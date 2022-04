Darum werden die Ausarbeitungskosten nicht genannt

Wohlen Wie teuer ist ein Geschäft im Einwohnerrat? Um das zu beantworten, bräuchte es ein komplett neues System Der Wohler Gemeinderat beantwortet vier Fragen von FDP-Einwohnerrat Thomas Hoffmann. Dieser fordert zusammen mit seiner Fraktion, dass für jedes Einwohnerratsgeschäft die klaren Kosten ausgewiesen werden. Da stelle sich die Kosten-Nutzen-Frage, hält der Gemeinderat fest. Andrea Weibel 16.04.2022, 05.00 Uhr

Wie teuer sind die Ausarbeitungskosten der Geschäfte im Einwohnerrat Wohlen? Dies soll der Gemeinderat künftig bei jedem Geschäft aufzeigen. Chris Iseli (20. April 2020)

FDP-Einwohnerrat Thomas Hoffmann hat sich am 18. Oktober 2021 beim Gemeinderat beschwert. Es geht um eine Motion der Fraktion FDP/Dorfteil Anglikon, die verlangt, dass bei sämtlichen Geschäften, die im Einwohnerrat behandelt werden, deren Ausarbeitungskosten aufgeführt werden. Diese Motion wurde bereits 2015 überwiesen.

Dass sich seither nichts geändert hat, veranlasste Hoffmann dazu, dem Gemeinderat vier Fragen zu stellen. Darunter die Frage, ob der Gemeinderat jeweils eine Aufsichtsanzeige brauche, um vorgegebene Termine einzuhalten.

Nun schickt der Gemeinderat die Antworten. Zur letzten Frage heisst es unter anderem: «Die Überprüfung des konformen Handelns öffentlicher Institutionen mittels ordentlicher Rechtsmittel (z. B. Aufsichtsanzeige) ist ein legitimer Hergang.» Grundsätzlich sei der Gemeinderat aber bemüht, das Notwendige zu veranlassen.

Diskussionen sollen geführt werden

Um die Ausarbeitungskosten für sämtliche parlamentarischen Vorstösse und Geschäfte des Gemeinderats aber zu erfassen, fehlen die Instrumente. «Ohne diese ist es nicht möglich, die von der Motion verlangten Angaben bei politischen Geschäften jeweils auszuweisen.»

Abgesehen von den fehlenden Instrumenten macht der Gemeinderat auf ein weiteres Thema aufmerksam: Es sei davon auszugehen, «dass allein schon die jeweils ausgewiesenen Kosten Anlass zu politischen Diskursen mit Raum zu Unterstellungen geben (z. B.: «Die Fraktion XY verursacht übermässige Kosten durch unnötige Vorstösse» oder «Der Gemeinderat hat die Behandlung eines ihm unliebsamen Geschäfts überteuert dargestellt» und so weiter.)».

Dem Gemeinderat sei wichtig, «dass die politischen Diskussionen zu parlamentarischen Vorstössen und gemeinderätlichen Vorlagen weiterhin geführt werden und nicht durch eine intransparente und unvollständige Darlegung der aufgelaufenen Kosten verhindert oder negativ beeinflusst wird».

Es bräuchte ein grundlegend neues System

Es brauche also zwingend keine Schätzungen, sondern die realen Kosten pro Geschäft. Dafür sei aber ein grundlegend neues System in der Verwaltungsführung nötig. Unter anderem müsse definiert werden, «unter welchem Titel (z. B. eindeutige Projektnummer) welche Personen welchen zeitlichen Aufwand zu welchem jeweiligen Kostenansatz (wofür eine separate Kalkulation erforderlich ist) leisten. An einer zentralen Stelle müssten dann die Zusammenzüge der Informationen bewerkstelligt werden (Controllingstelle)», heisst es in der Antwort weiter.

Für eine Umsetzung bräuchte es finanzielle Mittel, beispielsweise in der Informatik, aber auch personelle Ressourcen im Controlling. Zum Schluss hält der Gemeinderat fest: «Im Kontext dazu stellt sich denn auch die Frage nach dem Kosten-Nutzen-Verhältnis eines solch weitreichenden organisatorischen Eingriffs in die Verwaltungsführung.» Zu gegebener Zeit werde der Gemeinderat die nötigen finanziellen und personellen Mittel beim Einwohnerrat beantragen.