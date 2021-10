Eröffnung des Busbahnhofs Wohlen verzögert sich bis 2022

Wohlen Warten auf den neuen Bushof geht weiter: Die Bauarbeiten verzögern sich jetzt bis nächstes Jahr Seit dem Spatenstich sind 2,5 Jahre vergangen – so lange hätte es dauern sollen, bis der Wohler Bahnhofplatz samt Bushof fertig ist. Nun hat der Bushof noch mehr Verspätung. Die ersten Buskanten können ab dem Fahrplanwechsel am 12. Dezember benützt werden. Aber noch nicht alle. Andrea Weibel 18.10.2021, 15.54 Uhr

Bundesrätin Simonetta Sommaruga (Mitte) weihte am 9. September die Wohler Verkehrsdrehscheibe, also den neuen Bahnhofplatz samt Bushof, ein – obwohl sich dieser noch im Bau befand. Severin Bigler (9.9.2021)

Jetzt hätte alles fertig sein sollen: Als am 10. April 2019 der Spatenstich des neuen Bahnhofplatzes samt Bushof gefeiert wurde, hiess es, die Bauarbeiten sollten zwei Jahre dauern. Auf der Website der Gemeinde steht dazu: «Der vierte und letzte Teil des Bauprojekts beinhaltet Abschlussarbeiten wie die Möblierung und Gärtnerarbeiten, sodass der neue Bushof und Bahnhofplatz nach nur 2,5 Jahren in komplett neuem Gewand erscheint.» Doch dann kam, wie bei so vielen Plänen, Corona.