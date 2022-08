Das Wohler Gesellenhaus wird abgerissen

Seit wenigen Tagen liegt das Baugesuch für das Domherr-Meyer-Haus in Wohlen öffentlich auf. Die Besitzerin, die katholische Kirchgemeinde, will das Gebäude sanieren und das benachbarte Gesellenhaus abreissen. An seiner Stelle sind Parkplätze geplant.

Nathalie Wolgensinger 08.08.2022, 05.00 Uhr