Das halten die Parteien vom Wohler Budget 2023

Wohlen «Weder innovativ noch steuersparend» oder «Grüngutgebühr ist inakzeptabel» – was die Politik vom Wohler Budget 2023 hält Am 17. Oktober debattiert der Einwohnerrat über das Budget 2023 der Gemeinde Wohlen. Die Meinungen der beteiligten Ortsparteien sind von links bis rechts vielfältig. Ein Überblick. Marc Ribolla 11.10.2022, 05.00 Uhr

Im Budget 2023 soll ein Steuerfuss von 113 Prozent Geld in die Wohler Kasse bringen. Marc Ribolla

Am nächsten Montagabend stellt der Wohler Einwohnerrat die Weichen für die finanzielle Zukunft der Gemeinde im nächsten Jahr. Er berät das Budget 2023, das der Gemeinderat kürzlich präsentiert hat. Die Exekutive geht von einem unveränderten Steuerfuss von 113 Prozent aus und rechnet unter anderem mit einem Verlust von 418'000 Franken.

Die Mehrheit der Mitglieder der Finanz- und Geschäftsprüfungskommission (FGPK) empfiehlt dem Einwohnerrat zwar, dem Budget zuzustimmen, doch in einer Stellungnahme wird auch Kritik geübt. Beispielsweise bei den Investitionen. «Die Selbstfinanzierung beträgt rund 3,3 Millionen Franken, was einem besorgniserregenden Wert von knapp 19 Prozent entspricht», hält die FGPK fest.

Auch die Verschuldung steigt weiter an und soll 2023 bereits 3374 Franken pro Kopf betragen. Das ist deutlich über der Empfehlung des Kantons, der von einer tragbaren Verschuldung bis 2500 Franken spricht. «Eine Erhöhung des Steuerfusses scheint aus Sicht der FGPK in Zukunft unausweichlich», resümiert das Gremium.

Die AZ hat nun im Vorfeld der Budgetdebatte den acht im Einwohnerrat vertretenen Parteien oder Gruppierungen den Puls gefühlt und mehrere Fragen gestellt: 1. Wie stellt sich die Partei grundsätzlich zum präsentierten Budget und 2. Ist der Verzicht auf die angekündigte Steuerfusserhöhung angebracht?

Für die grösste Wohler Partei, die SVP, nimmt Präsident Roland Büchi Stellung. Er sagt: «Dass uns der Gemeinderat ein Budget mit einem Aufwandüberschuss von rund 420’000 Franken präsentiert, ist unschön, aber irgendwie logisch. Die ungebremste Zunahme unserer Bevölkerung zeigt deutlich auf, was Wohlen zu erwarten hat. Die höheren Ausgaben bei den Personalkosten oder der Bildung stehen in keinem Verhältnis zu den zusätzlichen Steuereinnahmen.»

Büchi streicht aber hervor, dass die Abschlüsse in den letzten Jahren immer besser als budgetiert ausgefallen seien. Deshalb sei die SVP zuversichtlich, dass der Gemeinderat auch für 2023 grosszügig budgetiert habe und somit kein Verlust bleiben werde.

Eine konsequente Haltung vertritt die Partei nach wie vor bei der Frage der Grüngutgebühr, die der Gemeinderat 2023 nach diversen gescheiterten Anläufen einführen will. Büchi hält klar fest: «Inakzeptabel für die SVP ist aber auf der Ertragsseite der Betrag über 400’000 Franken für die Grüngutgebühr. Wiederholt hat das Volk dazu Nein gesagt und jetzt wird diese Gebühr wieder budgetiert. Dieses Vorgehen verbessert unnötig das Ergebnis und ist gegen den Volkswillen.»

Den Verzicht auf die Steuerfusserhöhung findet die SVP angebracht und wichtig. «Endlich erkennt der Gemeinderat die Signale aus der Bevölkerung und verzichtet auf eine Erhöhung. Dem Steuerzahler durch einen höheren Steuerfuss das Geld aus der linken Hosentasche zu nehmen, welches er durch einen möglichen Teuerungsausgleich im nächsten Jahr in die rechte Hosentasche erhält, wäre falsch», sagt Büchi.

«Die SP erachtet das Budget aus finanzstrategischer Sicht als fragwürdig. Die Finanzstrategie des Gemeinderates scheint Richtung steigende Verschuldung und gleichbleibender Steuerfuss zu gehen. Das kann nicht gut gehen», erklärt SP-Präsidentin Laura Pascolin. Sie bemängelt die Schuldenlast und die tiefe Selbstfinanzierung. «Hinzu kommen auf der Ertragsseite Unsicherheiten dank der ‹bürgerlichen› Steuerreform sowie des Gebührenmodells der Abfallbewirtschaftung, welches seit 1996 vom Souverän immer wieder abgelehnt wurde», so Pascolin.

