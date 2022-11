Fünfer und s'Weggli: So wird Wohlen weihnachtlich und spart Strom

Wohlen So will Wohlen deutlich Strom sparen – bei der Weihnachtsdeko muss ein Kompromiss herhalten Die meisten Freiämter Gemeinden hängen ihre Weihnachtsbeleuchtung gar nicht erst auf, um Strom zu sparen. Wohlen möchte aber nicht ganz auf weihnachtliche Stimmung verzichten. Ausserdem wird die Strassenbeleuchtung reduziert und auch in den Büros umgedacht – das spart deutlich Strom. Andrea Weibel Jetzt kommentieren 10.11.2022, 11.44 Uhr

Der Wohler Gemeinderat will Strom sparen und trotzdem ein wenig weihnachtliche Stimmung ins Dorf bringen. Auch der Weihnachtsbaum beim Kirchenkreisel soll wieder festlich beleuchtet werden. Emanuel Freudiger (20.11.2011)

Diesen Winter droht ein Strommangel, da wollen viele Gemeinden im Stromsparen als gutes Beispiel vorangehen. Selbst wenn sie das schon in den vergangenen Jahren versucht haben, wollen sie jetzt noch stärker ein Zeichen setzen. Da ist Wohlen keine Ausnahme. In einer Medienmitteilung betont der Gemeinderat: «Der Energiebedarf für die öffentliche Beleuchtung in Wohlen wurde bereits in der Vergangenheit kontinuierlich reduziert, indem auf energieeffiziente Lösungen wie LED-Leuchten umgestellt wurde.»