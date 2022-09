Wohlen: Steuerfuss soll 2023 bei 113 Prozent bleiben

Wohlen «Wir wollen die Bevölkerung nicht zusätzlich belasten» – Gemeinderat verzichtet auf angekündigte Steuerfusserhöhung 2023 Der Wohler Gemeinderat präsentiert das Budget 2023 mit einem unveränderten Steuerfuss von 113 Prozent und plant mit einem kleinen Aufwandüberschuss von 0,4 Millionen Franken. Finanzvorsteherin Denise Strasser erklärt die Hintergründe. Marc Ribolla Jetzt kommentieren 15.09.2022, 10.05 Uhr

In Wohlen soll der Steuerfuss auch 2023 bei 113 Prozent bleiben. Chris Iseli (20.4.20)

Eigentlich war der Fall klar, – wenn es nach dem Finanzplan 2023-2032 geht – dass den Wohlerinnen und Wohler im nächsten Jahr eine Steuerfusserhöhung um zwei Prozent blüht. Auf neu 115 Prozent. So kündigte es der Gemeinderat in den vergangenen Jahren an. Angesichts der hohen Investitionen, die in der Gemeinde anstehen und bereits beschlossen sind.

Doch nun verzichtet der Gemeinderat auf diesen Schritt und möchte den Steuerfuss auch 2023 auf dem bisherigen Niveau belassen. Das zeigt sich im Budget 2023, das am Donnerstagvormittag präsentiert wurde. Gemeinderätin und Finanzvorsteherin Denise Strasser (FDP) kommentiert diese Kehrtwende wie folgt:

«Die aktuelle wirtschaftliche Situation lässt es kaum zu, eine Erhöhung der Bevölkerung zuzumuten. Wir möchten die Leute nicht zusätzlich belasten.»

Denn der Gemeinderat nimmt einen erneuten Anlauf und will kommendes Jahr die eigentlich gesetzlich vorgeschriebene Eigenfinanzierung der Abfallbeseitigung einführen. Beides zusammen würde den Haushalten mit den gestiegenen Lebenskosten zu stark aufs Portemonnaie drücken, glaubt der Gemeinderat.

Gesamter Umsatz 2023 soll 106 Millionen Franken betragen

Mit dem Verzicht auf die Steuererhöhung will der Gemeinderat gegenüber der Bevölkerung ein Zeichen setzen. Allerdings ist Strasser auch bewusst: «Rein von den Zahlen her, würde es nun eine Erhöhung brauchen.» Trotzdem ist das Budget 2023 mit einem erwarteten Aufwandüberschuss von rund 418’000 Franken fast ausgeglichen.

Der gesamte Umsatz 2023 wird auf knapp 106 Millionen Franken geschätzt. 87,1 Millionen betragen dabei Aufwand und Ertrag in der Erfolgsrechnung und 18,6 Millionen Ausgaben und Einnahmen bei der Investitionsrechnung. Die erwarteten Steuereinnahmen sollen um rund 1,7 Millionen höher ausfallen (41,8 Mio.) im Vergleich zur Rechnung 2021 (40,1 Mio.).

Die grösste Investition erfolgt mit rund 13,5 Millionen in das aktuell im Bau befindliche Schulzentrum Halde. Bei den Gemeindestrassen budgetiert der Gemeinderat für die Sanierung und Aufwertung der Aargauerstrasse West und der alten Bahnhofstrasse 600’000 Franken.

Vorsichtige Gebührenplanung bei der Abfallbeseitigung

Im Bereich der erwähnten Abfallbeseitigung, die aktuell jährlich noch mit rund 700'000 Franken an Steuergeldern finanziert wird, rechnet der Gemeinderat im Budget 2023 erst mit Gebühreneinnahmen von 400‘000 Franken. Der Einwohnerrat wird das Geschäft und das vorgeschlagene Gebührenmodell noch dieses Jahr beraten.

Gemeinderätin Denise Strasser führt das Ressort Finanzen. Nathalie Wolgensinger (7.9.21)

«Ich bin optimistisch, dass es genehmigt wird. Die Leute müssen einsehen, dass das Verursacherprinzip gerechter ist», erklärt Gemeinderätin Strasser. Im Budget hat der Gemeinderat jedoch nur einen Teil der Summe eingestellt. Weil gegen einen positiven Einwohnerratsentscheid zum Gebührenmodell noch das Referendum ergriffen werden kann und dann das Volk an der Urne erst nächstes Jahr das letzte Wort hat.

Während den vergangenen drei Monaten hat sich der Gemeinderat während drei Lesungen mit dem Budget befasst. «Es ist ein Budget und man weiss nie, wie es effektiv aussehen wird. Wir glauben aber, dass es der Realität sehr nahe kommen wird», erklärt Denise Strasser.

Beitrag an den Verein «Kultur im Sternensaal» gestrichen

Das detaillierte Wohler Budget umfasst rund 100 Seiten. Hunderte einzelne Posten sind aufgeführt, viele bleiben gleich oder verändern sich nur marginal. Dieses Jahr fällt beim genauen Durchblättern aber etwas auf. Bei den Beiträgen an die Vereine geht der Verein «Kultur im Sternensaal» 2023 komplett leer aus. In den vergangenen Jahren betrug der Gemeindebeitrag standardmässig 15'000 Franken.

Gemeinderat Roland Vogt, dem der Bereich Kultur untersteht, klärt gegenüber der AZ auf. «Die Kulturkommission prüft jeweils die Eingaben der Vereine für die beantragten Beträge. Sie war dann der Ansicht, dass man hier für ein Jahr mal aussetzen könne», sagt Vogt. Aufgrund der guten Umsatzzahlen, die «Kultur im Sternensaal» vorgewiesen habe.

«Wir wollen gerne unterstützen und die Leute leisten dort auch sehr gute Arbeit. Die Mehrheit der Kulturkommission fand aber, man könne den Antrag ablehnen», erklärt Vogt. Dies gelte nur für das Budget 2023 und eine entsprechende Anfrage könne jährlich wieder neu gestellt und dann geprüft werden. «Vielleicht ist der Einwohnerrat aber anderer Meinung und nimmt den Beitrag wieder ins Budget auf», sagt Vogt. Ob dies so sein wird, wird sich in Budgetdebatte am 17. Oktober weisen.

