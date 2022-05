Bundesamt für Umwelt schaut sich Wohlen genauer an

Weil Wohlen in vielerlei Hinsicht ein Vorbild ist: Das Bundesamt für Umwelt lud ins Bünztal

Überall gilt es, verschiedene Interessengruppen zu berücksichtigen. Umweltschutz, Landwirtschaft und Sicherheit sind nur drei Beispiele. Diese schauten sich rund 50 Fachpersonen in Wohlen genauer an. Dazu eingeladen hat das Bundesamt für Umwelt (Bafu). Wohlen konnte in hohem Mass punkten.