Wohlen «Wir sind stolz für die Anerkennung»: Gemeinde Wohlen verleiht Kulturpreis an Circolo Acli Die christliche Arbeiterbewegung ist aus der Gemeinde nicht mehr wegzudenken. Nun wurde Circolo Acli für seine kulturelle Arbeit mit dem Kulturpreis der Gemeinde Wohlen ausgezeichnet. Präsident Franco Narducci nahm den Preis entgegen – sichtlich gerührt. Verena Schmidtke 24.10.2022, 05.00 Uhr

Circolo Acli erhält den Kulturpreis. Von links: Franco Narducci, Giusi Però, Roland Vogt, Präsident der Wohler Kulturkommission, und Ennio Carint. Verema Schmidtke / Aargauer Zeitung

Gleich drei, ein amtierender und zwei ehemalige, Präsidenten des Circolo Acli freuten sich am Samstagabend in der katholischen Kirche Wohlen über den Kulturpreis. Der besondere Anlass fand im Rahmen eines Benefizkonzertes statt.

Kurz bevor Roland Vogt, Präsident der Wohler Kulturkommission, den Preis an Franco Narducci, den Präsidenten des Circolo Acli, überreichte, wünschte sich Letztgenannter die beiden vorherigen Vorstände Giusi Però und Ennio Carint zu sich nach vorn. Sichtlich gerührt nahm Narducci schliesslich den Kulturpreis 2022 entgegen, der eine Anerkennung von mehr als 50 Jahren kultureller Arbeit in der Gemeinde darstellt.

In seiner Laudatio blickte Ennio Carint, der das Amt des Präsidenten vor Giusi Però innehatte, auf die bewegte Historie der italienischen Arbeiterbewegung in Wohlen zurück. Nach dem Zweiten Weltkrieg zog es viele Auswanderer aus Italien in die Schweiz. Carint sagte:

«Menschen, die aus der Not heraus auf der Suche nach einem sicheren und besseren Arbeitsplatz auswanderten.»

Ihre Wurzeln, ihr kulturelles Gepäck, hätten sie in ihrer Heimat zurückgelassen. 1970 sei die Wohler Circolo Acli gegründet worden. Acli, Associazione Cristiane Lavoratori Internazionali, ist eine christliche Arbeiterbewegung, die sich 1945 in Italien bildete.

50 Jahren Bestandteil des kulturellen Lebens

«Der Wunsch entstand aus dem Bedürfnis heraus, eine Lücke der Identität der mittlerweile grossen italienischen Gemeinde in Wohlen zu füllen», erläuterte der Laudator den Hintergrund zur Gründung. «Das Gefühl, nur vorübergehend hier zu sein, war nicht zu ertragen.»

Seitdem habe sich viel getan. Deutschkurse, aber auch Koch- und Nähkurse seien organisiert worden. Zudem habe es Unterstützung bei Berufsausbildungen gegeben, die sich als recht erfolgreich erwiesen, resümierte Carint. Inzwischen habe Circolo Acli in Wohlen zwei Mal seinen Standort gewechselt.

Zusammen mit der katholischen Kirchengemeinde, der Gemeinde sowie dem Circolo Acli konnte auf einer gemeindeeigenen Parzelle der Plan einer Stätte der Begegnung umgesetzt werden. Dabei halfen viele Freiwillige, Italiener, Schweizer und Menschen anderer Nationalitäten zwischen 1986 und 1987 auf der Baustelle.

Bis heute sei Circolo Acli für die Verwaltung der Begegnungsstätte Rösslimatte zuständig und aus dem kulturellen Leben des Ortes und der Region nicht mehr wegzudenken. Carint sagte:

«Wohlen ist ein Ort, an dem wir viel geben konnten und von dem wir viel bekommen haben.»

Roland Vogt erinnerte in seiner Rede ebenfalls an die nicht immer einfache Anfangszeit der Italiener in der Schweiz. Nicht immer seien sie mit offenen Armen empfangen worden, obwohl sie sehr grossen Einsatz zeigten. Doch inzwischen seien die kulturellen Spuren der Ausgewanderten gar nicht mehr wegzudenken. In Bezug auf Circolo Acli lobte er das nationalitätenübergreifende Engagement der Bewegung. Er sagte:

«Ich bin stolz, den Kulturpreis an Circolo Acli überreichen zu dürfen.»

Natürlich fehlte an diesem Abend eine Ansprache des Präsidenten Franco Narducci nicht. Er sei sehr dankbar für den Preis der Kulturkommission als Anerkennung des Einsatzes von Circolo Acli. Doch er wies ebenfalls auf die Notleidenden weltweit hin, insbesondere auf die Kinder in der Ukraine. Deswegen wurde die Preisverleihung umrahmt von einem Benefizkonzert. Dabei präsentierte das virtuose Ensemble Classica Trio ein vielfältiges Programm mit dem Titel «Von Mittelmeer über die Oper bis zum Kino».