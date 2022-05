Wohler Suchtberatung registriert mehr handysüchtige Kinder

Wohlen Wenn die Kinder nicht mehr vom Handy loskommen: Suchtberatung stellt eine Zunahme fest Ein anspruchsvolles Jahr 2021 hatte die Wohler Suchtberatung ags zu bewältigen. Im Mittelpunkt standen gemäss Jahresbericht Menschen mit komplexen Suchtproblemen und zunehmend auch Jugendliche, die ihren Medienkonsum nicht mehr kontrollieren können. Nathalie Wolgensinger 11.05.2022, 05.00 Uhr

Unkontrollierter Medienkonsum ist zunehmend ein Thema bei Kindern und Jugendlichen. KEYSTONE

Alkohol führte auch im vergangenen Jahr die Rangliste der Beratungsgespräche der Suchtberatung Wohlen an, gefolgt von den Suchtmitteln Cannabis, Kokain und Heroin. Genau die Hälfte der geführten Beratungen betrafen aber das Thema Alkohol. Bereichsleiterin Tanya Mezzera schreibt in ihrem kürzlich publizierten Jahresbericht: «Die Neuanmeldungen und damit die Auslastung blieben anhaltend hoch.» 221 Personen meldeten sich neu für eine Beratung an.