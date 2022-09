Wohlen: FDP stellt Anfrage wegen Baurecht beim Isler-Areal

Wohlen Welche Vorteile hat es, wenn das Jacob-Isler-Areal im Baurecht abgegeben statt verkauft wird? Das will die FDP wissen In einer Anfrage an den Gemeinderat wollen zwei Wohler FDP-Einwohnerräte wissen, wo die Vor- und Nachteile einer Abgabe im Baurecht liegen. Das Jacob-Isler-Areal, um das es dabei geht, ist derzeit politisch gross im Gespräch. Andrea Weibel 09.09.2022, 05.00 Uhr

Das Jacob-Isler-Areal in Wohlen ist ins Zentrum der Politik gerückt. Nach zwei Motionen kommt jetzt eine Anfrage dazu. Marc Ribolla (26. August 2022)

Das Jacob-Isler-Areal mitten in Wohlen ist eine der letzten brachliegenden Baulandreserven, die noch der Gemeinde gehören. 2018 überwies der Einwohnerrat eine Motion der SP, die forderte, dass dieses lediglich im Baurecht an künftige Investoren abgegeben werden soll. In den vergangenen Wochen gingen gleich zwei dringliche Motionen zum Thema ein.