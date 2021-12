Wohlen: Reaktionen der Parteien auf Abrechnung des Schüwo-Parks

Wohlen «Vorwürfe und Nörgelei wären fehl am Platz» – so reagieren die Parteien auf die Bauabrechnung zum Schüwo-Park Seit vergangener Woche liegt in Wohlen die Kreditabrechnung zum Neubau der Eishalle und der Badi-Sanierung vor. Sie schliesst bei einem Gesamtbetrag von 26,9 Millionen Franken mit Mehrkosten von rund 3 Millionen Franken ab. Die AZ hat bei den Parteien eine erste Einschätzung eingeholt. Marc Ribolla Jetzt kommentieren 28.12.2021, 05.00 Uhr

Der Schüwo-Park in Wohlen – Blick von der Badiseite aus auf die Eishalle. Das Gesamtprojekt kostete rund 26,9 Millionen Franken. Nathalie Wolgensinger

Praktisch frisch ab Presse flatterte vergangene Woche am Tag vor Heiligabend die allseits erwartete Kreditabrechnung zum Bau des Sportparks Bünzmatt in die Mailpostfächer der Wohler Einwohnerrätinnen und Einwohnerräte. In einer letzten Amtshandlung legte der scheidende Gemeinderat Paul Huwiler das Geschäft vor.