Die SP spricht von einem «bürgerlichen» Budget, das die Steuerzahlenden nur auf den ersten Blick mit dem gleichbleibenden Steuerfuss schone. «Die defizitäre Abfallbewirtschaftung verursachte in der Vergangenheit jährlich Kosten von rund 2,5 Steuerprozenten. Nun soll diese kostendeckende und verursachergerechte Abfallwirtschaft 2023 eingeführt werden. Die Entlastung wird somit aufgehoben», gibt Pascolin zu bedenken.

«Das Budget 2023 ist weder innovativ noch steuersparend oder schonend. Die Abzahlung der Schulden wird demnach nach hinten verschoben und mit grosser Wahrscheinlichkeit zu einem höheren Zinssatz», befürchten die Sozialdemokraten.

Mitte-Präsident Harry Lütolf geht von guten Chancen aus, dass das Budget 2023 in der vorliegenden Form ohne ausführliche Diskussionen genehmigt wird. Seine Partei werde voraussichtlich nur mit zwei Änderungsanträgen etwas Sand in das Getriebe streuen. «Die Mitte wird das vorliegende Budget 2023 gutheissen. Die Partei schätzt die vertiefte kritische Begutachtung des Budgets durch die vorberatende FGPK und die neue Transparenz bezüglich der Fragestellungen unserer Kommission und der Antworten des Gemeinderates und der Verwaltung», erklärt Lütolf.

Einverstanden zeigt sich die Partei auch mit dem Verzicht auf eine Steuerfusserhöhung. Der Präsident konstatiert: «Dieses Vorgehen stösst bei der Mitte auf grosses Verständnis. Die aktuellen Ereignisse mit einem Krieg quasi vor der Haustüre, einer markanten Inflation, extremen Energiepreis- und anderen Preisaufschlägen sowie steigenden Zinsen sind in der Summe wohl einmalig, jedenfalls sehr aussergewöhnlich. Darauf darf auch von Seiten der Gemeinde mit aussergewöhnlichen Massnahmen reagiert werden.»

Die genannten raschen Zinserhöhungen auf dem Finanzmarkt würden die Lage für den Haushalt der Gemeinde sehr ungemütlich machen, ist der Mitte aber bewusst. Für Lütolf steht darum fest: «In den kommenden Jahren müssen wir die Schulden daher viel schneller abtragen als im Finanzplan für die nächsten zehn Jahre angedacht.»

Nicht speziell erfreut über die vorgelegten Budgetzahlen ist auch die GLP. Fraktionspräsident Simon Sax meint dazu: «Die finanzielle Leistungsfähigkeit der Einwohnergemeinde Wohlen ist seit langer Zeit ungenügend. Das Budget 2023 reiht sich leider nahtlos ein. Das negative Ergebnis wie auch die marginale Selbstfinanzierung der Investitionen von 19 Prozent sprechen eine deutliche Sprache. Die Verschuldung und damit auch die Zinsbelastung steigen im 2023 weiter an. In Summe sind wir vom präsentierten Budget 2023 nicht begeistert.»

Die Grünliberalen können mit dem Verzicht auf die Steuerfusserhöhung um 2 Prozent, die der Gemeinderat im Finanzplan im Frühling ankündigte, wenig anfangen. Sax argumentiert: «Auf den ersten Blick scheint es eine noble Geste für die Bevölkerung zu sein. Bei genauerer Betrachtung sei aber die Frage erlaubt, wieso ein solches Entgegenkommen von einer finanzschwachen Gemeinde kommen soll? Wir befürchten, dass die Einwohnerinnen und Einwohner von Wohlen die Zeche einfach später bezahlen müssen.»

Die GLP rechnet nicht mit einer ausufernden Budgetdebatte. «Das vorliegende Budget 2023 ist ein taktisches Budget. Ohne Steuerfusserhöhung kommt es zu keiner Volksabstimmung. Der Gemeinderat setzt den Schwerpunkt und somit die Hoffnung auf die Zustimmung der Bevölkerung zum überarbeiteten Abfallreglement», so GLP-Vizepräsident Sax.

«Wir stimmen dem Budget 2023 grundsätzlich zu. Sorge bereitet uns aber das herausfordernde Umfeld unserer Gemeinde mit einer steigenden Einwohnerzahl, konstant tiefem Pro-Kopf-Steuerertrag und dem wachsenden Schuldenberg im Angesicht von steigenden Zinsen», lässt Einwohnerrat Lionel Zingg im Namen der FDP verlauten. Unbedingt notwendig sei das Einführen einer Grüngutgebühr. Ohne diese Gebühr würde sich das Defizit der Millionengrenze nähern und das gelte es zu verhindern, sagt Zingg.

Zudem wolle die FDP daran erinnern, dass gemäss aktuellem Finanzplan ab 2027 ein Schuldenabbau erfolgen soll. Zingg: «Diese Zielsetzung gewinnt aufgrund des steigenden Zinsumfelds zusätzlich an Bedeutung.»

