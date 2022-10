Landammannfeier für Gallati sorgt für Diskussion in Wohlen

Wohlen Wegen 10'000 Franken: Gemeindebeitrag für Gallatis Landammannfeier sorgte für heisse Diskussion An der Budgetsitzung des Wohler Einwohnerrats wurde ausgiebig um den Gemeindebeitrag von 20'000 Franken an die Landammannfeier von Regierungsrat Jean-Pierre Gallati debattiert. Zur Rede stand ein Kürzungsantrag um die Hälfte. Marc Ribolla Jetzt kommentieren 18.10.2022, 14.01 Uhr

In diesem Jahr amtiert Regierungsrat Jean-Pierre Gallati noch als Landstatthalter, 2023 wird der Wohler dann Landammann. Severin Bigler (25.8.2022)

Nächstes Jahr wird der Wohler Regierungsrat Jean-Pierre Gallati neuer Landammann des Kantons Aargau. Der SVP-Politiker übernimmt das Amt von Parteikollege Alex Hürzeler. Während 12 Monaten wird Gallati die Regierung anführen, zum ersten Mal in seiner Karriere als Regierungsrat. Traditionell findet in der Wohngemeinde des Landammanns bei dessen erster Wahl eine grosse Feier statt. Zuletzt im Januar 2020 mit dem damaligen Landammann Markus Dieth in Wettingen.