Wohlen: Mutmasslicher Serien-Vandale blitzt beim Obergericht ab

Wohlen Wegen Fluchtgefahr und DNA-Analyse: Mutmasslicher Serien-Vandale blitzt beim Obergericht doppelt ab Im April und Mai dieses Jahres sorgten Dutzende eingeschlagene Schaufenster- und Autoscheiben in Wohlen für Aufsehen. Die Kantonspolizei verhaftete am 17. Mai einen mutmasslichen Täter. Dieser wehrte sich seither vergeblich mit zwei Beschwerden beim Obergericht. Marc Ribolla 15.09.2022, 05.00 Uhr

Im April und Mai wurden in Wohlen diverse Auto- und Schaufensterscheiben beschädigt. Kapo Aargau (Mai 2022)

Etliche eingeschlagene Autoscheiben und zerstörte Schaufenster an diversen Ladenbetrieben im Zentrum Wohlens. Solche Vandalenakte verursachten zwischen dem 20. April und dem 16. Mai bei den Besitzern allerlei Ärger und Umtriebe. Soweit bekannt, wurden keine Gegenstände gestohlen. Die Kantonspolizei Aargau ermittelte intensiv in den Fällen und konnte am 17. Mai einen mutmasslichen Täter festnehmen.

Gemäss damaliger Medienmitteilung handelte es sich um einen 25-jährigen Italiener ohne festen Wohnsitz in der Schweiz. Er soll verantwortlich sein für die rund 30 Delikte und den Gesamtschaden von rund 100’000 Franken. Seither sitzt er in Untersuchungshaft. Diese wurde vom Zwangsmassnahmengericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft Muri-Bremgarten angeordnet.

Dagegen hat der inhaftierte, mutmassliche Steinewerfer bereits zweimal Einsprache bei der Beschwerdekammer in Strafsachen beim Obergericht geführt. Beide Mal stiess er auf kein Gehör. Zuletzt wies das Obergericht eine Beschwerde am 16. August ab und bestätigte so das Gesuch der Staatsanwaltschaft um Verlängerung der Untersuchungshaft bis zum 16. Oktober. Dies geht aus dem kürzlich publizierten Entscheid hervor.

Mehrere Familienangehörige wohnen in der Region

Der Inhaftierte bestritt in seiner Beschwerdeargumentation, dass ein dringender Tatverdacht gegen ihn vorliege. Dies sei aber Voraussetzung für eine Inhaftierung. Es ergebe sich aus den Akten nicht, wann, wo und zu wessen Nachteil die Sachbeschädigungen begangen worden seien, führte er ein Beispiel auf. Und auch aus der Tatsache, dass er seine Mitwirkung und Aussagen verweigere, liesse sich kein Tatverdacht ableiten, heisst es weiter.

Der Italiener bestreitet auch, dass bei einer Entlassung aus der U-Haft Fluchtgefahr bestünde. Denn obwohl er nicht hier angemeldet ist, hält er sich sehr oft in der Region auf. Seine Eltern, sein Bruder und seine Schwester würden hier wohnen.

In Wohlen gab es im Frühling diverse Sachbeschädigungen. Kapo AG Ein 25-Jähriger befindet sich nun in Haft und steht unter dringendem Tatverdacht. Kapo AG DIes sorgte für Verunsicherung. Kapo AG Die Kantonspolizei ermittelt. Kapo AG

Er habe auch schon in der Schweiz gearbeitet und bekomme Unterstützung durch die SUVA und von seinen Eltern, erklärte er in seiner Beschwerde. Das Obergericht meint aber, es bestünden doch ernsthafte Zweifel, «dass er sich in seinem weiteren Verhalten von seiner hiesigen Familie massgeblich beeinflussen liesse».

«DNA-Profil ist für die Klärung der Täterschaft geeignet»

In einer weiteren Beschwerde beim Obergericht wehrte sich der Italiener gegen Anordnung der Staatsanwaltschaft zur Erstellung eines DNA-Profils. Auch damit blitzte er mit Entscheid vom 17. August ab, wie aus dem am 8. September publizierten Entscheid hervorgeht.

«Für die Klärung der Täterschaft ist u. a. die Auswertung von DNA-Spuren auf den sichergestellten Gegenständen dienlich. Die Erstellung des DNA-Profils ist daher für die Klärung der Täterschaft geeignet und erforderlich», hält die Beschwerdekammer des Obergerichts fest. Entsprechende DNA-Hits des Verdächtigen gab es bei mehreren Vorfällen, wie aus dem Entscheid des Obergerichts in einer Auflistung zu entnehmen ist. Es handelt sich dabei:

um die Beschädigung einer Schaufensterscheibe am 20. April

um das Einwerfen einer Schaufensterscheibe mittels eines zylinderförmigen, metallenen 3-kg-Wurfgegenstands am 22. April

um die Beschädigung der Heckscheibe eines parkierten Fiat Pandas am 26. April

um die Beschädigung der Frontscheibe eines parkierten Nissan Juke am 4. Mai

um das Einschlagen einer Schaufensterscheibe am 14. Mai

Laut den Ausführungen bestehen zudem «begründete Zweifel an der Schuldfähigkeit des Beschwerdeführers im Tatzeitraum». Die Beschwerdekammer des Obergerichts weist die Staatsanwaltschaft Muri-Bremgarten deshalb an, «die von ihr angestrengte psychiatrische Begutachtung des Beschwerdeführers unverzüglich in die Wege zu leiten». Es gilt die Unschuldsvermutung bis zum rechtskräftigen Abschluss eines allfälligen Strafverfahrens.

So berichtete damals Tele M1 über den Serientäter. Tele M1