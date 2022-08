Die Ukrainerin Lidia Kushnirenko arbeitet im Wohler Altersheim

Wohlen Von der Kiewer Kinderwunschklinik ins Wohler Altersheim: Lidia Kushnirenko ist im Freiamt angekommen Lidia Kushnirenko ist eine von rund 57'000 Personen aus der Ukraine, die seit Februar den Schutzstatus S erhalten haben. Die alleinerziehende Mutter zweier Kinder arbeitet als Pflegehelferin im Wohn- und Alterszentrum Bifang in Wohlen. Für die 37-Jährige tun sich ganz neue Welten auf. Nathalie Wolgensinger Jetzt kommentieren 20.08.2022, 05.00 Uhr

Lidia Kushnirenko ist mit ihren beiden Kindern aus einem Vorort von Kiew geflüchtet. Sie hat eine Stelle als Pflegehilfskraft im Wohn- und Pflegezentrum Bifang in Wohlen gefunden. Sandra Ardizzone

Wer in der Ukraine ins Altersheim muss, den trifft das Schicksal hart. Denn normalerweise verbringen die Alten ihren Lebensabend im Kreise der Familie. Wer kein soziales Netz hat, der verbringt die letzten Jahre in einer trostlosen Institution, in der man sich mehr schlecht als recht um einen kümmert.

Das erzählt Julia Käser. Die gebürtige Ukrainerin lebt seit Jahren in Friedlisberg und fungiert als Übersetzerin für ihre Freundin Lidia Kushnirenko. Die beiden Frauen sind befreundet, sie lebten in der Ukraine zusammen und teilten sich die Betreuung von Käsers Kindern. Sie erzählt:

«Wir bildeten eine Schicksalsgemeinschaft, wir teilten uns eine Wohnung und halfen uns gegenseitig.»

Julia Käser zog später in die Schweiz und heiratete. Lidia Kushnirenko schloss ihre Ausbildung ab und arbeitete als medizinische Praxisassistentin in einer Kinderwunschklinik in Kiew. Die alleinerziehende Mutter zweier Kinder arbeitete tagsüber und besorgte abends den Haushalt, machte mit den Kindern Hausaufgaben und kochte. Ein ganz normaler Alltag einer alleinerziehenden Mutter in der Ukraine.

Die überstürzte Flucht in Richtung Westen

Dann kam der Krieg und warf Lidia Kushnirenkos Leben am 24. Februar von einer Stunde auf die andere komplett über den Haufen. Sie erzählt:

«Ich rief meine Freundin an, die gegenüber des Militärflughafens lebte, und forderte sie auf, zu mir zu kommen.»

Die beiden Frauen wähnten sich in Kushnirenkos Wohnung in Irpin bald auch nicht mehr sicher. Es folgte einige Tage später die überstürzte Flucht in Richtung Westen. Sie erzählt:

«Wir hatten kein Ziel, wir wollten einfach nur weg.»

Ein Schatten legt sich über das zierliche Gesicht der 37-Jährigen, wenn sie schildert, wie sie die Autos in weisse Decken einhüllten, in der Hoffnung von den immer weiter vorrückenden Russen nicht beschossen zu werden.

In Polen angekommen, schmiedeten die beiden Freundinnen den Plan, nach Spanien zu Freunden weiterzureisen. Die Freunde, mit denen sie mitfahren konnten, waren weg und auf die Schnelle fanden sie keine Mitfahrgelegenheit. Kälte und Unsicherheit nagte an den beiden Frauen. In ihrer Not setzten sie einen Hilferuf bei ihrer Freundin Julia Käser ab. Diese handelte sofort und bot ihnen eine Unterkunft auf dem Friedlisberg an.

Anfänglich hat sie sich mit Händen und Füssen verständigt

Ihrer Freundin hat es Kushnirenko zu verdanken, dass eine Arbeitsstelle im Wohler Alters- und Pflegeheim Bifang hat. Julia Käser setzte alle Hebel in Bewegung, um eine Arbeitsstelle für ihre Freundin zu finden. Bifang-Geschäftsleiter Marcel Lanz erinnert sich:

«Als diese Anfrage kam, setzte ich alles daran, dass wir ihr diese Chance ermöglichen können. Ich wusste um die enge Verbindung unseres Hauses mit der Ukraine.»

Das Alters- und Pflegeheim unterstützte die Hilfsaktionen des Vereins Help Point Sumy mit Pflegebetten und medizinischem Material. Deren Präsidentin war damals Marianne Piffaretti, die zugleich Präsidentin des Bifang-Trägervereins ist.

Lidia Kushnirenko mit Bifang-Geschäftsführer Marcel Lanz. Sandra Ardizzone

Lidia Kushnirenko fühlte sich von Beginn weg wohl auf der Pflegestation im Altersheim. Die Verständigung habe mittels Hand und Fuss geklappt und die alltäglichen Handgriffe und Verrichtungen habe sie ihren Kolleginnen abgeschaut. Lanz fügt an:

«Sie ist enorm empathisch und entsprechend beliebt bei den Bewohnenden.»

Mittlerweile lebt Kushnirenko gemeinsam mit ihrem 12-jährigen Sohn und der 14-jährigen Tochter in Wohlen.

Heidelbeeren: Ein schier unerschwinglicher Luxus

Der Zufall wollte es, dass gleich im benachbarten Mehrfamilienhaus im Bifangquartier eine Wohnung frei wurde. Lanz erzählt:

«Es handelt sich um eine schlichte Wohnung mit wenig Luxus. Ich hatte erst Bedenken, sie Lidia zu zeigen.»

Diese war aber vom ersten Moment an total begeistert von der Aussicht auf eigene vier Wände in unmittelbarer Nähe zu ihrer Arbeitsstelle. Gemeinsam mit ihren beiden Kindern, die mittlerweile in Wohlen zur Schule gehen, richtete sie sich wohnlich ein.

Kürzlich habe ihr Lidia voller Begeisterung berichtet, dass sie ein ganzes Körbchen Heidelbeeren ganz alleine gegessen habe, erzählt Julia Käser lachend. Heidelbeeren seien in der Ukraine so teuer, dass man sich diese in der Regel nicht leisten könne, verdeutlicht Käser den Luxus.

Doch all diese schönen Geschichten täuschen nicht darüber hinweg, dass Lidia Kushnirenko regelmässig das Heimweh packt. Ihre Eltern und viele Freunde leben noch in der Ukraine.

Hin- und hergerissen zwischen hier und der Ukraine

Es geht ihr so, wie es derzeit vielen ihrer Landsleute geht: Sie ist hin- und hergerissen zwischen dem sicheren Hafen im Westen und ihrer Heimat. Lidia Kushnirenko hat sich deshalb einen Plan zurechtgelegt: Bis im Frühling bleibt sie noch in Wohlen, dann geht es zurück.

Bifang-Geschäftsführer Marcel Lanz würde seine Mitarbeiterin aus der Ukraine gerne behalten. Sandra Ardizzone

Marcel Lanz würde seine beliebte Mitarbeiterin gerne behalten und möchte, dass sie sich weiterbildet. Dazu sollte sie ihre Deutschkenntnisse verbessern. Dass es mit der Fremdsprache schon ganz gut klappt, stellt sie mit ihrem Brief an die Bifang-Familie unter Beweis. Darin bedankt sie sich für die Aufnahme und die Unterstützung und schliesst mit den eindrücklichen Worten:

«Wir lieben Euch und werden Eure Taten nie vergessen, solange die Sonne scheint, die Fahnen wehen und die Lieder spielen.»

