüfungskommission (FGPK) empfahl den Kredit zur Annahme. Gemeinderat Thomas Burkard erinnerte daran, dass der Zeitpunkt für die Sanierung nun gekommen ist. Das Lehrschwimmbecken und die Badwassertechnik stammt grösstenteils von 1966. Burkard: «Mit der Sanierung erweitern wir die Kapazität. Bisher war es nicht möglich, das Bad abends zu nutzen. Nachher werden auch Vereine und Private dies dann nutzen können.»

Thomas Urech von der GLP/EVP-Fraktion machte wie viele weitere Redner auf die Bedeutung des Schwimmbeckens für die Schule aufmerksam: «Die Ziele des Lehrplan 21 können so weiter erfüllt werden und viele hundert Kinder auch in Zukunft davon profitieren.» SVP-Vertreter Johnny Nicoll wies mit Nachdruck auf die schwierige Finanzlage der Gemeinde hin, insbesondere was wünschenswert und was nötig ist. An seine Ratskollegen gerichtet sagte Nicoll: «Die SVP ist zwar zum Geld ausgeben bereit, aber dann soll man auch aufzeigen, wie man mehr Einnahmen generieren kann.» Der Kreditantrag wurde mit 27:11 Stimmen bewilligt.



Seltene Einigkeit im Rat

Das «Brüggli», wie es von einigen Einwohnerratsmitgliedern despektierlich genannt wurde, bescherte dem Rat intensive Diskussionen. Bericht und Antrag des Gemeinderates sah vor, den Fussweg über den Büelisackerkanal für insgesamt 124'000 Franken, mit einem Gemeindeanteil von 74'400 Franken, zu erweitern. Das ist zu teuer, fand Die Mitte-Fraktion.

Dieser Fussweg über den Büelisacherkanal bewegt die Wohler Gemüter. Nathalie Wolgensinger (19.102021)

Sonja Isler stellte in ihrem Rückweisungsantrag die Forderung, einen neuen Kostenschlüssel auszuhandeln und ein Kostendach von 30'000 Franken zu setzen. Für einmal war man sich quer durch die Parteien einig: Der Tenor der Fraktionserklärungen lautete: Zu teuer. Der Rückweisungsantrag wurde mit 12 Ja- zu 26-Nein-Stimmen abgelehnt. In der anschliessenden Diskussion um den Verpflichtungskredit herrschte weiterhin Einigkeit quer durch die Parteien: Die Kosten sind unverhältnismässig für eine Erweiterung des Fussgängerübergangs.

Zu einem unschönen Scharmützel kam es, als Daniel Heinrich (Die Mitte) einen Vergleich zu den nicht ausgewiesenen vereinzelten Stimmen bei den Gemeinderatswahlen zog. Gemeindeammann Perroud verbat sich einmal mehr freche Anschuldigungen. Die anschliessende Abstimmung fiel deutlich aus: Der Rat sprach sich einstimmig gegen den Verpflichtungskredit aus. Es bleibt also alles beim Alten.

«Man kann das Geschäft zurückweisen, das Problem löst man aber nicht»

Nicht minder lange und ausschweifend waren die Diskussionen um den Verpflichtungskredit in der Höhe von 55'000 Franken für die Gesamtrevision des Personalreglementes. Gleich zu Beginn liess Thomas Hoffmann von der FDP die Bombe platzen: Er stellte einen Rückweisungsantrag. Man befürchte, dass eine Revision des Personalreglementes zu Mehrkosten führe, begründete er. Gleich grosse Gemeinden im Kanton hätten diese Revision bereits durchgeführt, weshalb also nicht bei diesen kopieren?

Gemeindeammann Perroud bat darum, dass man künftig Rückweisungsanträge nicht erst kurz vor der Sitzung ankündet, damit man sich entsprechend vorbereiten könne. Es sei nicht damit gemacht, die Reglemente von anderen Gemeinden zu übernehmen, sagte er und weiter: «Man kann dieses Geschäft zurückweisen, das Problem löst man aber nicht nicht. Dann werden wir zu einem späteren Zeitpunkt wieder damit kommen.» Diese Aussagen seien ein Affront, ja, eine Frechheit, echauffierte sich Thomas Hoffmann. Nun lupfte es auch Gemeindeammann Perroud den Hut:

«Es ist deplatziert, von einer Frechheit zu sprechen. Um das Personalreglement auszuarbeiten, braucht es diese Mittel.»

In der anschliessenden Abstimmung wurde der Rückweisungsantrag mit 30:7 Stimmen abgelehnt.

Die Diskussion ging in die zweite Runde. Während Johny Nicoll (SVP) befürchtete, dass die Revision zu höheren Lohnkosten führen wird, empfahl auch Stefanie Dietrich (Die Mitte) den Kredit zur Ablehnung. Man könne doch erst eine Arbeitsgruppe mit der Ausarbeitung des Reglementes betrauen, schlug sie vor.

SP und Grüne hingegen sahen im Kredit eine Möglichkeit, um motivierte und gute Mitarbeitende an die Gemeinde Wohlen zu binden. Dieter Stäger (FDP) gelang es nicht, das Blatt zu wenden. Dies, obwohl er eine flammende Rede für die Investition hielt. Die Meinungen waren gemacht, der Kredit wurde mit 15-Ja zu 23-Nein Stimmen abgelehnt.

Wohlen kostet Sanierung der Freiämter- und Friedhofstrasse 2,9 Millionen

Weil die rund 975 Meter lange Freiämter- und Friedhofstrasse in schlechtem Zustand ist, plant der Kanton ab 2024 eine umfassende Sanierung. Dies hätte gemäss Kreditantrag Kosten von 2,9 Millionen Franken für Wohlen zur Folge. SVP-Präsident Roland Büchi hatte dazu eine deutliche Haltung:

«Man muss nicht alles hinnehmen, was der Kanton sagt. Gegen eine Sanierung der Fahrbahnbelags haben wir nichts. Wir sind aber gegen eine Aufwertung mit Grünzonen, wir sind nicht im linken Zürich.»

Die Freiämterstrasse – eine Kantonsstrasse – soll saniert werden. Marc Ribolla (9.10.2021)

Grünen-Vertreterin Anna Keller sprach einer Mehrheit des Rats aus der Seele: «Die Strasse ist in schlechtem Zustand, das sehen alle. Wir finden es richtig, dass über und unter dem Boden alles in Ordnung gebracht wird. Für 40 Jahre und nicht nur für 15 Jahre.» Der Rat billigte die Strassensanierungs-Vorlage knapp mit 21:17 Stimmen, ebenso wie den Kredit über 0,8 Mio. für die gleichzeitige Sanierung der Kanalisation (25:12 Stimmen).

Im Vergleich zu den restlichen Traktanden wurde der Antrag für den Verpflichtungskredit für die Verlegung und die Vergrösserung der Büttikerbachleitung (3,6 Millionen) in Rekordzeit ohne Diskussion durchgewunken. Sämtliche Fraktionen stimmten zu, das Ja fiel entsprechend einstimmig aus.

Eine Stunde lang diskutiert

Eine knappe Stunde dauerte die Diskussionen um die Motion zum Erhalt der Primarschule bis zur 4. Klasse im Dorfteil Anglikon. Die Motion wurde mit 30 Ja- Stimmen zu 5 Nein gutgeheissen. Der ausführliche Bericht folgt am Dienstag.

Die Angliker Bevölkerung wehrt sich gegen den geplanten Wegzug der Dritt- und Viertklässler ab 2022. Nathalie Wolgensinger (31.10.2021)