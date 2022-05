Wohlen: Sprachheilkindergarten schliesst wegen Personalmangel

Wohlen Wegen Personalmangels wird der Sprachheilkindergarten aufgehoben Der Wohler Gemeinderat hat beschlossen, das Angebot per 31. Juli nicht mehr weiterzuführen. So endet die Ära des Sprachheilkindergartens Wohlen nach 46 Jahren. Die zehn betroffenen Kinder werden anderweitig unterrichtet. 05.05.2022, 05.00 Uhr

Der Wohler Gemeinderat (Bild: Gemeindehaus) hat beschlossen, den Wohler Sprachheilkindergarten nicht weiterzuführen. Chris Iseli (20.4.2020)

Der Personalmangel im Bereich der Schulischen Heilpädagogik und der Logopädie hat jetzt auch Folgen für den Sprachheilkindergarten in Wohlen. Dies schrieb der Gemeinderat gestern Mittwoch in einer Mitteilung. Aufgrund des fehlenden Fachpersonals wird der Sprachheilkindergarten per Ende des Schuljahrs 2021/2022, also ab Ende Juli, in Absprache mit der Abteilung Sonderschulen und Heime des kantonalen Bildungsdepartements geschlossen.

Gemäss Schulgesetz des Kantons Aargau erfolgt die Schulung von Kindern mit einer Behinderung seit einigen Jahren grundsätzlich in der Regelschule, heisst es in der Mitteilung weiter. Dies habe in der Vergangenheit zu tendenziell tieferen Anmeldezahlen für den Sprachheilkindergarten geführt.

Der ursprünglich von der Schulpflege angestrebte Erhalt des Wohler Sprachheilkindergartens mit einer Angliederung an das Zentrum ASS, die Stiftung Aargauische Sprachheilschule in Lenzburg, kommt aufgrund der im ganzen Kanton generell tiefen Anmeldezahlen in den Sprachheilkindergarten nun ebenfalls nicht zu Stande.

46 Jahre wurden hier Kinder speziell unterrichtet

Von der Schliessung betroffen sind zehn Kinder aus Wohlen und den umliegenden Gemeinden. Diese Kinder werden ab dem 1. August entweder den Sprachheilkindergarten des Zentrums ASS in Lenzburg oder den Regelkindergarten ihrer Wohngemeinde besuchen, heisst es in der Mitteilung der Gemeinde weiter.

Der Wohler Gemeinderat bedauert die Schliessung des Sprachheilkindergartens Wohlen ausserordentlich, «konnten doch während 46 Jahren Kinder mit einer Beeinträchtigung im Bereich des Sprechens und der Sprache gezielt gefördert und adäquat betreut werden», schreibt er weiter. Der Gemeinderat bedankt sich abschliessend bei allen Verantwortlichen, die dies während all diesen Jahren ermöglicht haben. (az)