Die FDP spricht von einem mutigen, aber richtigen Entscheid des Gemeinderates, ein Defizit von 400'000 Franken in Kauf zu nehmen. «Es freut uns sehr, dass die Auswirkungen der letzten Gemeinderatswahlen, mit einer Rückkehr der FDP in die Exekutive, anhand des Budgets 2023 bereits spürbar sind. Wir begrüssen den gleichbleibenden Steuerfuss, denn damit zeigt der Gemeinderat Verständnis für die aktuell herausfordernde Situation. Die Lebenskosten, die Energiepreise und die wirtschaftliche Verunsicherung nehmen stetig zu. Deshalb wäre es unverantwortlich, die Bevölkerung zusätzlich mit einer Steuererhöhung zu belasten», sagt FDP-Zingg.

Die Wohler Grünen stehen «grundsätzlich hinter dem Budget», teilt Co-Präsident Patrick Schmid mit. «Wir nehmen es als eher ‹braves› Budget wahr, bei dem alle Abteilungen versucht haben, Einsparungen vorzunehmen. Wir hoffen, dass wir keinen Bumerangeffekt erleben werden, in dem höhere Kosten auf uns zukommen werden, weil jetzt Einsparungen – zum Beispiel in den Weiterbildungen – vorgenommen worden sind», erklärt er weiter.

Sicher zu reden geben werden im Einwohnerrat die budgetierten Einnahmen von rund 400'000 Franken durch das geplante Grüngutreglement. «Wir hoffen, dass wir in Wohlen dieses – gesetzlich vorgeschriebene, im Verursacherprinzip zu entrichtende – Abfallreglement umsetzen können und nicht wie bisher aus Steuergeldern finanzieren müssen. Ohne die Annahme des neuen Abfallreglements resultiert ein zusätzlicher Fehlbetrag in der Rechnung», blicken die Grünen voraus.

Die Grünen hätten laut Schmid einer Steuerfusserhöhung zugestimmt, um auch bei einer allfälligen Ablehnung des Abfallreglements eine schwarze Null im Budget erreichen zu können. «Gleichzeitig können wir aber auch die Überlegungen des Gemeinderates nachvollziehen, insbesondere was das Argument von steigenden Ausgaben in den Lebenshaltungskosten in der Bevölkerung angeht», gibt er zu Protokoll. Das aktuelle Budget würden sie als mehrheitsfähig erachten.

Die EVP geht davon aus, dass der Einwohnerrat das Budget 2023 sicher genehmigen wird. «Für die EVP ist das Budget gut dargestellt. Die Erläuterungen können wir gut nachvollziehen, auch die Begründung, warum kein ausgeglichenes Budget präsentiert werden konnte», sagt Präsidentin Bertha Hübscher.

Die hohen Investitionen hätten eine Steuerfusserhöhung auf 115 Prozent verlangt, so die Partei. «Die Erklärung des Gemeinderats, wegen der aktuellen Situation diesen nicht zu erhöhen, ist für die EVP verständlich, darum stimmen wir einem Steuerfuss von 113 Prozent zu. Um eine Steuerfusserhöhung müssen wir uns aber in nächster Zukunft Gedanken machen», stellt Hübscher klar.

Im Rahmen der Debatte erwartet die EVP den einen oder anderen Umweg. «Wir schätzen die Chancen sehr gering, dass das Budget ohne grosse Diskussionen vom Einwohnerrat bewilligt wird. Oft geben insbesondere kleinere Budgetposten Anlass zu grossen Diskussionen», meint die Präsidentin.

Für den Dorfteil Anglikon, der im Rat mit der FDP eine Fraktion bildet, nimmt Einwohnerrat Hans Rudolf Meyer Stellung. «Mit dem Budget 2023 verfolgt der Gemeinderat das in den letzten Jahren praktizierte, sehr vorsichtige Budgetieren. Das ging bis jetzt auch immer auf und die Rechnung konnte jedes Mal mit einem Erfolg präsentiert werden», kommentiert er.

Das Budget 2023 mit einem Minus von über 418'000 Franken sei daher sicher vertretbar. «Was uns Sorge bereitet, ist, dass bei den geplanten Investitionen der Selbstfinanzierungsgrad wesentlich verschlechtert und damit zu einem markanten Anstieg der Verschuldung führen wird», sagt Meyer.

Zwiespältig betrachten die Angliker die Steuerfussdiskussion. «Einerseits begreifen wir die Argumente des Gemeinderates, den Steuerfuss noch nicht zu erhöhen. Das wird die Bevölkerung sicher freuen. Anderseits finden wir diesen Schritt recht mutig. Noch ist das Abfallreglement inklusive Grüngutabfuhr nicht genehmigt und trotzdem wird im Jahre 2023 bereits mit Teileinnahmen aus diesem budgetiert», meint Meyer.

Eine Steuerfusserhöhung sei unausweichlich und werde spätestens im Budget 2024 kommen. «Ein moderater Anstieg im Budget 2023, wie im Finanzplan vorgesehen, wäre sicher auch von einem Teil der Bevölkerung befürwortet worden», glaubt er. Bezüglich der Debatte am Montag sagt Meyer: «Wir hoffen, dass eine faire, sachliche Diskussion ohne falsche Behauptungen und Unwahrheiten stattfindet. Eine Annahme des Budgets durch den Einwohnerrat ohne Zusatzrunde wäre gut.»

